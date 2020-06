Die Temperaturen steigen, wir freuen uns auf Luft an den Füßen – die Sandalen-Saison ist eröffnet! Blüten, Glitzer und sogar vegane Modelle versetzen uns in Vorfreude auf den Sommer. NP-Mitarbeiterin Janina Fesser hat in Hannovers City die schönsten Trend-Sandalen ausfindig gemacht.