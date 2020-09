Hannover

Musik schallt aus dem Gettoblaster, das Geräusch der Skateboardrollen, die über den Hallenboden rotieren passt gut in diese Geräuschkulisse. Ein BMX-Fahrer übt neue Tricks an einer der Rampen, Licht fällt durch die großen Tore in die Halle „Gleis-D“, in der Nähe des Nordstadt-Bahnhofs. Der „Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport“ betreibt das Paradies für Rampensportler.

„Sportlichen, integrativen, interdisziplinären und kulturellen Austausch“ schreibt sich der Verein auf die Fahnen. Die Halle ist unter anderem für Skater ein Anlaufpunkt. „Die meisten sind zwischen zehn und 16 Jahre alt, die Spanne erstreckt sich bis Ende 40. Darüber dünnt sich das Feld aber stark aus“, sagt Yannick Sowa (32), Sozialarbeiter im „Gleis-D“.

Das Skateboard verbindet Alt und Jung

Er ist selber Skater, der Sport hilft ihm bei seiner Arbeit. „Es ist für mich ganz normal, mich mit Kindern und Jugendlichen zu unterhalten – und nicht als studierter Pädagoge von oben herab mit ihnen zu sprechen“, erzählt er. Das Skaten liefere gleich ein Gesprächsthema, der Sport verbinde Alt und Jung.

In der Halle „Gleis-d“ geht es um Jugendkultur und Sport. Quelle: Christian Behrens

Sowa selbst stand als 15-Jähriger das erste Mal auf einem Brett. „Ich habe mir das Skateboard von meinem kleinen Bruder geschnappt“, schmunzelt Sowa. Auf dem Hof vor der eigenen Haustür hat er angefangen zu skaten, 17 Jahre später ist er immer noch begeistert dabei. „Ich habe vorher viel Mannschaftssport gemacht. Aber irgendwie hat es mir nicht gefallen, von der Leistung anderer Leute abhängig zu sein, mich einordnen zu müssen“, erzählt er. Er schätzt die Freiheiten und die Vielfalt des Sports. „Mal macht man einfach Quatsch mit dem Board, mal lernt man neue und schwierige Tricks“, so Sowa.

Mit dem Skateboard macht man „auch mal Blödsinn“

Gleichzeitig halte der Sport auch das Kind in einem wach, „Skaten ist für mich eher wie Spielen“, gesteht Sowa. Erwachsene könnten sich mit dem Board vom Alltag lösen und einfach mal Spaß haben, ohne Verpflichtungen, ohne Leistungsdruck. „Mit dem Skateboard kann man auch mal Blödsinn und sinnlosen Kram machen, was ja im erwachsenen Leben eigentlich nicht mehr so vorgesehen ist“, hat der 32-Jährige erlebt. Jeder entscheide für sich, ob er nur lässig mit dem Board durch die Gegend rollen möchte oder sich an Stunts versucht – natürlich im Rahmen der körperlichen Fähigkeiten.

Bevor es ans Ausprobieren neuer Tricks geht, hat Soma diese Tipps: „Schutzausrüstung macht Sinn, auch wenn man nur ein bisschen durch die Gegend rollt.“ Besonders wichtig sei ein Helm, aber auch Knie-, Ellenbogen- und Handgelenkschoner sollten getragen werden.

Auch ein kleines Aufwärmtraining hält er für notwendig: „Wenn man sich dehnt, nachdem man sich ein bisschen warmgefahren hat, minimiert man das Verletzungsrisiko. Man ist dann viel beweglicher“, erklärt er. Für die ersten Trick-Versuche eigne sich schon eine Bordsteinkante.

Elegant: Yannick Sowa beherrscht die Rampen. Quelle: Christian Behrens

„Gleis-D“ ist die einzige Halle dieser Art in Hannover. „Es gibt eine Menge Platz, eine lange, gerade Bahn oder auch große Rampen, auf der man auch wirklich fliegen kann“, erzählt Sowa. Es gebe Möglichkeiten für Anfänger bis Profis.

„Gleis-D“ (Hüttenstraße 22b) ist Dienstag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 21 Uhr geöffnet, Sonnabend von 13 bis 21 Uhr und Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Vereinsmitglieder können für 15 Euro monatlich skaten so viel sie wollen. Die zweistündige „Gäste-Session“ kostet sechs Euro. Ein Skateboard kann vor Ort für zwei Euro geliehen werden, BMX-Räder kosten fünf, Scooter zwei Euro Scooter. Aufgrund der Corona-Pandemie muss man sich vorab anmelden. Der nächste Workshop für Skate-Anfänger findet am 1. Oktober ab 16 bis 18 Uhr statt. Infos unter gleis-d.de

Die Plätze Wo in der Stadt finden Skateboardfahrer Platz zum Trainieren? Yannick Sowa von der Skatehalle „Gleis-d“ hat drei Outdoor-Tipps. Für Anfänger: Der Küchengarten in Linden. Für die ersten Fahrversuche mit dem Skateboard eignet sich der Küchengarten zwischen Limmerstraße und Ihmezentrum. „Da ist viel Platz, um die ersten Kurven und das Stoppen zu üben“, so Skater Yannick Sowa. Der Platz habe eine sanfte Neigung, aber auch Hindernisse und Kanten, an denen man üben könne. Für Fortgeschrittene und Profis: Im Skate-Park am Allerweg in Linden-Süd „gibt es hohe Rampenelemente auf einer relativ kleinen Fläche“, erzählt Sowa. Um die zu bewältigen, brauche es schon Sicherheit auf dem Board, auch das Fahren von Kurven sollte beispielsweise beherrscht werden. Die Vielfalt der Rampen macht das Gelände auch für Profis interessant. Der Skate-Park wurde im Rahmen der Umgestaltung des Ihmeufers erst vor drei Jahren angelegt. Für alle: Der Welfenplatz ( Celler Straße 64) bietet neben viel Raum auch verschiedene Elemente, wie Rampen. „Der ist für Anfänger, aber auch für Profis geeignet“, findet Sowa. Die verschiedenen Möglichkeiten machen ihn zu einem beliebten Treffpunkt der Skaterszene. Achtung: Für öffentliche Skateplätze mit Anwohnern gelten Nutzungs-und Ruhezeiten.

Board ist nicht gleich Board – es gibt drei verschiedene „Oberarten“. Jens Brinkmann, Store Manager vom Skate-Shop „Titus“ (Goseriede 13a) erklärt das Grundprinzip: „Je schmaler ein Board ist, desto wendiger und drehfreudiger ist es, außerdem flippt es auch besser.“ Aktuell seien Modelle aus Holz beliebter als die aus Plastik. Auch das passende Schuhwerk könne den Unterschied machen: „Besonders geeignet sind Schuhe aus Wildleder, mit einer guten Gummisohle. Sie sollten vorne breit geschnitten sein.“

Das Skateboard

Skateboard. Quelle: Christian Behrens

Der Klassiker ist besonders für Tricks geeignet, seine Fahreigenschaften liegen zwischen denen von Longboard und Cruiser. Durch seine vergleichsweise harten Rollen ist es nicht optimal für das Fahren von Strecken, das werde auf Dauer unkomfortabel. Preislich liegt ein Skateboard bei etwa 90 bis 130 Euro. Wer sein Board individualisieren möchte, muss bis zu 220 Euro einplanen.

Das Longboard

Longboard. Quelle: Christian Behrens

Es lässt sich durch eine breitere Achse leichter fahren. Wie der Name schon sagt, ist seine Fläche deutlich länger als die des klassischen Skateboards. Seine Rollen sind außerdem deutlich größer. Damit sie Platz haben, ist die Fläche an den Enden des Boards eingeschnitten. Das Longboard ist perfekt um längere Strecken zu rollen, außerdem kann man auf ihm besonders gut „dancen“ – tanzen auf dem Board. Allerdings ist es nicht so wendig und damit eher nicht für Tricks geeignet. Die Kosten liegen bei 150 bis 300 Euro.

Der Cruiser

Cruiser. Quelle: Christian Behrens

Dieses Board bringt seinen Fahrer nochmal zurück in die 80er Jahre, damals war diese Art besonders beliebt. Mit seinen kleinen Rollen ist das Fahren sehr angenehm. Der Cruiser hat allerdings auch schmalere Achsen und eine schmalere Breite, was das Fahren schwerer macht als mit dem Longboard. Tricks wie der „Ollie“, also das Springen mit dem Board unter den Füßen in die Luft, ist mit etwas Übung auch mit dem Cruiser möglich. Die Kosten liegen bei 120 bis 180 Euro.

Der Surfcruiser

Surfcruiser mit Neigungswinkel. Quelle: Christian Behrens

Eine Unterart des Cruisers – und derzeit sehr angesagt. Der „Surfcruiser“ erinnert in der Form an ein kleines Surfbrett. Er hat eine ausschwenkende Achse, was das Fahren deutlich schwerer macht.

Von Stella-Sophie Wojtczak