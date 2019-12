Der Party-Fahrplan: Hier feiert Hannover in das Jahr 2020

Hannover

Wer feiert wo mit welchem Programm und zu welcher Musik? Mit unserem Party-Fahrplan können Sie Ihre Sause ins neue Jahr perfekt vorbereiten. Viel Spaß in der letzten Nacht des Jahres!

Aspria

Bei dieser Party tanzen die Altstars an. Das Aspria am Südufer des Maschsees präsentiert am 31. Dezember Künstler wie The Weather Girls, Real McCoy, George McCray, The Terri Green Project, Trevor Jackson und Fun Factory. Stargast ist Nastassja Kinski! Um 19 Uhr geht es in dem edlen Wellnessclub los: In zwei verglasten und beheizten Domzelten am Strand mit Panoramablick auf den Maschsee gibt es Musik, kulinarische Highlights und Drinks. Ein Food-Market sowie mehrere Bars stehen bereit. Mitglieder zahlen 79 Euro, Nichtmitglieder 89 Euro.

Bahnhof Leinhausen

Menschen über 30 Jahren feiern im Bahnhof Leinhausen. Bei der Ü-30-Party an der Herrenhäuser Straße 126 laufen Hits der 70er, 80er und 90er Jahre – auf drei Eventebenen wird getanzt. Der Einlass beginnt um 21 Uhr, Karten kosten 25 Euro.

Bei Chez Heinz

„Hits, Hits, Hits von und mit DJ Klaus Wunderlich“ laufen in dem Kellerclub an der Liepmannstraße 7b. Die Hitmaschine wirft Tanzflächen-Klassiker wie „Backstreet’s back“ und „Let’s get loud“ aus. Bis 23 Uhr muss man sich anderwertig beschäftigen, erst eine Stunde vor dem Jahreswechsel geht es im Heinz los. Acht Euro sind an der Abendkasse fällig.

Blues Garage

Ins neue Jahr mit der Coverband Rockkantine! Die Musiker spielen in der Blues Garage in Isernhagen (Industriestraße 3-5). Der Einlass beginnt um 19 Uhr, Partystart ist um 21 Uhr. Essen liefert Knaacks Foodtruck, ein Shuttleservice bringt Besucher zur Bahnhaltestelle (für fünf Euro). Im Eintrittspreis von 30 Euro ist eine kleine Flasche Sekt inbegriffen.

Bowling World

Ein paar Kugeln werfen und ins neue Jahr feiern – diese Kombination bietet das Center Bowling World (Osterstraße 42) an. Ab 22 Uhr steigt die Party mit DJ, Mitternachtssnack und Berliner Pfannkuchen. Eintritt inklusive Leihschuhe: 39 Euro.

Brauhaus Ernst August

An der Schmiedestraße 13 startet der Abend um 19 Uhr. Die Partyband „Hello Flow“ spielt live, anschließend legen die Brauhaus-Resident-DJs auf. Karten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro. Es herrscht kein Menü- oder Büfettzwang – Besucher bestellen einfach von der Karte, was sie mögen.

Burg Königsworth

In den Gemächern der Burg an der Königsworther Straße 27 wird auf zwei Floors gefeiert. Im Burgsaal läuft House und Tech House, in der Kaminlounge werden Funk, Hits und Disco Classics gespielt. Im Vorverkauf gibt es Tickets für 25 Euro, an der Abendkasse zahlt man 35 Euro. Startschuss ist um 21 Uhr.

Capitol

Die Übertragung des Silvester-Lieblings „Dinner for one“ gehört seit Jahren zum Programm, genau wie die Mitternachtskrapfen. Die Silvesterparty im Capitol (Schwarzer Bär 2) ist ein Klassiker. Los geht es um 21 Uhr, wer bis 22 Uhr kommt, freut sich über einen kostenlosen Begrüßungsdrink. 20 Euro kostet der Eintritt.

Eve Club

Zur „Black-and-White-Silvesterparty“ lädt der Kiezclub an der Reuterstraße 3. Kleidung in den Farben ist erwünscht, aber keine Pflicht. Anpfiff ist um 22 Uhr, der Eintritt ist frei.

Faust

Einmal Eintritt für zwei Partys – das Kulturzentrum Faust bietet den Doppelpack. In der 60er-Jahre-Halle läuft Tanzbares aus den Genres Indie, Rock, Hip-Hop, 90er, Swing und Elektro, im Mephisto nebenan wird Techno gespielt. Los geht es um 22 Uhr, der Eintritt kostet elf Euro (plus Gebühren).

Glocksee

DJ Koop und G.T. Drecka legen am Silvesterabend in der Glocksee auf. Ab 23 Uhr laufen dort Indie, Hip-Hop, Soul, Rock, Electro Swing und Balkan Beats. Eintritt: fünf Euro.

Harry’s New York Bar

Cocktails und Live-Musik: Am Pelikanplatz 31 bekommt man für 129 Euro allerhand geboten. In der Pauschale (gilt von 19 bis zwei Uhr früh) sind Softdrinks, Bier, Wein, ausgewählte Cocktails, Eisgrillen, eine Austernbar und ein Mitternachtssnack enthalten. Die letzte Party unter dem Namen Harrys New York Bar: Ab 2. Januar heißt die Location Pelikan Bar. Das Sheraton-Hotel bietet Übernachtungs-Specials für Nachtschwärmer (Reservierung: 0511/909 38 69).

HCC

Der Sender N-Joy präsentiert Hannovers XXL-Silvesterparty im HCC (Theodor-Heuss-Platz 1-3). Flanierkarten gibt es für 39 Euro an der Abendkasse (Karten mit Tischreservierung sind bereits vergriffen). Im Kuppelsaal wird eine Mischung aus House, Dance und Charts zelebriert. Der Runde Saal steht ganz im Zeichen des Flavor Mix: Hier sorgen die DJs für einen Groove aus R&B, Hip-Hop und Disco Classics. Und im Leibnizsaal werden die Klassiker der 80er und 90er Jahre gespielt.

Lux

Hierher pilgert man, wenn der Mitternachtssekt schon getrunken ist. Im Club Lux am Schwarzen Bären geht die Party um 0.30 Uhr los. Für zehn Euro tanzt man bis zum Morgen zu Disco, Rap, House und Dance Classics.

Schauspielhaus

Die Namen der DJanes wären schon mal ein Grund, an der Prinzenstraße 9 zu feiern. Im Foyer des Schauspielhauses legen ab 22.30 Uhr Jurassica Parka und Jacky Oh Weinhaus Tanzbares auf. 20 Euro Eintritt kostet der Party-Eintritt, für 24,50 Euro zusätzlich kann ein Büfett gebucht werden.

Shakespeare

Wer gewinnt einen Flug nach London beim Bingo? Diese Frage wird ab 22 Uhr im Shakespeare Pub (Gutenberghof 3) geklärt. Gefeiert wird hier mit Tanzmusik der 80er Jahre bereits ab 20 Uhr – der Eintritt ist frei.

Schwule Sau

Berühmt-berüchtigt nennen die Veranstalter die Silvesterparty in der Gay-Bar an der Schaufelder Straße 30a. Exakt ab 23.59 Uhr darf hier die Party beginnen. Gespielt werden Rock, Pop, Elektro und alte Perlen. Der Eintritt kostet neun Euro (plus einen Euro für die Garderobe).

Schöne Aktionen für Neujahr Für fleißige Arbeitnehmer: Ein Klassiker am Neujahrsmorgen ist die Blaulichtparty im Brauhaus Ernst August. Von sechs Uhr früh bis 14 Uhr feiern hier alle, die nachts Dienst geschoben haben: zum Beispiel Beschäftigte aus Krankenhäusern, Feuerwehr oder Justiz. Eintritt: frei. Für den Familienausflug: Einige, aber nicht alle Museen haben am 1. Januar geschlossen. Über Besucher freut man sich im Historischen Museum (13 bis 18 Uhr), im Landesmuseum (zehn bis 18 Uhr) und im Schloss Herrenhausen (zehn bis 16 Uhr). Kestnergesellschaft, Kunstverein und das Wilhelm-Busch-Museum öffnen von elf bis 18 Uhr. Für Musikfreunde: Neujahrskonzerte laufen unter anderem in der Kestnergesellschaft (ab 11.30 Uhr, zehn bis 20 Euro Eintritt), im Opernhaus (ab zwölf und ab 19.30 Uhr, 23 bis 67 Euro) oder im Schauspielhaus (ab 19 Uhr, 28,30 bis 52,50 Euro). Für Bewegung an der frischen Luft: Der Winterzoo mit Open-Air-Eisbahn, Kinderkarussells und Winter-Markt hat von elf bis 18 Uhr geöffnet. Für Traditionalisten: Wie jedes Jahr zeigt das Apollo-Kino an der Limmerstraße 50 den Neujahrs-Klassiker „Harold and Maude“. Die unmögliche Liebesgeschichte beginnt um 20.15 Uhr (Reservierungen unter 0511/45 24 38). Für den Kulturgenuss: 2020 wird der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert. Der Sender 3Sat widmet dem Komponisten Neujahr einen Thementag: Ab sechs Uhr früh geht es 24 Stunden lang um Leben und Werk des Musik-Genies.

