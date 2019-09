Hannover: So feiert Gottschalk mit den Stars der 80er

Hannover

Das war schon außergewöhnlich: Nach der Aufzeichnung der großen 80er Show am 6. September in der Tui-Arena, feierten die Stars eine Aftershowparty, die es in sich hatte. Logischerweise mit dabei: Moderator Thomas Gottschalk (69).

„Das war ein richtig toller Abend“, erzählte Mirja Schröder (45) der NP. Die Betriebsleiterin des Neuen Theaters an der Georgstraße hatte als Mitglied der Werbegemeinschaft der Kröpcke- Passage den Abend im Restaurant „Rotonda“ mitorganisiert. „Da die meisten der Künstler im Luisenhof gegenüber untergebracht waren, bot es sich einfach an, die Party in der Kröpcke-Passage steigen zu lassen.“

Pastabuffet für die Stars

Gastronom Antonio Origlio (61) hatte ein prächtiges Pastabuffet aufgefahren, an dem sich Stars wie Peter Schilling (63), Mike Krüger (67), Thomas Anders (56) sowie Scorpions-Frontmann Klaus Meine (71) und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze (62) bedienten, die Gäste waren gegen Mitternacht hier eingetrudelt.

Thomas Anders tanzt zu Modern Talking

Auch Gottschalks neue Lebensgefährtin Karina Mroß (57) war an dem Freitagabend mit dabei, wich ihrem Liebsten nicht von der Seite, der unter anderem lange mit seinem Weggefährten Mike Krüger („Die Supernasen“) klönte. DJ Marcus Winter legte Musik aus den 80er Jahren auf, „ Thomas Anders tanzte zu Modern Talking“, erinnerte sich Mirja Schröder.

Gegen vier Uhr war die Supersause dann vorbei, Durchhaltevermögen hatten die Herrschaften also auf alle Fälle.

„ Gottschalks große 80er Show“ soll am 26. Oktober im ZDF ausgestrahlt werden.

Von Mirjana Cvjetkovic