Wedekindplatz - „Restaurant Marie“: Der frische Franzose aus der Oststadt Die Ideen für seine französischen Rezepte? Die holt sich Sven Holthaus im Frankreich-Urlaub oder beim Waldspaziergang. Seit Juni 2018 führt der 28-Jährige das „Restaurant Marie“ am Wedekindplatz – mit kreativer Küche.

Schon viel gemacht: Neben seinen Küchenstationen in der „Insel“ und im „Luisenhof“ hat „Marie“-Betreiber und Koch Sven Holthaus auch in einer Konditorei und in einem Weinhandel gearbeitet. Quelle: Frank Wilde