So schmuck zeigt sich Ralph Morgenstern in Hannover

Hannover

Man kennt ihn aus zahllosen TV-Formaten, jetzt macht Ralph Morgenstern Station in Hannover: Beim Vahrenwalder Shopping-TV „Channel 21“ präsentiert der 62-Jährige seine neue Schmuck-Kollektion. Die NP traf den Moderatoren und Schauspieler im Studio!

Herr Morgenstern, haben Sie eine besondere Erinnerung an ein Schmuckstück oder ist in Sachen Schmuck irgendetwas Besonderes hängengeblieben?

Ich würde sagen, eher liegengeblieben. Ich hatte mal einen Ring aus 925 Sterling Silber, den ich auf meinem ersten Flug nach New York liegengelassen haben – auf der Flugzeugtoilette! Ich habe ihn mir vorm Händewaschen ausgezogen und leider vergessen. Das mache ich heute noch, allerdings habe ich danach nie wieder einen Ring verbummelt.

Sie sagen, dass Sie über die Schmuckstücke aus Ihrer Kollektion eine Geschichte erzählen wollen. Berichten Sie von einer.

Ich habe von meiner Tante mal einen schönen Ring geerbt: oben kugelig, Diamanten und Saphire waren in Sterne eingelassen. Von dem dachte ich gleich, dass der wunderbar in die Kollektion passen würde. Allerdings wollte ich diesen nicht zu 100 Prozent nachmachen, sondern ihn in Anlehnung an das Erbstück kreieren.

Ihre Kollektion enthält 21 Schmuckstücke. Haben Sie die alle alleine entworfen?

Nein. Ich bin seit 15 Jahren mit einem Schmuckproduzenten befreundet, der hat einen Designer mitgebracht, und mit einem Produktmanager von „Channel 21“ haben wir gemeinsam im Team daran gearbeitet.

Gut durchdacht: Morgenstern hat zehn Monate an seiner Kollektion gearbeitet. Quelle: Wilde

Die meisten Teile haben passenderweise irgendetwas mit einem Stern zu tun ...

Ein Stern aus Morgenstern (lacht). Ich finde außerdem, es gibt bisher nur wenige Sternenmotive. Allerdings war ich neben dem kreativen Ereignis total an der Technik, an der Entstehung der Schmuckstücke interessiert. Da gibt es so einiges, das man bei der Herstellung eines Ringes berücksichtigen kann – oder muss.

Zum Beispiel?

Wie ein Stein gefasst ist etwa. Das muss so durchdacht sein, damit ein toller Glanz, eine tolle Farbe zum Vorschein kommt. Damit das Licht schön durchfällt und zurückstrahlen kann, das ist enorm wichtig. Ich bin schon lange sehr schmuckaffin, habe mich intensiv mit dem Thema befasst. Übrigens fand ich Zeichnungen von dem Designer so toll, dass ich mir einige davon Rahmen lassen und aufhängen werde.

Die Schmuckbranche ist ja eher weiblich dominiert. Warum sind Männer da deutlich zurückhaltender?

Männer sollten mutiger sein! Ich kenne so viele, die Schmuck toll finden – und dann welchen für ihre Frau kaufen. Auch Männer lieben es, beim Juwelier Schmuck anzugucken, ihn zu kaufen. Die Affinität von heterosexuellen Männern zu Schmuck beschränkt sich oft nur aufs Verschenken, leider. Meine Kollektion ist unisex und ich will auch nicht vorschreiben, wer was zu tragen hat. Aber wir werden bestimmt immer mal wieder Teile für Herren haben. Manschettenknöpfe werden zum Beispiel noch kommen.

Gut geworden: In vielen Stücken findet sich das Stern-Motiv wieder. Quelle: Wilde

Vor der Kamera zu stehen, dürfte für Sie ein Leichtes sein. Was ist bei „Channel 21“ dann doch anders?

Ich habe großen Respekt vor den Kollegen, es ist gar nicht so einfach, ein, zwei Stunden live über ein Thema zu sprechen – ohne dass der Zuschauer einschläft. Viele Schauspieler können das gar nicht und mit einer Talkshow ist es nicht vergleichbar. Eher mit einer Bühne. Ich denke, dass es mir vergleichsweise leicht fallen wird, weil ich ja über etwas spreche, an dem ich mitgearbeitet habe und das mir gefällt. Außerdem habe ich mit Anna Heesch eine nette Moderatorin an meiner Seite.

Hannover ist Ihnen nicht fremd: Tragen Sie das, was Sie bei Herrenausstatter Rolf Eisenmenger haben anfertigen lassen, auch in der Sendung?

Oh ja. Ich verkaufe nicht nur schöne, hochwertige Sachen, ich habe auch schöne Sachen an. Rolf Eisenmenger hat mich für den Wiener Life Ball ausgestattet und nun auch für die Sendung. Er und sein Geschäft sind zauberhaft. Anzüge haben bei meiner Person ja einen hohen Wiedererkennungswert. Zudem hat es auch etwas mit Respekt vor dem Publikum zu tun, dass ich gut gekleidet bin.

Ralph Morgenstern feierte Mittwoch bei „Channel 21“ Premiere, am 26. September um 14 und 19 Uhr verkauft er seine Schmuckstücke erneut. Außerdem ist er am 28. Oktober sowie am 4. und 5. Dezember zu sehen.

*3. Oktober 1956 in Mülheim an der Ruhr. Schon früh ist er an Gesang und Schauspiel interessiert, schließt allerdings zunächst eine Ausbildung als Erzieherab. Mit 20 Jahren zieht er nach Köln, aus Liebe zu einem Mann. Er gründet zunächst eine Band, ehe er in den 80ern erste Rollen beim WDR und beim Theater übernimmt. Anfang der 90er-Jahre moderiert er mit Hella von Sinnen (60) die „Filmdosenshow“ , später eigene Shows bei Vox undbeim WDR die Sendung „Kaffeeklatsch“. Mit Oliver Eder war Morgenstern 21 Jahre liiert, dieEhe scheiterte 2017. Aus einer vorangegangenen Beziehung stammt seineTochter Jadwiga (35). Morgenstern lebt in Berlin.www.ralph-morgenstern.de

Von Mirjana Cvjetkovic