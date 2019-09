Lukas Ost ist Musterschüler, Kampfsportler und Rapper

Hannover

Konzentriert steht er in der Küche seiner Eltern und schnippelt Zwiebeln: „Das Schneiden macht mir nichts, ich muss dabei nicht weinen“, sagt er mit einem schelmischen Grinsen. Denn auch sonst ist Lukas Ost (26) ein harter Kerl – oder zumindest kokettiert er damit, auf ironische Weise in seinen Rap-Texten unter seinem Alias Kollozz511. Doch die Musik ist nicht das Einzige, was dem Bissendorfer liegt. Er ist ein echtes Multitalent.

Seit einigen Tagen steht das Video zu seiner aktuellen Single „ Nike 97“ auf Youtube.

Schon als Jugendlicher war Ost sehr musikalisch. Hat in einer Schulband gedrummt, hat Gitarre gespielt und irgendwann auch den Rap für sich entdeckt: „Das ist für mich das perfekte Genre, um Dinge oder Verhaltensweisen auf die Schippe zu nehmen“, sagt er.

Lukas Ost singt über seinen „rosa Polo“

Denn in seinen Texten verarbeitet Ost seine Beobachtungen der Gesellschaft, reflektiert über sich und sein Umfeld. Und spart dabei vor allem nicht an Selbstironie: „Mein rosa Polo, ich wär` nichts ohne dich. Nur `ne Brille auf zwei Beinen“, heißt es in einem seiner Songs über seine charakteristische Brille. In einem anderen: „Wenn Mama wüsste, was in meiner Bauchtasche ist, wäre ich enterbt.“

Vorbildlicher Lebenslauf: Lukas Ost hat sein BWL-Studium als Jahrgangsbester abgeschlossen. Quelle: Florian Petrow

Mutter Kerstin (53) gefällt das, was ihr Sohnemann macht, übrigens auch richtig gut: „Wir finden es super, dass er seine Kreativität so auslebt“, sagt sie mit einem Lächeln.

Sein neues Album soll im Herbst erscheinen

Seine Songs veröffentlicht Ost mittlerweile bei den Streamingdiensten Spotify und Itunes. Gerade legt er den Feinschliff an sein neustes Album an, das im Herbst erscheinen soll. Also will er nun im Musik-Business durchstarten? „Das wäre sehr verlockend, aber mal schauen, was sich ergibt“, sagt Ost bescheiden. Darauf angewiesen ist er jedenfalls nichts. Erst im Juni dieses Jahres beendete er sein BWL-Studium mit Eins, war Bester seines Jahrgangs.

Familienmensch: Lukas Ost macht zuhause in Bissendorf auch gerne Gartenarbeit. Quelle: Florian Petrow

Nun wird er erst mal bei einer Personalagentur in London arbeiten, schon seine dritte Station im Vereinigten Königreich. Zuvor hatte er die letzten drei Schuljahre an einem englischen Internat verbracht und an der Universität Glasgow studiert: „Die Insel ist zu meiner zweiten Heimat geworden“, sagt er.

Doch umso mehr freut er sich auch, die Zeit bei seiner Familie in Bissendorf zu verbringen: „Hier kann ich auch mal richtig abschalten, meinen Putzfimmel zumindest zeitweise unterdrücken.“ Dann hilft der Musterschüler selbstverständlich auch im Garten und kümmert sich um das Essen für ihn, seine Eltern und seine zwei Geschwister.

Ein netter junger Mann eben, der aber auch austeilen kann. Das hat der 26-Jährige beim Kampfsport bewiesen, neben der Musik seiner zweiten Leidenschaft. Und auch hier hat er alles gegeben. „Gerade in den Kampfvorbereitungen habe ich jeden Tag trainiert.“ Zwei Profikämpfe im Kampfsport Mixed Martial Arts (MMA) hat er absolviert, unter anderem trat er bei „We love MMA 2016“ in der Swiss-Life-Hall in Hannover in den Ring.

Für Armani lief Lukas Ost als Model über den Laufsteg

Und als wenn das noch nicht genug wäre, finanzierte er sein Studium streckenweise als Model. So lief er schon unter anderem für Armani über den Catwalk und posierte für einen schottischen Kalender im traditionellen Kilt.

Die Musik hat ihn durch all seine Lebensphasen begleitet. Auch deswegen will er es jetzt mit seinem neuen Album „ Sommerhits“, das Anfang Oktober erscheint, auch noch mal wissen. Im Kollozz511-Stil kündigt er an: „Das Wetter wird kälter, mein Album heiß.“

Von Janik Marx