Sie sind drei Engel für Hannover-Hochzeiten

Hannover

Es gibt Konstellationen, bei denen Folgendes unumstößlich ist: Gleich und gleich gesellt sich gern. Bei diesen drei Damen ist es genau das Gegenteil. Ihre Freundschaft müsste die Überschrift tragen: Gegensätze ziehen sich an. Denn unterschiedlicher als Elli Wehrmann (33), Ria Saage (38) und Friederike Rahlfes (42) sind, könnten drei Frauen kaum sein.

Kleiner Vorgeschmack: „Ich bin spontan, agiere oft aus dem Bauch heraus“, so Floristmeisterin Rahlfes über sich selbst. „Und Elli ist wie ein General, der strikte Anweisungen gibt und einen Plan für alles hat.“ Diese muss lachen und legt ihrerseits los: „Ich weiß nicht, wie du es schaffst, dass am Ende dann alles so perfekt ist. Auch, weil du immer zu spät kommst.“ Rahlfes darauf: „Immerhin bekommst du deshalb keine Herzrhythmusstörungen mehr.“

„Wir sind immer ehrlich zueinander“

Die dritte im Bunde, Stylistin und Visagistin Saage, beobachtet den Schlagabtausch, zuckt mit den Schultern und erklärt: „Wir sind immer ehrlich zueinander. Auch wenn es manchmal verletzend sein kann. Aber Ehrlichkeit ist nun mal das, was einen nach vorne bringt.“

Und diese Drei bringen sich nach vorne, längst nicht nur geschäftlich, sondern auch freundschaftlich. Dabei haben sie sich einst über den Job kennengelernt, alle drei haben sich immer wieder in Sachen Hochzeit wiedergetroffen: Wehrmann bereitet als Konditorin Torten, Candy Bars und sonstige Süßigkeiten vor, Rahlfes arrangiert den Blumenschmuck, Saage hübscht Brautpaare und ihr Gefolge für den schönsten Tag des Jahres auf. Die Begegnungen der Unternehmerinnen häuften sich in den vergangenen Jahren, mit anderen Gewerken reisten dienstlich nach Portugal: „Dort mussten wir uns mal ein Zimmer teilen“, erinnert sich Saage im Gespräch mit der NP. „Da sind drei Welten aufeinandergerasselt. Zu dem Zeitpunkt waren wir Kolleginnen, die sich mögen, eine Freundschaft war noch weiter entfernt.“

Friederike Rahlfes, Ria Saage und Elli Wehrmann feierten 2019 die „Nacht der Gastronomie“. Quelle: HAZ, NP

Zwangsläufig begegneten sie sich im Portugal-Apartment anders als bei der Arbeit, „da huschte man schon mal in Unterwäsche andereinander vorbei.“ Und bekam schnell mit, welche Eigenarten die anderen haben. „Ich kann eben nur mit Hörbuch einschlafen. Und weil meine Kopfhörer nicht funktionierten, mussten die anderen beiden eben mithören“, erinnert sich Saage und lacht.

So kommen drei Alphatierchen miteinander klar

Trotz der Tatsache, dass drei Alphatierchen aufeinandertrafen, erkannte das Trio schnell die Vorzüge, die die Bekanntschaft mit sich brachte. „Wir bereicherten uns und somit die Branche mit neuen Ideen“, findet Wehrmann. Eine entstand aus einer Plauderlaune heraus: „Wir wollten ein Event am Jahresbeginn schaffen, das eine schönere Atmosphäre bietet als etwa eine Hochzeitsmesse“, erklärt die „Mundus“-Chefin. „Einen Abend, an dem man essen, trinken und ungezwungen plaudern kann. Am liebsten an einer langen Tafel.“ Und auch wenn sie noch gar nicht wussten, wie diese Veranstaltung aussehen sollte, posteten sie bei Instagram ihr Vorhaben, „und zack hatten wir schon mehr als 60 Anmeldungen. Okay, dann muss es halt eine Party werden.“

Zweimal feierten die Kreativen bisher ihr „Instabride“-Treffen in Rahlfes’ Geschäft „Milles Fleures“ in der Südstadt – ein Erfolg. Dienstleister vom Caterer über Brautgeschäfte, DJs, Weddingplaner und Getränkespezialisten waren dabei. „Außerdem angehende Brautpaare, die nach Inspirationen suchten und einen Schnack halten wollten und sogar längst Verheiratete, die Lust hatten, in Erinnerungen zu schwelgen“, fasst Rahlfes zusammen. Nun haben die Macherinnen die Feier umbenannt: „Es kommen ja nicht nur Bräute. Männer sind in den vergangenen zwei Jahren deutlich interessierter und auch eitler geworden, was ihre Hochzeit betrifft“, weiß Saage.

So feiern „Instabrides“: So hieß der Vorgänger der „Unplugged Love“-Party. Quelle: privat/Jan von Allwoerden

Bei „Unplugged Love“ haben auch alle Gewerke, die rund um Vermählungen mitwirken, die Chance, sich zu präsentieren: „Der Caterer kann zeigen, was er kann, ein DJ seine Künste präsentieren und die Braut auch testen, wie es sich im Brautkleid tanzt“, ergänzt Wehrmann.

Am 18. Januar steigt „Unplugged Love“ ab 20 Uhr bei „Milles Fleures“ ( Anna-Zammert-Straße 33), ein Zelt vor dem Geschäft schafft Platz für mehr Gäste. Tickets (Essen und Trinken inklusive) kosten 35 Euround können unter der Mundus-Homepage gebucht werden.

Von Mirjana Cvjetkovic