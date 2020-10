Hannover

Für das Nationalgericht der Schwaben muss man sich keine besonderen Gerätschaften zulegen. „Sie brauchen nur ein Brett, einen Spachtel, einen Kochlöffel und einen Topf mit heißem Wasser“, sagt Küchenprofi Jörg Lange. Er rät, mit der Spätzle-Zubereitung einfach mal munter loszulegen. „Sind Sie sich unsicher wegen der richtigen Schabetechnik, dann finden Sie im Internet viele Videos zu dem Thema.“

Grundrezept und „Spätzle-and-Cheese“

Rezept eins: mit Käse.

Für den Spätzleteig mische ich in einer großen Schüssel das Mehl mit dem Salz. In der Mitte schlage ich jetzt alle Eier auf und verrühre sie mit dem Holzlöffel erst vorsichtig und dann immer kräftiger, bis ein glatter Teig entsteht. Dieser wird abschließend mit dem Kochlöffel regelrecht geschlagen, bis sich Blasen bilden.

Ich setze einen großen Topf mit gesalzenem Wasser auf. Wenn es kräftig kocht, schabe ich die Spätzle Stück für Stück vom Brett hinein. Hier kann man prima üben, da es in dem überbackenen Gericht nicht auffällt, wenn die Spätzle ulkige Formen haben. Sie sind fertig, wenn sie oben schwimmen. Mit einem Schöpflöffel aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und in eine große Schüssel geben. Denn jetzt ist die Sauce dran.

Schalotten und Knoblauch schälen und fein hacken, in einem weiteren Topf in der Butter glasig schwitzen. Zuerst mit Curry, dann mit dem Mehl abstäuben. Unter Rühren kommt nun die kalte Milch hinzu – so bilden sich keine Klümpchen. Mit zunehmender Temperatur entsteht die Bindung, während ich mit den Aromaten und Gewürzen abschmecke.

Zuerst kommt der geriebene Gruyère dazu, dann der geriebene Cheddar und abschließend der cremige Gorgonzola. In einer Auflaufform vermenge ich nun Sauce mit Spätzle. In 20 bis 30 Minuten im Ofen (160 bis 180 Grad) entsteht eine appetitliche Bräunung, der Käse soll dabei blubbern. Am Tisch garnieren wir nach Belieben mit Röstzwiebeln, Jalapenos und Schnittlauch.

Zutaten für vier Portionen Für den Teig: 250 Gramm Weizenmehl 5 Bio-Eier ½ Teelöffel Salz Salz für das Kochwasser Für die Sauce: ½ Liter Milch 2 Esslöffel Weizenmehl 2 Esslöffel Butter 4 Knoblauchzehen 2 Schalotten 1 Teelöffel Currypulver 1 Esslöffel Senf Muskat Salz grober Pfeffer 1 Prise Zucker 350 Gramm Käsemischung (Cheddar, Gruyère und Gorgonzola) nach Belieben Röstzwiebeln, Jalapeños, Schnittlauch

Rote-Bete-Spatzn, Frischkäse und Nüsse

Rezept zwei: mit Roter Bete.

Wie schon im Rezept für „Spätzle-and-Cheese“ beschrieben, gelingt die Spätzlezubereitung immer gleich. Allerdings empfehle ich für dieses Gericht ein klassisches Spätzlemehl. Denn es ist gröber vermahlen und kommt auch unter der Bezeichnung „doppelgriffiges Mehl“ in den Handel. Manchmal heißt es auch Instantmehl oder Dunst.

Es saugt Flüssigkeiten sehr gut auf und bindet Teige optimal. Es besitzt spezielle Eigenschaften, die nicht nur für die Zubereitung von Spätzle optimal sind, sondern auch für Knödel, Waffeln, Strudel und Nudeln. In jedem Fall entsteht aus den angegebenen Zutaten ein schön rotgefärbter Teig. Die Zubereitung der Spätzle verläuft ebenfalls wie im ersten Rezept.

Ich richte sie direkt auf den warmen Tellern an. Die Scheiben der Ziegenfrischkäserollen in gehackten Kräutern wälzen und darauf anrichten. Mit jeweils einem Teelöffel Honig, Nusskernen, essbaren Blüten und etwas Grün garnieren.

Zutaten für vier Portionen Für den Teig: 400 Gramm Spätzlemehl oder Weizenmehl 4 Bio-Eier 1 Prise Salz 200 Milliliter Rote-Bete-Saft Salz für das Spätzlewasser Zum Anrichten: 2 Rollen Ziegenfrischkäse 2 Esslöffel gehackte Kräuter 100 Gramm geröstete Nusskerne, leicht gesalzen 4 Esslöffel Honig essbare Blüten etwas Grün (Kresse, Salatblätter)

Tom-Yam-Spätzle

Rezept drei: mit asiatischer Begleitung.

Tom Yam ist eine heiße, sauer-scharfe Suppe der Thai-Küche. Dabei bedeutet „ Tom“ Suppe, „ Yam“ in etwa „gemischt“. Je nach Art der Zutaten wird der Wortkombi ein drittes Wort nachgestellt, zum Beispiel „Kai“ für Huhn, „Kung“ oder „Gung“ für Garnele. Oder „ Spätzle“ für unsere Kreation.

Dabei bereiten wir den Teig mit den angegebenen Zutaten wie gewohnt zu. Wichtig ist, dass wir für die Asia-Suppe auf Reismehl umsteigen.

Für den Suppenfond verwende ich einen Tom-Yam-Mix aus dem Asia-Shop. Hier sind schon alle exotischen Zutaten für die Suppe frisch in einer Schachtel vereint. Ich koche diese in etwa zwei Litern Wasser. Karotten schälen und in Scheiben schneiden.

Bio-Limetten (achten Sie darauf, dass die Schale zum Verzehr geeignet ist!) ebenfalls in Scheiben schneiden. Beides in der Flüssigkeit ziehen lassen. Anstatt mit Salz würze ich mit Sojasauce. Den Spätzleteig schaben wir direkt in diesen aromatischen Fond hinein. Zuletzt die frischen, gehackten Kräuter hinzufügen.

Zutaten für vier Portionen Für den Teig: 300 Gramm Reismehl 3 Bio-Eier etwa 100 Milliliter Sprudelwasser 1 Prise Salz Für die Suppe: 1 Schälchen Tom-Yam-Mix (aus dem Asia-Laden) 2 Karotten 1 Limette in Bio-Qualität 1 Handvoll Grün (zum Beispiel Petersilie, Koriander, Limettenblätter oder Kresse) Sojasauce

Spätzle , Mohn und Eierlikör

Rezept vier: mit Mohn und Likör.

Routiniert stellen wir jetzt aus den Zutaten den Spätzleteig her. Ist er (je nach Mehlart) noch etwas fest, nehme ich einen kleinen Schluck Milch, da ein weiteres Ei bei diesem Rezept zu viel wäre.

Spätzle ins kochende Wasser schaben, herausschöpfen und gut abtropfen lassen, dann in eine Schüssel geben. Eierlikör mit der Mohnmasse zu einer geschmeidigen Masse vermischen. Diese dann mit den Spätzle vermengen. Die Eierlikör-Mohn-Spätzle in kleine Schälchen füllen und beiseite stellen. Kurz vor dem Servieren in der Mikrowelle (zwei Minuten) wieder erwärmen.

Bis dahin koche ich die Cranberries mit Wasser und Zucker zu einem Kompott, das ich leicht mit Cointreau aromatisiere. Die Crème double rühre ich mit Eierlikör, einer Prise Zucker und Salz glatt. Auf Dessertteller je ein Spätzleschälchen stellen, die Spätzle mit Puderzucker bestäuben. Crème und Kompott anrichten, mit frischer Minze dekorieren.

Zutaten für vier Portionen Für den Teig: 150 Gramm Weizenmehl 125 Gramm Quark 2 Bio-Eier etwas Milch 1 Prise Salz Salz für das Spätzlewasser Für die Spätzle-Mischung: 125 Gramm fertige Mohnbackmasse 2 bis 4 Gläschen Eierlikör Zum Anrichten: 1 Becher Crème double etwas Eierlikör 1 Prise Zucker 1 Prise Salz 150 Gramm frische Cranberries 120 Milliliter Wasser 80 Gramm Zucker 2 Centiliter Cointreau frische Minze Puderzucker

