Liegt es vor einem, muss man sofort mit beiden Händen hineingreifen, darin herumwühlen, das weiche Gefühl aufsaugen. Marcus Lilienthal (48) kennt diese Reaktionen auf ein echtes Schaffell. Unter seinem Label „Monsterschaf“ vertreibt er die Teile, die vielen Balkon- und Terrassenbesitzern in diesen Tagen helfen können, die sinkenden Herbsttemperaturen zu kompensieren.

Die Felle sind „Nebenprodukte“ aus der Landwirtschaft. Das heißt: „Kein Tier ist nur wegen dieses Felles geschlachtet worden“, erklärt Lilienthal. Zudem seien Schafe in Zeiten der Massentierhaltung eine der wenigen Tierarten, die artgerecht gehalten werden. „Sie sind aus der Geschichte der Menschheit nicht wegzudenken, wir leben mit ihnen seit 12.000 Jahren.“ Seine „Monsterschafe“ stammen alle aus Freilandhaltung, haben ihr Leben lang frische Luft und grünes Gras genossen.

„Jedes Schaffell ist anders“

Deichschafe aus deutschen Küstenregionen sind dabei, süddeutsche Wiesenschafe, Texelschafe aus den Niederlanden, die besonders strahlend weiße Wolle haben. „Jedes Fell ist anders, wir färben und bleichen nichts“, betont Lilienthal, der Käufern prognostiziert, dass jeder Gast sich auf einer Bank den Platz mit dem Fell schnappen werde. „Das ist seit der Steinzeit genetisch bei uns Menschen programmiert.“

Kuschelalarm: Schaffelle wärmen aber nicht nur die Füße. Quelle: Tratner

50 bis 85 Euro kosten die Felle je nach Größe. Und die Nachfrage zieht gerade an, im Corona-Herbst suchen die Leute nach Wärmequellen auf Balkon oder Terrasse, um sich weiter mit Freunden draußen treffen zu können. Der 48-Jährige schwört auf das Naturprodukt Schaffell, schneidert aus Resten im Patchwork-Verfahren auch kuschelige Westen (180 bis 240 Euro) und Mützen (65 Euro), die definitiv windundurchlässig und regenfest sind. „Wolle ist die beste Isolierung, da geht auch keine Handystrahlung durch“, schwärmt er. Weitere Vorteile: „Wollfasern binden 30 Prozent Flüssigkeit, ohne sich nass anzufühlen. Deshalb tragen Seemänner auch Wollpullover.“

Ein weiterer Vorteil: „Wollfasern transportieren Dreck und Schmutz von alleine nach außen.“ Als Pflege reiche es deshalb, das Fell regelmäßig auszuklopfen oder auszuschütteln. Schnuppert man an dem Stapel in Lilienthals Lager an der Davenstedter Straße, steigt einem aber ein deutlicher Tiergeruch in die Nase. „Das liegt daran, dass die Felle hier eng aufeinander liegen.“ In der Wohnung verflüchtige sich das nach einigen Tagen. „Das Schaffell nimmt dann den Geruch der Wohnung an.“ Nehme man es nach draußen in die Feuchtigkeit, komme die Tiernote wieder durch.

„Monsterschaf“ setzt auf Nachhaltigkeit

Wie kam der 48-Jährige zu seinem Geschäft? „Ich stehe schon immer auf Naturprodukte“, sagt der Mann mit der bunten Biografie. „Ich bin ein Tausendsassa, habe Plakate gemalt, Skulpturen gebaut, Lkw restauriert“, zählt er auf. Er fing mit einem Handel für Webdecken, Stoffe und Fellen an, war mit „Monsterschaf“ viel auf Kunsthandwerkermessen. Vor 15 Jahren sei er der einzige gewesen, der Schaffelle verkauft habe – „aber heute gibt es Importe aus Asien und Neuseeland, Billigware in Baumärkten.“

Winddicht und warm: Die Schaffellwesten werden im Patchwork-Verfahren genäht. Quelle: Monsterschaf

Lilienthal hat zuletzt den Schwerpunkt verschoben, setzt jetzt auf Mode. „Versuchen Sie mal ein nachhaltiges und schönes Herrenhemd zu finden“, erzählt er aus eigener Erfahrung und führt sein eigenes Hemd vor. Daraus machte er ein Geschäftsmodell: Drei Schnitte, die individuell angepasst werden können (ab 180 Euro), ausschließlich Materialien „frei von Plastik und Wahnsinn“, wie er mit einem Schmunzeln erklärt. Das gelte auch für Knöpfe und Garne, sogar die Postkartons mit Ware versiegele er mit Papierkleber.

Bestellen kann man im Online-Shop – Werkstatt und Lager an der Davenstedter Straße 115 in Linden hat Lilienthal nur noch bis Ende Oktober, das Gebäude wird saniert und umgebaut. Bestimmt zieht auch das romantische Gemälde mit um, das über einer Tür hängt. Ein Schäfer mit Herde, darauf gepinnt Lilienthals Schaf-Credo: „Warm, weich, treu und meckert nicht.“

Sechs Tipps: So macht man Outdoor-Treffen kuscheliger

Wie hält man sich und Freunde im Corona-Herbst auf der Terrasse warm? Die NP stellt sechs praktische Helfer vor, die Outdoor-Treffen mit Freunden kuscheliger machen.

1: Die mollige Merino-Wärmflasche

Wärmflasche mit Überzug. Quelle: Hersteller

Viele Frauen schwören auf Wärmflaschen auf dem Sofa, sobald die Abende früher dunkel werden. Dieses Jahr könnten auch viele Männer auf den Geschmack kommen, wenn die Skatrunde vielleicht auf der Terrasse zusammenkommt. Zumal es das Model „Alina“ der Lodenfirma „Steiner 1888“ auch in dezenten Farben wie Oliv oder Beige gibt.

49 Euro kostet die hochwertige Wärmflasche mit einer Hülle aus 50 Prozent Merino- und 50 Prozent Alpaka-Wolle bei I.G. von der Linde (waschbar bei 30 Grad im Wollwaschgang) – das Schleifchen ist der Design-Bonus. Außerdem ist die Gummiflasche im Inneren (zwei Liter, 25 mal 35 Zentimeter) umweltverträglich – sie wurde ohne gefährliche Weichmacher hergestellt.

2: Die winddichte spanische Webdecke

Schwer und warm: Webdecke nach spanischen Vorlagen. Quelle: Michael Wallmüller

Mit dieser Decke können uns Wind und Wetter nichts anhaben: Die spanischen Wollwebdecken, die Marcus Lilienthal mit seiner Firma „Monsterschaf“ in Hannover vertreibt, sind aus 100 Prozent Schurwolle und reine Handarbeit. „Eine Manufaktur in den Pyrenäen fertigt die nach uralten Vorlagen. Das ist das Material, aus dem auch traditionelle Schäfer-Ponchos geschneidert werden.“

Wer damit nachts eine Herde Schafe oder Ziegen bewachen könnte, überlebt auch kühle Herbstabende auf der Gartenbank. Zumal in die Decken mit 1,60 mal zwei Meter (180 Euro) oder 1,90 mal 2,10 Meter (220 Euro) auch noch der Rest der Familie eingemummelt werden kann.

3: Bunte Sitzpolster aus Schaffell

Stilvoll: Schaffell von Fibre by Auskin. Quelle: Hersteller

Diese neuseeländische Firma ist der Platzhirsch auf dem Schaffellmarkt: „Fibre by Auskin“ vertreibt Felle weltweit, schreibt sich aber auch Werte wie Nachhaltigkeit und fairen Umgang mit Natur, Tier und Mensch auf die Fahnen.

Die runden Sitzkissen (Durchmesser 37 Zentimeter) sind in vielen verschiedenen Farben eingefärbt. Nicht nur auf Sitzgelegenheiten im Esszimmer sind sie ein Blickfang, auch auf dem Balkon sind sie gefragt. „Sie sehen gut auf Plastikstühlen aus – und halten vor allem schön warm“, erklärt Peter Faßbender von I.G. von der Linde. Die tellerförmigen Schaffelle mit Langwolle kosten 29,90 Euro.

4. Lodendecken in 19 Farben

Viele Nuancen: Decken der Marke „Steiner 1888“. Quelle: Hersteller

Wer die Terrasse für Besucher winterfest macht, denkt in erster Linie praktisch. Wer die Stilfrage stellt, wird bei I.G. von der Linde fündig: „Die Farbpalette ist riesig“, sagt Peter Faßbender über die Lodendecken (1,50 mal 1,90 Meter) der Marke „Steiner 1888“. Das Unternehmen aus Österreich bietet 19 Nuancen – von Zartlila bis Petrolblau. An das Material muss man sich erst ein wenig gewöhnen: „Es ist ein bisschen kratziger, hält aber schön warm“, sagt Faßbender über das Modell „Alina“ für 199 Euro, das zu 50 Prozent aus Merino- und zu 50 Prozent aus Alpakawolle besteht. Für die Decke „Elise“ aus Cashmere (20 Prozent) und Schurwolle zahlt man 419 Euro.

5: Handwärmer mit Ladefunktion

Praktisch: Zippo wärmt –und liefert Power für elektrische Geräte. Quelle: Hersteller

Man kennt Taschenwärmer aus der Apotheke, die nach einem Knick Hitze abgeben. Meist ist das Vergnügen aber kurz. Wer eine zuverlässige Wärmequelle für die Jackentasche will, wird beim Feuerzeughersteller Zippo fündig. Die Kultmarke ist nicht der einzige Hersteller von Handwärmern, die mit wiederaufladbaren Batterien arbeiten. Sechs Stunden Laufzeit verspricht die Firma. Der bohnenförmige Schmeichler kommt in zwei Stufen auf bis zu 50 Grad Betriebstemperatur. Und bietet für 49,90 Euro noch ein weiteres Feature: Die „Heat Bank“ liefert außerdem Strom für USB-kompatible Geräte wie Mobiltelefone, Tablets oder Kameras. Falls beim Waldspaziergang der Akku des Handys schlapp macht.

6: Praktische Fleece-Decken

Günstiges Modell: Fleece-Decke von „In the Mood“. Quelle: privat

Sie sind quadratisch, praktisch, gut gegen Nordwind: Plaids aus kuscheligem Fleecestoff kennen wir vom Restaurantbesuch – das Servicepersonal versorgt uns im Außenbereich mit den funktionalen Decken, in die wir uns einwickeln, um Nieren und Knie schützen.

Im Gartencenter Stanze in Hemmingen können wir einen Vorrat für kleinere Outdoor-Gesellschaften anlegen: Die Marke „In the Mood“ hat nämlich sechs verschiedene Farbtöne von Darkmint (Foto) bis Fuchsia zu bieten. Mit 14,99 Euro sind die Decken erschwinglich, außerdem bei 30 Grad waschbar. Die Plaids haben die Maße 1,30 mal 1,80 Meter.

