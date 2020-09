Radio ffn: Jan Zerbst kommt zurück nach Hannover

Hannover

Er ist ein ffn-Urgestein: Jan Zerbst (40) hat beim Radiosender an der Goseriede sein Volontariat gemacht, viele Stationen in Programmabteilungen durchlaufen, seine Serie „Die Welt in 30 Sekunden“ wurde vielfach prämiert. 2017 folgte er Radiofrau Ina Tenz nach München, heuerte ebenfalls bei Antenne Bayern an. „Im Herzen bleibe ich für immer Hannoveraner“, hatte er aber trotz des Jobs als Kreativdirektor im Süden stets beteuert.

Das Gastspiel in der bayerischen Hauptstadt ist nun für Zerbst vorbei, Tenz hatte den Sender schon im Sommer 2019 wieder verlassen – von „unterschiedlichen Auffassungen“ in Sachen strategischer Ausrichtung war die Rede. „Mein alter Sender hat angeklopft“, erklärt Zerbst die Rückkehr.

Bei seinem Heimatsender ist es „familiär“

Die sei mit mehr als einem Karriereschritt und neuer Funktion verbunden. „Mit ffn war es immer mehr als eine Geschäftsverbindung, es war familiär.“ Außerdem sei er in Hannover verwurzelt. „Ich fühle mich hier wohl. Hannover ist Heimat. Auch wenn sich das Leben in München wie Urlaub angefühlt hat.“

Zurück zu den Wurzeln: Zerbst ist wieder ffn-Mann. Quelle: Frank Wilde

Zerbsts Rückkehr (sein erster Arbeitstag ist der 1. Januar 2021) bezeichnet Radio ffn selbst als „Personalcoup“. Der 40-Jährige soll als Leiter „Programmgestaltung und Kreation“ Impulse geben und als „Produktveredler“ wirken. ffn-Programmdirektor Jens Küffner (44) schwärmt von einer „Wunschlösung“ für den Posten. Der Gewinner des Radiopreises soll dabei helfen, „Sender und Marke für die Zukunft zu wappnen“. Er tue ffn gut – „auch in menschlicher Hinsicht“.

Er will mehr Comedy ins Programm bringen

Der Hörer wird die Veränderung vermutlich auch merken: „Ich habe schon immer viel Comedy gemacht“, sagt Zerbst der NP am Telefon. „ffn erlaubt in dieser Hinsicht viel, diese Tradition will ich weiterführen.“ Sein Steckenpferd sei schließlich, dass es „beim Radiohören immer auch etwas zum Lachen gibt.“

Gewinner: 2012 bekommt Zerbst von Dragqueen Olivia Jones den Deutschen Radiopreis überreicht. Quelle: Malte Christians

Der 40-jährige studierte Sozialwissenschaftler Zerbst hat sich auch als Autor einen Namen gemacht hat, in seinem Buch „Warum Lachmöwen lachen“ hat er sich zum Beispiel humorvoll mit mit Nord-Süd-Unterschieden in Dialekt und Gesellschaft auseinandergesetzt. Mit der Sprache sollte er in Hannover keine Probleme haben ...

Von Andrea Tratner