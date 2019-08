Hannover

Sie sehen zwar nicht so aus – sind aber fleißige städtische Mitarbeiter: Rund 30 Schafe grasen seit etwa zwei Wochen auf einer Fläche an der Lenther Chaussee in Badenstedt. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zum städtischen Projekt „Städte wagen Wildnis“.

Vor drei Jahren wurde die ehemalige Grünlandfl...