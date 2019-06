Hannover

In Form ist er noch, beteuert Altin Lala (43), der ja immer wieder mal mit der Traditionsmannschaft von Hannover 96 kickt: „Und das Turnier am Wochenende wird hart“, sagt der Mann, der auch Schirmherr des Lionscups ist, lachend.

96-Legende Lala ist Schirmherr

Sonntag steigt die sportliche Benefizveranstaltung zum siebten Mal. „Es geht nicht nur um Spaß, es geht auch ums Gewinnen“, betont der albanische Rekordnationalspieler. So kennt man ihn, bissig wie zu seinen besten Profijahren bei Hannover 96. 27 Teams treten am Sonntag ab zehn Uhr auf der Sportanlage der SG 1874 Hannover (In der Steintormasch 48) gegeneinander an, neben Profis wie Altin Lala, Steven Cherundolo (40), Fabian Ernst (40) und Filiz Koç (32) kicken auch Leute mit, die es theoretisch noch werden könnten: etwa Luk Slomka (14), Sohn des alten und neuen 96-Trainers Mirko Slomka (51). Und Leute, die gerne Fußball spielen, bei denen es für eine Karriere aber nicht gereicht hat. Sebastian Fobe (33) hat es dafür mehrfach ins Fernsehen geschafft, der Hannoveraner war in Shows wie „Die Bachelorette“, „ Bachelor in Paradise“ und „Fort Boyard“ zu sehen.

27 Mannschaften: Profis, Prominente und Hobbykicker

Was alle eint, ist die Lust, etwas für den guten Zweck zu tun. Der Erlös des Turniers, das der Lions Club Hannover Löwenbastion auf die Beine stellt, geht auch in diesem Jahr an den Verein Kinderherz. „Wir sind stark motiviert, weiter die Kinderherzchirurgie der MHH zu unterstützen“, betonten die Mitbegründer Sascha Casado (45) und Hanns Werner Staude (58). Seit 2005 können sie mithilfe ihres Vereins „dort Projekte realisieren, die sonst nur sehr schwer möglich wären.“ Zuletzt war die kardiologische Ambulanz verschönert, außerdem ein Kind aus Afrika am Herzen operiert worden, „das ziemlich wahrscheinlich in der Heimat gestorben wäre“, weiß Staude.

Recken übergeben fairstem Team einen Preis

Die Macher ergänzten, dass ohne die Hilfe diverser ehrenamtlicher Helfer und Förderer – wie 96-Stadion-Chef Thorsten Meier (54), dem Lister Pfarrer Heiner Plochg (60), dem Edekamarkt Wucherpfennig, Machwitz Kaffee, Hannover Ice und der Warsteiner-Brauerei – all das nicht möglich wäre. „Mittlerweile kommen viele aktiv auf uns zu, wollen dabei sein“, freut sich Staude.

Erlös geht an den Verein Kinderherz

Neu ist in diesem Jahr, dass die Handballer der Recken einen Preis für die fairste Mannschaft verleihen.

Von Mirjana Cvjetkovic