Hannover

Gastro-Urgestein Norbert Schu (67) verlässt zum 1. Juli das Nobelrestaurant „Die Insel“ am Maschsee, die Aspria-Gruppe übernimmt die Immobilie – doch Freunde des Gourmettempels müssen nicht befürchten, in Zukunft nur noch Fitnesssalate serviert zu bekommen. Küchenchef Benjamin Meusel (39) versichert: „Wir machen hier jetzt keine Bistroküche.“

In diesem Sommer werde alles beim Alten bleiben, danach will der Mann, der seit 16 Jahren autark in der Küche der „Insel“ agiert, das edle Lokal peu à peu in Zusammenarbeit mit der Aspria-Gruppe modernisieren. „Das Restaurant ist 25 Jahre alt, wir möchten es etwas verjüngen.“ Und dabei wird ihm wie stets seine Frau Melanie (38) den Rücken stärken.

Auftritt der Servicecrew wird revolutioniert

So viel verrät Meusel schon einmal: „Das Auftreten der Servicecrew wird revolutioniert, das wird richtig, richtig gut.“ Ein paar Renovierungspläne gibt es (so werden beispielsweise die Sanitäranlagen erneuert) und auch auf der Karte werden neue Einflüsse sichtbar. „Es wird einige vegetarische Gerichte geben“, kündigt der Küchenchef an. „Aber ansonsten bleibe ich meinem Stil treu: In der ,Insel’ gibt es auch in Zukunft trendbewusste, saisonale und französisch fundierte Küche.“

Aus den abschließenden Gesprächen mit der Aspria-Gruppe, die am Südufer des Sees ihr Wellness- und Fitness-Center mit eigener Gastronomie betreibt, geht Benjamin Meusel mit einem guten Gefühl. „Wir haben die gleichen Interessen. Das Aspria ist als Investor und als Berater tätig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Schu „wird eine Lücke hinterlassen“

Die „Insel“ ohne Norbert Schu, dem Gastgeber mit Entertainmentqualitäten – das ist für viele schwer vorstellbar. „Natürlich wird er eine Lücke hinterlassen“, sagt Meusel. „Ich habe ihn bisher als Freund und Berater um Rat gefragt und werde das auch weiterhin tun.“ Trotzdem: Die Nachfolgerrolle traut sich der 39-Jährige zu. „Ab dem 1. Juli werde ich aus dem Schatten von Norbert Schu treten. Und darauf habe ich auch Bock.“

Von Julia Braun