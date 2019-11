Sensationell: Nach seinem längst ausverkauften Konzert in der Swiss-Life-Hall fährt Rapper Sido nicht ins Hotel – sondern in die Baggi-Disko zur Aftershowparty! Fans sind mit läppischen sieben Euro dabei.

Sido rockt am Sonnabend die Baggi-Disko!

Sein Konzert ist ausverkauft - Sido rockt am Sonnabend die Baggi-Disko!