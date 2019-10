Diese Suppen sind heiße Tipps für kalte Tage

Hannover

Schon einmal Spinatsuppe mit Gorgonzola-Klößchen gekostet? Oder Tomaten-Kürbissuppe mit Orangenquark? Freuen Sie sich außerdem auf italienische Gulaschsuppe und ein scharfes Thai-Curry mit Huhn – diese vier Seelenwärmer stellt Oliver Hodemacher, Küchenchef im Mövenpick am Kröpcke, diesmal in der Rubrik „Kochen mit Hannovers Profis“ vor. Guten Appetit!

Kürbis-Tomaten-Suppe mit Orangenquark

Mit Pfiff: die Kürbis-Tomaten-Suppe. Quelle: Behrens

Den Kürbis halbieren, entkernen und in zwei Zentimeter breite Spalten schneiden. Spalten quer in einen Zentimeter breite Stücke schneiden. Zwiebeln in Streifen schneiden. Tomaten vierteln.

Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln darin glasig dünsten. Zucker, Kürbis und Tomaten zugeben, salzen und pfeffern. Mit Fond und 400 Milliliter Wasser auffüllen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 20 Minuten leise kochen lassen.

Von zwei Stielen Zitronenmelisse die Blätter abzupfen und fein hacken. Quark mit gehackter Zitronenmelisse, Orangenschale, drei bis vier Esslöffeln Wasser und einer Prise Salz glatt rühren.

Von der restlichen Zitronenmelisse die Blätter abzupfen. Kürbis-Tomaten-Suppe im Mixer fein pürieren und mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Essig abschmecken. Suppe in tiefen Tellern anrichten, mit Zitronenmelisse bestreut servieren und mit dem Quark separat servieren.

600 Gramm Hokkaido-Kürbis 150 Gramm Zwiebeln 300 Gramm Tomaten 3 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel brauner Zucker Salz, Pfeffer 500 Milliliter Gemüsefond 6 Stiele Zitronenmelisse 3 Esslöffel Magerquark ½Teelöffel Orangenschale (bio) ½ Teelöffel Chiliflocken 2 Esslöffel Aceto balsamico

Spinatsuppe mit Gorgonzola-Klösschen und Sauerampferpesto

Mit Pesto: die Spinatsuppe. Quelle: Behrens

Für die Suppe den Spinat verlesen, gründlich waschen und tropfnass zugedeckt bei milder Hitze zusammenfallen lassen. Dann in einem Sieb abtropfen lassen. Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Schalotten pellen, sehr fein würfeln und in 60 Gramm Butter sechs bis acht Minuten dünsten. Kartoffeln dazugeben, kurz andünsten. Salz und Gemüsebrühe dazugeben und zugedeckt sechs bis acht Minuten garen.

Für das Pesto den Sauerampfer verlesen, waschen und mit dem gepellten Knoblauch im Mixer pürieren. Das Öl nach und nach zugeben. Mit Salz, Zitronenschale und Pfeffer würzen. Pesto abgedeckt zur Seite stellen.

Für die Klöße Gorgonzola entrinden und durch ein Sieb streichen. Restliche Butter in einem Topf erhitzen. Grieß, 1/8 Liter Wasser und eine Prise Salz zugeben und etwa drei Minuten rühren, bis sich die Masse als Kloß vom Topf löst.

Die Eier nach und nach in die noch warme Masse einrühren. Danach den Gorgonzola unterrühren. Masse abkühlen lassen. Mit zwei Esslöffeln etwa 16 Klößchen formen und in kochendem Salzwasser acht bis zehn Minuten garen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen.

Den abgetropften Spinat gut ausdrücken und grob hacken. Spinat und 300 Milliliter Wasser zu den Kartoffelscheiben geben und heiß werden lassen. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Die Klößchen in die Suppe geben. Das Pesto dazu servieren.

500 Gramm Blattspinat 300 Gramm Kartoffeln 100 Gramm Schalotten 70 Gramm Butter Salz 1,2 Liter Gemüsebrühe 100 Gramm Sauerampfer 2 Knoblauchzehen 125 Milliliter kaltgepresstes Olivenöl 2 Teelöffel Zitronenschale (bio) Schwarzer Pfeffer, Salz 150 Gramm Gorgonzola 130 Gramm Hartweizengrieß 2 Eier Muskatnuss

Scharfes Thai-Curry mit Huhn

Mit Koriander: das Thai-Curry. Quelle: Behrens

Den Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken.

Kokosöl in einem großen Topf erhitzen und Knoblauch, Ingwer und Currypaste für ein paar Minuten bei mittlerer Hitze garen.

In der Zwischenzeit das Hähnchenfleisch in mundgerechte Stücke schneiden und mit in den Topf geben. Anschließend das Ganze mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ablöschen und etwa zehn Minuten köcheln lassen.

Mit Sojasauce und Fischsauce kann die Suppe je nach Geschmack verfeinert werden.

Zum Schluss die geschnitten Shitake mit in die Suppe geben. Koriander hacken und mit der Suppe genießen.

2 Knoblauchzehen 2 Zentimeter Ingwer 2 Esslöffel Kokosöl oder neutrales Öl 2 Esslöffel rote Currypaste 350 Gramm Hähncheninnenfilet 1,2 Liter kochende Gemüsebrühe 400 Milliliter Kokosmilch 4 Esslöffel Sojasauce 1 Esslöffel Fischsauce 100 Gramm Shiitake-Pilze 1 Handvoll Koriander

Italienische Gulaschsuppe

Mit Bohnen: die italienische Gulaschsuppe. Quelle: Behrens

Zwiebeln schälen und in feine streifen schneiden. Öl in einem großen Topf stark erhitzen, das Fleisch von allen Seiten kräftig anbraten, dabei salzen und pfeffern. Zwiebeln zum Fleisch geben, drei Minuten mitrösten und zugedeckt fünf Minuten garen. Deckel abnehmen und die Flüssigkeit verkochen lassen.

Paprikapulver und Tomatenmark zugeben, fünf Minuten mitrösten. Mehl zugeben und unter Rühren zwei Minuten mitrösten. Alles mit Wein und der Hälfte der Brühe ablöschen, zugedeckt eineinhalb Stunden bei milder Hitze schmoren.

In der Zwischenzeit Möhren schälen und grob würfeln. Bohnen durch ein Sieb gießen und abtropfen lassen. Tomaten waschen. Etwa 30 Minuten vor Ende der Garzeit das Gemüse zufügen,mit dem Rest der Brühe auffüllen und mitgaren. Zitronenschale abreiben, Rosmarin von den Zweigen zupfen. Gulaschsuppe damit abschmecken.

500 Gramm Zwiebeln 2 Esslöffel Öl 500 Gramm Gulasch (gemischt) Salz, Pfeffer 2 Teelöffel edelsüßes Paprikapulver 1 Teelöffel rosenscharfes Paprikapulver 1 Esslöffel Tomatenmark 1 Esslöffel Mehl 300 Milliliter Rotwein 1 Liter Fleischbrühe 100 Gramm Möhren 1 Dose weiße Bohnen 250 Gramm Kirschtomaten 1 Zitrone (bio) 3 Zweige Rosmarin

