So haben Erkältung und Schnupfen keine Chance

Damit es gar nicht erst zu einem grippalen Infekt oder gar einer Grippe kommt, sollte man sich an diese goldenen Regeln halten.

Gründlich und mehrfach am Tag die Hände waschen. Dazu die Hände einseifen: sowohl die Innenflächen als auch die Handrücken, Fingerspitzen, Fingernägel, Daumen und Fingerzwischenräume. Das Einseifen sollte 20 bis 30 Sekunden dauern. Die Seife gründlich abspülen, die Hände wiederum gründlich trocknen. Grundsätzlich sollte man die Hände nach dem Besuch der Toilette, nach Kontakt mit Bargeld, öffentlichen Automaten, Einkaufswagen im Supermarkt, Türklinken in öffentlichen Gebäuden und der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln waschen. Zur Begrüßung Hände zu schütteln, sollte in Erkältungszeiten vermieden werden.

Räume sollten in Herbst und Winter regelmäßig stoßgelüftet werden. Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus, der Selbstreinigungsmechanismus funktioniert nicht mehr und Viren haben leichtes Spiel. Für eine bessere Luftfeuchtigkeit sorgt man, indem man eine Schüssel mit Wasser auf die Heizkörper stellt und das Wasser regelmäßig austauscht.

Auch regelmäßiges Trinken ist gut für die Schleimhäute: Zwei bis drei Liter pro Tag werden empfohlen. Gut geeignet sind Wasser, Ingwer- oder Lindenblütentee.

Regelmäßig zur Ruhe zu kommen, ist beinahe die beste Prävention. Das heißt: Zeit für Pausen einplanen, ausreichend schlafen, Stress reduzieren.

Bewegung bringt das Immunsystem auf Trab. Spaziergänge an der frischen Luft sind eine wirksame Medizin – bei jedem Wetter. Der Kreislauf wird es Ihnen danken.

Für warme Füße sorgen: Warme Fußbäder am Abend, dicke Wollsocken oder eine Wärmflasche – warme Füße regen die Durchblutung im ganzen Körper an.

Saunagänge stärken das Immunsystem und trainieren den Körper, auf den Wechsel zwischen kalt und warm reagieren zu können. Auch Wechselduschen führen zu diesem Effekt.

Schwarze Johannisbeere

175 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm: Auf diese stolze Menge bringt es die schwarze Johannisbeere, die außerdem mit einem hohen Eisengehalt punktet. Das enthaltene Kalium schwemmt überschüssiges Wasser aus dem Körper und sorgt für einen gesunden Blutdruck. Die schwarze Johannisbeere soll durchblutungsfördernd und entzündungshemmend wirken – ideal für unsere Abwehrkräfte. Außerdem soll sie verdauungsfördernd und harntreibend wirken und damit den Stoffwechsel unterstützen.

Schwarze Johannisbeere Quelle: Frank Wilde

Brokkoli

Im rohen Zustand enthält Brokkoli etwas mehr als 95 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Er sollte also schonend gegart oder gedünstet werden – umso mehr Nährstoffe bleiben erhalten. Die Röschen enthalten nämlich außerdem viel Kalzium, Kalium, Zink, Eisen und Natrium. Die Senföle des Gemüses wirken infektionshemmend – ideal für die Erkältungszeit. Frischer Brokkoli ist blaugrün bis dunkelgrün. Weist er schon gelbe Stellen auf, sollte man ihn nicht kaufen: Er könnte dann bitter schmecken.

Brokkoli Quelle: Frank Wilde

Zitrusfrüchte

53 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Zitrone: Ihrem Ruf als Mega-Vitamin-Bombe wird die saure Frucht im Vergleich eher nicht gerecht. Auch die Orange (50 Milligramm) oder die Grapefruit (44 Milligramm) reichen bei weitem nicht an schwarze Johannisbeere oder rote Paprika heran. Gleichwohl macht man nichts falsch, wenn man sich mit Zitrusfrüchten gegen die Grippewelle wappnet. Eine heiße Zitrone mit Honig wirkt keim- und entzündungshemmend. Experten raten sogar eher dazu, den Zitronensaft mit kaltem Wasser aufzugießen, weil das vitaminschonender ist. Bei Kopfschmerzen kann es übrigens helfen, die Stirn mit einer halbierten Zitrone zu bestreichen.

Zitrusfrüchte Quelle: NP

Paprika

Am besten rot und roh genießen! Rote, ungekochte Paprika hat am meisten Vitamin C: 140 Milligramm pro 100 Gramm sind ein echter Spitzenwert. Gelbe und grüne Schoten fallen etwas ab, sind mit rund 115 Milligramm aber auch gut dabei. Wer Paprika isst, kann nichts falsch machen: Die supergesunden Früchte enthalten viel Kalium, das Provitamin A, Folsäure, Magnesium, Zink, Eisen und Kalzium. Bei allen Werten liegt die rote Paprika, die besonders viel Sonne abbekommen hat, auf Platz eins. Paprika fördern die Gesundheit der Blutgefäße und wirken Entzündungen entgegen – da hat es eine Erkältung schwer.

Grüne, rote und Gelbe Paprika Quelle: NP

Grünkohl

Kassler, Bauchfleisch und Bregenwurst machen ihn zu einem der deftigsten Wintergerichte – aber eigentlich ist Grünkohl geradezu ein Superfood. 105 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm sind ein beachtlicher Wert. Auch Mineralstoffe wie Kalzium und Eisen beugen einer Infektion vor und helfen auch dann, wenn die Erkältung schon im Gange ist. Idealerweise lässt man Grünkohl nicht total zerkochen: In Smoothies und Salaten kommen seine immunsystemstärkenden Kräfte besonders gut zur Geltung, auch sanft gedünstet entfaltet er seine Stärken ideal. Der Arzt Hippokrates soll empfohlen haben, gegen Husten und Heiserkeit eine Brühe aus Grünkohlblättern zu trinken.

Grünkohl Quelle: Frank Wilde

Hagebutten

Würde man sie roh essen, würde glatt eine Vitamin-C-Überdosis drohen: Mehr als 1000 Milligramm des Vitamins sind in 100 Gramm Hagebutten enthalten! Da die sauren Beeren aber fast immer verarbeitet verzehrt werden, schrumpft der Gehalt deutlich. In Hagebuttenmarmelade etwa finden sich noch 50 Milligramm des Vitamins, ähnlich liegt es beim Hagebuttentee. Wer die sehr sauren Hagebutten tatsächlich roh essen will, sollte sie vorher entkernen und sich vor den winzigen Härchen in Acht nehmen – sie lösen Juckreiz aus. Schon im Mittelalter sollen Hagebutten bei Erkältungen, aber auch bei Magen-Darm-Beschwerden, Gicht und rheumatischen Erkrankungen zum Einsatz gekommen sein.

Hagebutte Quelle: dpa

Papaya

Vitamin-Wunder Papaya: In 100 Gramm stecken 80 Milligramm Vitamin C – das entspricht fast der empfohlenen Tagesration für einen Erwachsenen. Karibische Ureinwohner nannten den Papayabaum „Baum der Gesundheit“: Die exotischen Früchte sind ein vielseitiger Vitamin-Lieferant, enthalten außerdem Mineralien und Spurenelemente wie Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink und Phosphat. Man kann Papayas wie Gemüse kochen oder in Obstsalaten mit Limettensaft, etwas Ingwer und Honig anrichten (vorher die schwarzen Kerne mit einem Löffel entfernen). Die tropische Frucht kommt zum Beispiel aus Brasilien, Ecuador und Thailand und wird das ganze Jahr in Supermärkten angeboten.

Papaya Quelle: NP

Kiwi

Etwa 45 Milligramm Vitamin C stecken in 100 Gramm Kiwi. Isst man also zwei Früchte, hat man seinen täglichen Bedarf an Vitamin C schon fast gedeckt. Kiwis stammen aus China, fanden ihren Weg über Neuseeland nach Europa. Neben Vitamin C enthält das Obst wertvolles Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K, Magnesium und Kalium. Übrigens: Nicht nur in der Erkältungssaison, sondern auch in Stresszeiten sollte man auf eine Vitamin-C-reiche Ernährung achten. Studien zeigen, dass Menschen mit einem hohen Vitamin-C-Spiegel weniger Stress-Anzeichen wie erhöhten Blutdruck oder hohe Cortisol-Werte aufzeigten. Ein regelmäßiger Kiwikonsum soll außerdem die Aufnahme von Eisen, Kalzium und Phosphor im Körper erleichtern.

Kiwi Quelle: NP

Sanddorn

Bitte nicht roh essen: Sanddorn ist sehr herb und sauer! Deswegen werden die Beeren gerne zu Saft, Marmelade oder Kompott verarbeitet. Das werden vor allem Freunde der niedersächsischen Nordsee wissen, wo die Frucht üppig wächst und „die Zitrone des Nordens“ genannt wird. Der Vitamin-C-Gehalt ist enorm: 450 Milligramm kommen auf 100 Gramm Sanddorn – da freut sich das Immunsystem. Die Frucht beinhaltet zudem als eines der wenigen Lebensmittel Vitamin B12. Das macht sie bei Vegetariern und Veganern beliebt, die dieses Vitamin oft über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen müssen. In Sanddorn steckt außerdem Vitamin E, das Provitamin A, Magnesium und Kalzium.

Sanddorn Quelle: NP

Petersilie

Etwas überraschend zählt auch die Petersilie zu den Vitamin-C-Bomben: 100 Gramm des Küchenkrauts kommen auf 160 Milligramm. Darüber hinaus steckt Petersilie voller Beta-Carotin, Folsäure und ätherischen Ölen. Sie wirkt entschlackend und harntreibend (gut bei Blasenbeschwerden). In der Antike wurde Petersilie auch mehr als Heil- denn als Würzmittel verwendet. Das enthaltene Spurenelement Mangan soll außerdem wie ein Antidepressivum wirken und die Laune heben. Petersilie macht nicht nur gesund, sondern auch glücklich! Und: Frisch zerkaut soll sie gegen Mundgeruch helfen.

Petersilie Quelle: Frank Wilde

Von Julia Braun