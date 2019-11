So zauberhaft wird die Show der Ehrlich Brothers

Hannover

Ihr Künstlername soll Programm sein: Die Ehrlich Brothers präsentieren von 21. bis 23. November in der Tui-Arena in Hannover „ehrliche Magie“. „Wir wollen nicht vorgaukeln, dass wir übernatürliche Fähigkeiten haben“, sagt Chris Ehrlich (37) im NP-Interview. Außerdem verrät er, warum die Brüder nun auch singen, wie seine Frisur hält und wie das besondere Verhältnis zu Drogeriekönig Dirk Roßmann entstand.

Chris Ehrlich, Hannover muss doch besonders für Sie sein: Unternehmer Dirk Roßmann hat Sie in der Anfangszeit unterstützt, tut es heute noch.

Sie sehen, da gibt es eindeutig eine Verbindung zur Stadt. 2006 haben wir das erste Mal auf einer Firmenweihnachtsfeier von Dirk Roßmann gezaubert und ihn vor der Belegschaft zersägt. Das war wirklich legendär. Anlässlich unserer ersten Show 2012 in der Tui-Arena hat er uns sehr unterstützt.

Wie das?

Nicht finanziell, dafür mit einer großartigen Idee: Er hat auf die Kassenbons Rabattgutscheine drucken lassen, mit denen Kunden günstiger in unsere Shows kommen können. Über die Jahre hat sich eine wirtschaftliche Kooperation ergeben. Darüber hinaus halten wir Dirk Roßmann für einen warmherzigen Menschen, den Freude auszeichnet. Das kennt man von Unternehmern seines Kalibers eigentlich nicht. Er hat einfach eine tolle Präsenz.

Gute Freunde: Chris (links) und Andreas Ehrlich nehmen Dirk Roßmann in ihre Mitte. Quelle: Rossmann

Dann arbeiten Sie noch mit den hannoverschen Produzenten Stavros Ioannou und Bendix Amonat zusammen.

Wir haben die beiden vor Kurzem kennengelernt und mit ihnen an Songs für unsere Live-Show und unser erstes Album gearbeitet. Sie waren gerade erst bei unseren Proben in der Dortmunder Westfalenhalle, dort haben wir Arrangements besprochen, die an entsprechenden Stellen der Show von einer Live-Band und uns gespielt werden. Das hat es so noch nie gegeben: Magie und Live-Mucke! Wir waren wirklich lange auf der Suche nach etwas, das ganz neu ist.

Das Album erscheint am 22. November. Woher kommt der Wunsch, Musik zu machen?

Unsere Eltern haben schon CDs mit Kinderliedern produziert. Wir kommen generell aus einem sehr musikalischen Zuhause, sind mit Akkordeon- und Klaviermusik sowie Gitarre aufgewachsen. Deshalb war Musik schon immer ein großes Thema. Und sie hat für die Inszenierung unserer Illusionen von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Nun gibt es die große musikalische Magic-Show (lacht).

Die Vorpremieren steigen bei uns in Hannover, sie sind wichtig fürs Programm. Warum ist ausgerechnet die Meinung des hannoverschen Publikums so entscheidend?

Weil man die Hannoveraner doch als das Las-Vegas-Publikum Deutschlands bezeichnet (lacht)! Im Ernst: Wieso denn nicht? Wir müssen nicht nach Berlin fahren, um Feedback zu erfahren. Wir kennen viele Leute in Hannover, unsere Werkstatt ist im Notfall nur eine Stunde entfernt. Es passt logistisch gut rein und die Tui-Arena hat technisch gute Möglichkeiten. Wir sind mit 20 40-Tonnern und 100 Mitarbeitern unterwegs, das ist schon eine Herausforderung. Bleibt jetzt zu hoffen, dass alles reibungslos läuft.

Ganz viel Hannover: Chris Ehrlich (Mitte) arbeitet mit Stavros Ioannou und Bendix Amonat (links) zusammen. Quelle: privat

Was können Sie über das Programm „Dream and Fly“ denn schon verraten?

Wir werden tatsächlich fliegen. Und zwar nicht an Stahlseilen, sondern mit dem Motorrad durch die Luft. Außerdem erscheinen wir in einem Helikopter! Und dann schmieden wir aus Feuer einen goldenen Lamborghini, lassen das größte Süßigkeitenglas der Welt erscheinen. Es hat einen Durchmesser von gut einem Meter und es werden Fallschirme mit Süßem von der Decke fliegen. Es sind viele große und spektakuläre Illusionen dabei, aber es gibt auch kleinere Tricks mitten im Publikum.

Das klingt nach viel Arbeit. Bleibt da Zeit, um Leute zu treffen oder Sightseeing?

Ganz ehrlich – bei den Vorpremieren nicht. Wir sind rund um die Uhr in der Arena, feilen wirklich an jeder kleinsten Stellschraube. Und da gibt es viele: das Licht, das Bühnenbild, die Kameras, und, und und … Wir wollen einfach eine richtig geile Show abliefern, das ist eine riesige Herausforderung. Nach der zweiten, dritten Tourwoche, also nach 20,30 Shows stellt sich dann Sicherheit bei allen Gewerken ein.

Sie haben mal im Spaß gesagt, dass Ihre Ideen im Vergleich zu denen Ihres Bruders Andreas meist die besseren sind. Ist das bei dieser Show auch wieder der Fall?

Selbstverständlich ist das so (lacht). Die Wahrheit ist, dass wir uns unglaublich gut ergänzen und einschätzen können, wo die gegenseitigen Stärken und Schwächen sind. Über die Jahre hat sich richtungsweisend ergeben, wer was machen muss. Das geht super zwischen uns bis hin zum Team.

Es soll ja eine Welttournee werden. Wie passt das mit Ihrer Flugangst überein?

Mittlerweile bin ich so häufig geflogen – vielleicht habe ich gar keine mehr. Zugegebenermaßen fahre ich viel lieber Auto, weil ich mich auf dem Boden einfach wohler fühle. Dass mir während des Fliegens mulmig ist, können viele bestimmt nachempfinden.

Große Nummer: Die Ehrlich Brothers füllten auch mit der Show „Faszination“ die Tui-Arena. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Ihr Name Ehrlich ist Programm. Warum haben Sie sich für den Künstlernamen entschieden?

Wir haben uns ja anfangs Andy McJoy und Chris Joker genannt. Irgendwann haben wir nach einem gemeinsamen Nachnamen gesucht und sind auf die super Idee „Ehrlich“ gekommen. Ehrlich sein, eine ehrliche Herangehensweise an unsere Art, Zauberei zu präsentieren, statt vorzugaukeln, wir hätten übernatürliche Fähigkeiten – das ist das, was wir wollten, das war unser Ansatz.

Ähnlich auffällig ist ihre Frisur – wie lange brauchen Sie, bis die steht?

Oh, das dauert tatsächlich ein bisschen. Ich bin eigentlich kein eitler Mensch, aber die Frise muss sitzen! Mit rasieren und pudern – wenn ich schnell bin, schaffe ich es unter einer Stunde.

Und die Frise hält die ganze Show über?

Die hält die ganze Tour!

Hier gibt es Tickets für die Show

Die Ehrlich Brothers treten am 21. November ab 19 Uhr, am 22. November ab 20 Uhr und am 23. November ab 19 Uhr mit ihrer Show „Dream & Fly“ in der Tui-Arena auf. Tickets kosten zwischen 46,50 und 118,95 Euro. Es gibt sie unter anderem im NP-Ticket-Shop.

Lesen Sie auch: So fanden 16.500 Zuschauer die Show „Faszination“

Von Mirjana Cvjetkovic