Wer schon mal durch die Luisenstraße in der Innenstadt geschlendert ist, ist unter Garantie auch an ihm vorbeigekommen. Und so könnte Passanten Saša Rakić (40) aufgefallen sein: Lächelnd, freundlich grüßend, adrett gekleidet. So wie es sich für einen sogenannten Doorman des besten Hotels am Platz eben gehört.

„Was anderes möchte ich gar nicht mehr machen“, sagt der Mann, dem Gäste als erstes in die Arme laufen, wenn sie im Kastens Hotel Luisenhof ankommen. Rakićs Aufgaben sind vielfältig: Er begrüßt und verabschiedet die Gäste, transportiert das Gepäck, parkt das Auto (und holt es wieder), bietet Hilfestellung ganz unterschiedlicher Art an, „es kommt auch vor, dass ich jemanden vom Bahnhof abhole“.

„Der Liebe wegen“ 2003 aus Serbien gekommen

Seit dem Sommer 2006 gehört der 40-Jährige zum Team des Fünf-Sterne-Hauses, machte im Reinigungsteam erste Erfahrungen in, fuchste sich schnell in die Abläufe rein. Hoteldirektor Michael Rupp (61) erkannte die Qualitäten des zweifachen Vaters, beförderte ihn zum Empfangsmann des Luxushotels. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass er erst 2003 aus einer Heimat, Paraćin in Zentralserbien, nach Hannover gekommen war – „der Liebe wegen“.

So sieht man ihn häufig: Rakić bei der Arbeit vor dem Luisenhof. Quelle: Dröse

Rakić weiß viel über seine Gäste – und sie über ihn. „Man unterhält sich eben, viele Gespräche gehen auch über den üblichen Smalltalk hinaus.“ Es kommt vor, dass ihm ein Stammgast nur den Schlüssel seines Autos in die Hand drückt, „und ich weiß, dass er in der Tiefgarage geparkt werden muss“. In dieser Hinsicht war er für ihn durchaus ein Highlight, als ein Brite mit einem großen Oldtimer-Rolls-Royce vorgefahren kam, „ein einzelner Parkplatz hat da nicht ausgereicht“, erinnert sich der Portier lachend. Auch wenn Diskretion zu seinen obersten Tugenden gehört, erzählte er im Gespräch mit der NP von besonderen Begegnungen.

Aufregende Zeiten: Als der Dalai Lama 2013 im Kastens Hotel Luisenhof wohnt, war Rakić auch im Dienst – allerdings nicht auf diesem Foto. Quelle: Rainer Dröse

Treffen mit Dalai Lama und Udo Lindenberg

Eine sticht da eindeutig hervor – die mit dem Dalai Lama (83). Der war 2013 für einige Tage zu Gast in Hannover, nächtigte mit seiner Gefolgschaft im Luisenhof. „Er hat alle Mitarbeiter mit Handschlag begrüßt, sogar die Gäste“, erinnert sich Rakić. „Das war schon eine Ehre, so etwas erlebt man eher selten“. Und auch als Udo Lindenberg (73) im Jahr 2015 mal für zwei Wochen in der Stadt war, wohnte er in dem Haus: „Er war ein Gast wie jeder andere auch. Er war locker, saß auf der Terrasse, fühlte sich augenscheinlich wie zu Hause“. Warum sich die Gäste wohlfühlen, weiß der Hotelmensch: „Wir sind keine Kette, der Gast nicht bloß eine Zimmernummer. Demnach sind wir individuell für unsere Gäste da.“

Hochadel: Anlässlich der Hochzeit von Ernst August junior wohnten Marie-Chantal und Paul von Griechenland mit den Kindern Maria-Olympia und Constantine Alexios im Hotel. Quelle: Archiv

„Freundlichkeit kann man nicht lernen“

Kollegen attestieren Rakić eine „nicht aufgesetzte Höflichkeit“, er selbst führt seine aufgeschlossene Art auf eine „wahrscheinlich angeborene Gegebenheit“ zurück und auf seine Kindheit im heimischen Familienbetrieb: „Schon als kleiner Junge habe ich mit in der Metzgerei meines Großvaters gestanden und mitbekommen, wie er mit den Kunden umgeht und spricht.“ Das habe sich positiv auf sein Wesen ausgewirkt, ist er sich sicher. „Wenn man etwas verkaufen will, muss man nun mal nett“, bringt es Rakić auf eine einfache Formel. Und fügt hinzu: „Freundlich kann man nicht lernen. Man ist es einfach.“

Viele Gäste wissen das zu schätzen, brachten ihm schon Datteln aus Dubai mit, Pralinen aus Paris und russische Gäste gerne mal Schokolade aus ihrem Heimatland. „Einige der Besucher sind mittlerweile meine Freunde geworden, das hat sich über die Jahre hin entwickelt“, erzählt der 40-Jährige. Auch Gäste, die nicht im Hotel übernachten, aber in Hannover sind, holen ihn hin und wieder ab, um einen Kaffee trinken zu gehen.

Nicht eine Nacht im Luisenhof verbracht

Hat Rakić denn mal eine Nacht im Luisenhof verbracht? „Nein, warum sollte ich?“, antwortet er lachend, „ich habe doch meine Wohnung.“ Ihm reicht es vollkommen aus, in einem Hotel zu arbeiten, „da muss ich meine Freizeit nicht in einem verbringen.“

Von Mirjana Cvjetkovic