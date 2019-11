Sido macht die Garderobe in der Baggi

Hannover

Die Stimmung in der Baggi ist ausgelassen, als um 1:15 Uhr der Star des Abends fast unbemerkt auf die Bühne kommt. Erst als die Musik leiser gedreht wird und die Scheinwerfer angehen, realisieren die Partygäste, wer gerade angekommen ist. Unter lautem Jubel begrüßt Star-Rapper Sido (38) in typischer Weise das Baggi-Publikum: „Ey ihr Schweine. Hört ihr mich, hört ihr mich alle?“

Nach seinem Konzert am Samstag in der Swiss Life Hall, ging es zur After-Show-Party weiter in die Baggi. Dabei mischte sich auch Ex-96-Coach André Breitenreiter (46) mit Frau und Sohn unter das Publikum: „Meine Frau arbeitet bei der Baggi im Management“, erklärte Breitenreiter sein Kommen. Bei regulären Eintrittspreisen von sieben Euro sind auch dutzende Fans dem Lockruf des Berliner Erfolgskünstlers gefolgt und rappen lauthals bei seinen drei Zugaben mit.

„ Hannover , ihr seid grandios.“

In schwarzer Jogginghose, schwarzem Jumper und mit weißem Handtuch in der Hand, startet Sido seinen Gig mit dem Song „Tausend Tattoos“. Danach gibt es Hochprozentiges. „Was trinkst du“, fragt er in der ersten Besucher-Reihe und probiert einen Schluck: Gin Tonic. „Joa, schmeckt ok“, gibt sich der The Voice-Juror kritisch. Zum Nachspülen wird ihm ein Wodka-Shot gereicht. „Prost Leute“, sagt der Berliner. „Prost Sido“, antworten die Disco-Besucher.

Musikalisch geht es mit dem Radio-Ohrwurm „Astronaut“ weiter, wozu die Zuschauer in typischer Rap-Manier rhythmisch die Arme bewegen. Mit dem „A*******song“ performt der frühere Masken-Rapper zum Ende seines 15-minütigen Auftritts noch einen Hit aus seinen frühen Karrieretagen. Dann ist Schluss: „Ich habe heute ja schon ein Konzert gespielt, aber hier geht es einfach weiter. Hannover, ihr seid grandios.“ Unter dem Beifall der Zuschauer geht er dann in den VIP-Bereich.

Auch Rap-Kollege Kool Savas feiert in der Baggi

Am Rand des abgesperrten Bereichs will der langjährige Sido-Fan Nils Heidkamp (29) sein Idol aus der Nähe sehen. Er ist mit seinen Begleitungen direkt vom Konzert in die Baggi gekommen. „Ich finde seine straighte Art einfach geil. Er ist einfach ehrlich und sich treu geblieben. Das mag ich an ihm“, erklärt er. Für ihn war aber das reguläre Konzert das wahre Highlight: „Es war eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe.“

Auch Rap-Kollege Kool Savas (44) hat zusammen mit etwa 25 anderen Freunden und Konzert-Crew-Mitgliedern Sidos im VIP-Bereich die Korken knallen lassen. Dabei hatte Baggi-Leiter Philipp Herrmann (32) gar nicht so viele Gäste erwartet: „Wir hatten eigentlich nur mit 15 Leuten gerechnet“, gibt er lachend zu, aber „das ist gar kein Problem. Wir hatten genug vorbereitet. Die feiern ordentlich und haben Spaß. So soll es sein.“

Sido macht die Garderobe

Neben Jägermeister und Energydrinks wurde im VIP-Bereich mit Sidos eigenem Kabumm-Vodka gefeiert. Allerdings für nur etwa eine Stunde, dann verabschiedete sich der Stargast so leise wie er gekommen war. Für ihn ging es gegen 2:20 Uhr weiter nach Hamburg, während die Baggi-Besucher noch bis in die frühen Morgenstunden weitertanzten.

Doch vorher sorgte er beim Disko-Betreiber noch für ein Highlight: „Er hat nach seinem Auftritt bei uns noch die Garderobe gemacht. Das war schon ein Ereignis. Einfach ein super umgänglicher, sympathischer Typ.“

Zuvor hatte Sido ein Riesen-Konzert in der Swiss-Life-Hall gegeben.

Von Jens Strube