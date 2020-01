Sex-Coach aus Berlin: Vanessa del Rae gibt High-Heel-Lauftraining

Hannover

Sie bringt Frauen und Männer bei, geschmeidig auf hohen Absätzen zu laufen und zeigt in Kursen, worauf es beim Striptease ankommt. Hauptsächlich arbeitet Vanessa del Rae allerdings in einem anderen Gebiet: Sie coacht Pflegende zum Thema Sexualität und Alter.

Ihr Workshop „High Heels Lauftraining“ in dem Erotikshop „ Liebhabereien“ am 9. Februar ist ausgebucht, es gibt sogar eine Warteliste.

In Hannover ist der Zulauf immer sehr groß. Mit dem Geschäft „ Liebhabereien“ arbeite ich schon mehr als zehn Jahre lang zusammen. Es ist ja ein echter Dino unter den Erotikshops.

Warum braucht es ein High-Heel-Training?

Wer hohe Absätze trägt, wird gesehen – ob man nun gut oder schlecht auf den High Heels läuft. Man kann sich nicht verstecken, man muss sich sehen lassen. Dafür braucht man Selbstbewusstsein.

Kann man das in einem Workshop lernen?

Das Training macht ganz viel mit den Frauen. Wenn sich durch die Übungen die Körperhaltung ändert, wenn die Körperspannung plötzlich stimmt, sehe ich immer in strahlende Gesichter. Die Teilnehmerinnen bekommen eine ganz neue Ausstrahlung.

Lesen Sie auch: Flüstern bis zum Orgasmus: Neuer Trend erobert die Erotikbranche

Geht es vor allem um die Technik?

Nein. Vor allem geht es darum, ein bestimmtes Denken loszulassen. Viele Frauen gehen steif, als würden sie festgehalten. Die Moralvorstellung sagt ihnen: Wackel bloß nicht mit dem Hintern. Ich möchte die Weiblichkeit, die Souveränität in den Frauen wecken. Und damit meine ich etwas ganz Anderes, als einfach nur aufreizend durch die Gegend zu laufen.

Ein paar Tipps: Was ist entscheidend für einen schönen Gang auf hohen Absätzen?

Zum Beispiel die Fußstellung. Die Zehen zeigen oft nach außen, die Füße sollten aber gerade sein. Der Körper sollte kein nasser Sack sein, sondern Spannung haben. Für einen schönen Gang sollte man seinen Hüften Raum geben und den Genuss des Gehens entdecken. Anfangs sind die Teilnehmerinnen meist nervös und wollen möglichst schnell von der Bühne. Ich sage ihnen dann: Die Anziehungskraft liegt in der Langsamkeit.

Herausfordernd: Nicht jeder schafft Kopfsteinpflaster auf High Heels. Quelle: Vanessa del Rae

Welche Fehler machen die meisten anfangs?

Der Schwerpunkt im Körper der meisten Menschen liegt im Kopf, weil wir uns von der Ratio steuern lassen. Doch der Schwerpunkt sollte im Bauch liegen, das verleiht uns Stabilität.

Kommen nur Frauen in Ihre Kurse?

Nicht nur. Ich hatte auch schwule Männer oder Transvestiten. Aber auch einen verheirateten Mann, der auf hohe Schuhe steht. Auf einer Messe traf ich einmal ein älteres Ehepaar, das die gleiche Schuhgröße hatte. Der Mann erzählte mir, dass er immer die High Heels für seine Frau einläuft (lacht).

Wie alt sind die Teilnehmer?

Die meisten Anfang, Mitte 30. Es war aber auch einmal eine 15-Jährige dabei, die in Begleitung ihrer Mutter kam, oder aber eine Frau Mitte 60.

Sie sind Krankenschwester, waren Pflegedienstleiterin, arbeiten jetzt als Sex-Coach und bieten unter anderem auch Striptease-Kurse an.

Die High-Heel- und Striptease-Workshops mache ich nebenbei. Hauptsächlich berate ich Pflegende in ambulanten Diensten und Heimen zum Thema „ Sexualität in der Pflege“.

Welchen Aufklärungsbedarf gibt es da?

Das Thema Sexualität und Alter ist tabuisiert. Ich sensibilisiere dafür, dass Sexualität und Erotik auch für alte, kranke Menschen natürliches Bedürfnisse sind. Viele Menschen in Heimen sind verwitwet, die haben aber jahrzehntelang jeden Abend neben ihrer Frau oder ihrem Mann im Bett gelegen. Und auf einmal werden sie als Neutrum wahrgenommen. Ihnen fehlt die Geborgenheit. Und das äußert sich oft zum Beispiel in Schlafstörungen.

Was kann man tun?

Manchen hilft tatsächlich schon ein Teddy. Es gibt auch sogenannte Busenkissen zum Kuscheln. Man kann auch versuchen, Menschen zusammen zu bringen, ohne dabei gleich zum Kuppler zu werden. Werden die Alten mit dem Mangel einfach alleine gelassen, können sie übergriffig werden. Und darunter leiden dann die Pflegenden und Mitbewohner.

Der nächste Kurs in Hannover

Das High-Heel-Training am 9. Februar im Shop „ Liebhabereien“ (Osterstraße 3) ist ausgebucht. Am 15. März ist Vanessa del Rae wieder zu Gast: Von elf bis 19 Uhr gibt sie einen Workshop in „Striptease & Dance“ (159 Euro). Anmeldungen per Mail an vanessa@sensuality-school.com oder auf der Webseite www.vanessadelrae.de, demnächst auch auf www.liebhabereien.com

Das ist der Shop „ Liebhabereien “

Im September 2003 eröffnete der Erotikshop „ Liebhabereien“ an der Knochenhauerstraße, seit 2017 findet man ihn im dritten Obergeschoss an der Osterstraße 3. Das Sortiment richtet sich hauptsächlich an Frauen und bietet eine große Auswahl an handgefertigten Korsetts, sinnliche Dessous, Strapse, Fetisch- und Clubwear, Sextoys, erotische Accessoires, Körperpflege und vieles mehr.

Im Sortiment: Accessoires für Bondage-Fans. Quelle: Liebhabereien

Inhaberin Gundula Schildhauer ist Diplompädagogin mit sexualwissenschaftlicher Fortbildung und bietet auch Einzel- und Paarberatung rund um die Entdeckung der eigenen Sexualität an. Zudem gibt es bei „ Liebhabereien“ regelmäßig Veranstaltungen wie Toypartys, Bondage-Workshops, Massagen oder eben High-Heel- oder Striptease-Training mit Coaches wie Vanessa del Rea.

Lesen Sie auch:

So zufrieden sind die Deutschen mit ihrem Sexleben

Schadet häufiger Sex älteren Männern?

Von Julia Braun