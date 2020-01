Cetin Bagiran arbeitet seit seinem Schulabschluss in der Gastronomie. Sein Handwerk hat er im renommierten Fürstenhof in Celle gelernt. Sein Können hat er auch schon in der Kabel-1-Serie „Mein Lokal, dein Lokal“ gezeigt. Seit sieben Jahren betreibt er das „BBQ - the finest Steakhouse“.