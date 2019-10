Hannover

Am Anfang bot Salvatore Scannapieco (77) in seinem Pavillon „La Lanterna“ täglich eine Sorte Pizza, Spaghetti Bolognese und Napoli sowie zwei Suppen an. Die Pasta war schön al dente, die Saucen frisch gekocht. Ein Aufwand, den sich die Familie hätte sparen können. „Die Leute wollten Pizza und nichts andere...