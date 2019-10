Dieser Glückskeks aus Hannover macht wirklich „happy“

Hannover

Die kleinen braunen Tütchen mit goldenem Schriftzug liegen in einer Schale, Michael Rohrdrommel (54) lässt die Hand einige Zentimeter darüber schweben, zögert kurz, bevor er einen Glückskeks herausfischt. „Das ist ein magischer Moment“, findet er. Eine Situation, in der jeder Mensch individuell entscheide. „Und es passt immer“, ist er sich sicher. Schließlich hat er die meisten Botschaften, die in den „Happy“-Keksen stecken, selber geschrieben.

„Jeder Morgen ist ein neuer Anfang, du wirst mit allen Chancen geboren. Mach etwas draus.“ Dieser Sinnspruch aus dem Inneren des Kekses passt perfekt auf Rohrdrommels Lebensweg. Denn der Hamelner hat tatsächlich noch mal alles auf Anfang gesetzt, ist mit 54 Jahren Start-up-Unternehmer geworden.

In diesem Keks „steckt viel Liebe drin“

Sein Produkt soll glücklich machen: Ein Glückskeks, der nach Schokolade (fair gehandelt) schmeckt, laktosefrei und vegan ist, ohne Palmöl auskommt und in Behindertenwerkstätten verpackt wird. Das Herzstück ist aber der Spruch: „Da steckt viel Liebe drin“, sagt Rohrdrommel. Und Lebenserfahrung.

Denn der 54-Jährige hat diverse Karrieren hinter sich. 1992 macht er einen Computerladen in Göttingen auf, ist lange in der IT-Branche unterwegs. Für die Infa in Hannover und andere Messen entwickelt er das Event-Format „Digital Fun“ , leitet irgendwann ein Team aus 20 Mitarbeitern. Und macht immer neue Baustellen und Geschäftsfelder auf: „Ich war perfektionistisch und detailverliebt – das macht Arbeit. Außerdem kann ich schwer Nein sagen.“ Heute hat er in diesen Situationen einen seiner eigenen Glückskeks-Sprüche parat: „Ein kraftvolles Nein zu Anderen ist ein kraftvolles Ja zu dir selbst.“

Gibt Gas: Mit dem „Happy“-Mobil macht Michael Rohrdrommel Werbung für die Glückskekse. Quelle: Frank Wilde

Zu dieser Erkenntnis ist es aber ein langer Weg. Denn zunächst steigt Rohrdrommel in den Ring: „Als ich ein Kind war, hat mich mein Vater nachts um drei Uhr geweckt, wenn Muhammad Ali geboxt hat“, erinnert er sich. Der Eventmanager, der auch eine Lizenz als Fußballtrainer hat, wird Box-Moderator, organisiert das ganze Rahmenprogramm von Kämpfen. „Ich bin ein leidenschaftlicher Moderator“, sagt er, „das liegt mir im Blut“. Seine Auftritte gestaltet er gerne authentisch, ohne Skript – Rohrdrommel ist einer, der Menschen mitreißen kann.

Er betreut Merzad Marashi und Susi Kentikian

Sich selbst reißt er fast in den Abgrund. 2013 übernimmt er das Management von DSDS-Sieger Merzad Marashi (39), der sich 2010 nicht in die Schublade von Jury-Chef Dieter Bohlen (65) pressen lassen und lieber sein eigenes Ding machen wollte. „Ein großer Sänger, ein Musiker mit Herz“, schwärmt Rohrdrommel von seinem Schützling, den er zwei Jahre begleitet. „Aber man ist Kindermädchen den ganzen Tag.“

2015 nimmt er Boxerin Susi Kentikian (32) unter seine Fittiche, ihren Weltmeisterkampf im Juli 2016 in Hamburg stellt Rohrdrommel auf die Beine, er stellt auch die Weichen für einen Aufenthalt im RTL-Dschungelcamp. „Alles war klar. Aber dann scheiterte es an ihren Preisvorstellungen.“ Kentikian wollte damals offenbar genauso viel Geld wie Brigitte Nielsen (56). „Eine anstrengende Zeit“, gibt Rohrdrommel zu.

Das passt: In seinem Laden „Sam Nok“ verkauft Ulrich Volcke (links) die Glückskekse von Michael Rohrdrommel. Quelle: Frank Wilde

Das ist „Happy“ Dieser Glückskeks soll „Happy“ machen: Bei „Sam Nok“ (Vahrenwalder Straße 209a), dem Geschäft für Asia-Ambiente von Uli Volcke (55), kann man ihn jetzt schon für einen Euro pro Stück kaufen. „Ein authentisches, liebevolles Produkt“, schwärmt der Inhaber. Zumal der Glückskeks ja asiatische Wurzeln habe. Aber auch Kaufhof und Metro haben „Happy“ inzwischen im Repertoire, ebenso die Edeka-Läden in der Region. Denn„Happy“-Erfinder Michael Rohrdrommel will seinen veganen, laktosefreien Glückskeks mit Schokogeschmack aus der Restaurant-Nische holen: Ein Adventskalender mit 25 (!) Türchen kostet 19,90 Euro – hinter der Tür für den Neujahrsmorgen verbirgt sich ein Büchlein mit Infos über das Jahr 2020 und eine Glücksperle aus Magnesit. Die Kinder-Edition bietet neben dem Keks 24 spannende Wissensfragen und ein Sammelheft samt Klebestick.

Dabei hatte es Warnsignale gegeben: „2014 bin ich das erste Mal umgefallen – ich bin an meinem Geburtstag aufgewacht und konnte nicht mehr richtig sehen.“ Es folgt ein Ärztemarathon. „Ich wollte nicht akzeptieren, dass mein Körper mich bremst.“ Drei Wochen auf Hawaii an einem einsamen Fischteich sollen das Chaos in seinem Kopf richten. „Ich wollte aus dem Hamsterrad raus.“

Hat aber nicht geklappt. „Nach Hawaii habe ich noch mal Vollgas gegeben“, erinnert sich Rohrdrommel selbstkritisch, „die Events wurden immer größer.“ Bis sich 2016 einer seiner engsten Mitarbeiter und Freunde mit Burn-out aus der Firma verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 54-Jährige aber instinktiv bereits erste Weichen gestellt: Auf dem Jakobsweg hatte er den „unglaublichen Natur-Kick“ (und Blasen an den Füßen) erlebt – „wenn der Kopf leer ist, ist man offen für Gerüche und Klänge, sieht, wie facettenreich das Leben ist.“

Wege zum Glück: Michael Rohrdrommel führt Gruppen über den spanischen Jakobsweg. Quelle: privat

Außerdem hatte er parallel eine Coaching-Ausbildung begonnen. Rohrdrommel sattelt um, baut die Firma schrittweise ab, trennt sich sogar von „meinem Baby“, der Messe „Digital Fun“. Er geht ein hohes finanzielle Risiko ein. Für eine Idee, „die schon mehr als zehn Jahre in meinem Kopf war“.

„Happy“ soll den Tag ein bisschen besser machen

Denn der Tausendsassa hatte 2005 quasi nebenbei in Hameln auch noch ein Sushi-Restaurant eröffnet. Und beobachtet, dass „95 Prozent der Gäste den Glückskeks gar nicht essen. Und ganz wenige stecken den Zettel ein.“ Das will Rohrdrommel mit „Happy“ nun ändern. Am Rezept hat er „wochenlang gebacken“, die Sprüche selber entworfen. Sie sollen die Menschen inspirieren, zum Innehalten und Nachdenken bewegen. „Ich will, dass dieser Keks, den Tag ein bisschen besser macht.“

Und wie sehen die Tage des Start-up-Unternehmers aus? Der Stress-Level des Hamelners ist immer noch hoch. „Aber wenn man etwas mit Liebe und Leidenschaft macht, kann man das auch 20 Stunden am Tag machen“, sagt Rohrdrommel und muss selber lachen. Denn auf einen Glückskeks-Zettel würde er diesen Satz wohl eher nicht drucken!

Von Andrea Tratner