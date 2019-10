Hamburg

Es war keine „After Work Party“, als sich um 18 Uhr Männer in Lederkluft in Hamburg trafen. Beim Bier-Tasting im Hardrock Café stießen sie mit den Scorpions aus der Wedemark mit einem neuen bayerischem Bier an und fachsimpelten mit Sänger Klaus Meine (71), Gitarrist Rudolf Schenker (71) und Gitarrist Matt...