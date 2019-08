Hannover

Wenn ein Zug mehr als eine Stunde früher als erwartet in Hannover einrollt, dann muss es ein besonderer sein. Kurz vor zwölf Uhr traf am Dienstag der Roncalli-Sonderzug am Bahnhof Fischerhof ein. Am Freitag feiert der Zirkus mit seinem Programm „ Storyteller“ Premiere, bis zum 6. Oktober dauert das Gastspie...