Probestunde mit der Blackroll: So rollen Sie Ihre Muskeln fit

Worum geht’s? „Mobility“ heißt der Kurs, in dem die Beweglichkeit des Körpers im Mittelpunkt steht. Es ist ein intensives Training zur Verbesserung der Beweglichkeit im Sport und im Alltag. Neben Dehnübungen werden hier auch Faszienrollen jeder Art eingesetzt.

Die Vorbereitung: Viel braucht man nicht für den Kurs, eigentlich nur bequeme Sportkleidung, wer mag, eine Trinkflasche. Das Fitnesstudio stellt die Matten, die Faszienrollen und die Stäbe. Bei den Faszienrollen sucht man sich ganz unterschiedlich große und dicke Rollen aus, dazu einige unterschiedlich große Bälle und einen kleinen harten Golfball.

Das Training: Die Teilnehmer vom Mobility-Kursus sind ein eingeschworenes Team. Viele kennen sich schon sehr lange und treffen sich seit Jahren regelmäßig im Fitnessstudio „Future Fit“ in Garbsen. Ein Großteil der Gruppe hat vorher bereits gemeinsam ein Zirkeltraining absolviert und kommt dementsprechend motiviert in diese Stunde. Als Neuling werde ich freudig aufgenommen und ausgefragt.

Erst Beweglichkeit, dann Faszien

Wir starten mit einem Beweglichkeitstraining. Nach und nach werden alle Körperregionen gezielt gestreckt, gedehnt, gedreht. So stehen wir mit schulterbreit geöffneten Beinen, die Arme seitlich ausgestreckt. Wir biegen den Rücken seitlich nach unten, ohne nach vorne überzukippen, der jeweilige Arm zieht Richtung Knie, der entgegengesetzte Arm dehnt sich in der Streckung über den Kopf.

Oder wir sitzen in der Hocke, ein Arm stützt sich am Boden ab, der andere Arm wird nach oben gestreckt, unser Blick folgt dabei der Hand. Bei den Übungen merkt man schnell, wo man schön beweglich ist – aber auch, wo man schnell an seine Grenzen kommt, weil einem die Rotation doch nicht mehr so leicht fällt. Insgeheim nehme ich mir vor, mal wieder mehr auf die Beweglichkeit im Rücken zu achten.

Im zweiten Teil der Stunde kommen die Faszienrollen zum Einsatz. Faszienrollen dienen der Selbstmassage. Sie sollen muskuäre Verspannungen am ganzen Körper lösen können. Diese Verspannungen entstehen oftmals durch zu viel Sitzen, einseitige Belastung oder auch übermäßige sportliche Anstrengungen. Da ich sowohl viel sitze als auch viel Sport treibe, bin ich der Rolle gegenüber sehr aufgeschlossen. Ein wenig Massage ist ja ganz angenehm, denke ich mir noch – aber da kenne ich Trainer Axel Strugalla schlecht. Der Mann tut recht freundlich, aber wenn es um seinen Kurs geht, könnte man ihn auch als gnadenlos bezeichnen. Denn die Faszienrollen wirken, wenn man in den Schmerz hineingeht.

Darum geht es in dieser Kurphase. Um sich ein Bild davon zu machen, reicht es eigentlich, mit der Fußsohle auf einem Golfball nach vorne und hinten zu rollen und dabei weiter sein Gewicht auf eben diesen Fuß zu legen. An der Fußsohle befindet sich eine Schicht aus mehreren Fußmuskeln und Bindegewebsschichten. „Diese spannen sich zwischen den Zehenballen und der Ferse und stabilisieren das Fußgewölbe“, erklärt Strugalla: „Mit dieser Übung wird die Plantarfaszie aktiviert. Wenn die nicht ausreichend dehnbar ist, können Entzündungen oder ein Fersensporn entstehen“.

Als Läuferin und Radfahrerin treibt mir der Einsatz der Rolle an den Waden den Schweiß auf die Stirn. Immer wieder spüre ich, wie verhärtete Muskeln und Sehnen regelrecht wegspringen, wenn ich mit der Rolle über sie fahre. „Erhöhe zum Herz hin den Druck“ empfiehlt Strugalla und grinst, als ich versuche, dabei meine Mimik zu kontrollieren: „Schön, wenn euch die Gesichtszüge entgleiten!“, sagt er und ermuntert uns, noch einmal über die schmerzende Stelle zu fahren.

Schließlich aber stoppt er die Massage: „Die Rolle muss gezielt eingesetzt werden, bitte nicht übertreiben, sonst bekommt man Muskelkater“, warnt er. Auch im Nackenbereich schaut der Trainer sehr genau hin, denn gerade hier können bei falschem Einsatz schnell Kopfschmerzen die Folge sein.

Der Check Für wen geeignet? Für gesunde Menschen ist das Training ideal. Was bringt das? Mehr Beweglichkeit und weniger verklebte Faszien. Spaßfaktor: Der Weg ist das Ziel – man freut sich auf das gute Gefühl danach. Kalorienverbrauch: etwa 200 Kalorien pro Stunde

Die Stunde ist schnell vorbei. Als Training kam es einem gar nicht so anstrengend vor, trotzdem haben wir alle geschwitzt. Der Kurs hinterlässt ein sehr angenehmes Gefühl. Gestärkt, gelockert und gut durchblutet verlassen wir das Studio mit dem angenehmen Gefühl, unserem Körper etwas richtig Gutes getan zu haben. Und man kennt viel genauer seine Schwachstellen, die es verdienen, künftig mehr beachtet zu werden.

Experte: Verklebte Faszien führen zu Schmerzen

Für Axel Strugalla (50) ist ein Leben ohne Sport unvorstellbar. Als Kind spielte er Fußball, später hielt er sich mit Judo und Kampfkunst fit. Das Sportstudium brach er ab, als er Fitnesstrainer wurde. Einen Schwerpunkt hat er auf „Prävention“ und „Rehabilitation“ gesetzt. Er unterrichtet Yoga, Blackroll, Mobility und Rückenschule.

Was sind Faszien?

Der Begriff „ Faszien“ heißt so viel wie „Band“ oder „Bündel“ und beschreibt die Struktur der Faszien. Das elastische Fasziengewebe ist ein netzartiges, komplexes Gewebesystem, das alle Teile des Körpers fixiert und Muskeln verbindet. Muskeln, Sehnen, Knochen, Gefäße und Nerven werden erst durch das Fasziengewebe zu einem zusammenhängenden Organismus.

Welche Folge haben verklebte Faszien?

Verkleben die Faszien, führt das zum Verlust der Zugkraft und Flexibilität, was die Bewegungsfreiheit einschränkt. Es können aber auch Nerven gequetscht werden, was Schmerzen hervorruft.

Wie wirkt das Training mit der Blackroll?

Mit der Blackroll spürt man die Verhärtungen auf und löst die verklebten Bindegewebsstrukturen, also das myofasziale Gewebe. Nach dem Training hat man das Gefühl wie nach einer tiefenwirkenden Massage. Die Blackroll kann außerdem zum Kräftigen, Dehnen und Mobilisieren genutzt werden.

Für wen ist das Training besonders geeignet?

In der Regel sitzen wir alle viel zu viel. Der Mangel an Bewegung führt dazu, dass das Fasziengewebe verfilzt, verklebt oder auch verhärtet. Nehmen dann die Betroffenen eine Schonhaltung ein, verschlimmtert das die Situation nur noch. Auch Stress kann übrigens zu Schäden am Fasziengewebe führen, denn bei Stress sind die Faszien permanent angespannt. Bei älteren Menschen mit einem wesentlich niedrigeren Flüssigkeitsanteil verhärten Faszien übrigens schneller. Damit wird das Beugen und Strecken der Gelenke immer schmerzhafter. Dem wollen wir im Training entgegenwirken.

Reicht das Training aus?

Ich empfehle meinen Teilnehmern auch immer, sich genauer ihre Ernährung anzuschauen. Eine überwiegend basische Ernährung schützt vor Übersäuerung des Körpers.

Wer sollte Abstand vom Training nehmen?

Grundsätzlich können alle an dem Kursformat teilnehmen. Bei starker Osteroporose würde ich vorsichtig sein, ebenfalls bei Thrombosepatienten, akuten Bandscheibenvorfällen, Zerrungen und Stauchungen, Einblutungen, Hämatomen und auch bei offenen Wunden.

