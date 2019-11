Probestunde: Im Flexx-Zirkel geht es richtig lang

Hannover

Worum geht’s? Wir sitzen viel zu viel, gehen leicht nach vorn gebeugt, fahren Auto mit rundem Rücken und liegen zusammengerollt im Bett. Die Folge: Unsere Muskulatur passt sich zunehmend dieser Haltung an, Brust- und Bauchmuskeln sind verkürzt und wir bekommen Rückenschmerzen und Verspannungen. Der Flexx-Zirkel will dem entgegenarbeiten, indem er die Fehlhaltungen mit einfachen Übungen behebt.

Die Vorbereitung: Ich brauche nur Sportkleidung. Der Zirkel wird ohne Schuhe geturnt.

Das Training: Man kennt das aus vielen Kursstunden – am Ende der Stunde wird die Muskulatur gedehnt, doch die ersten räumen dabei schon ihre Matten weg und gehen. Damit bringen sie nicht nur unnötige Unruhe in die Stunde, sie tun auch sich selbst nichts Gutes. Denn das Dehnen ist nicht nur ein langsames Herunterkommen, sondern extrem wichtig. Und kommt sowieso im sportlichen Alltag viel zu kurz. „Wir raten unseren Mitgliedern vor jeder Sporteinheit zwei Zirkelrunden als Aufwärmtraining und eine Runde zum Schluss“, sagt Studioinhaber und Sportwissenschaftler Andreas Bernstein. Doch bevor wir beginnen, machen wir erst mal einen Beweglichkeitstest: Wir stellen uns mit ausgestreckten Beinen hin und schauen, wie weit wir mit den Händen Richtung Boden kommen. Ich schaffe es aus dem Stand immerhin, mit den Fingerspitzen die Matte zu berühren, auf der wir stehen. „Für eine Läuferin ist das schon ganz gut“, lobt mich Bernstein, und wir gehen zur ersten Station, dem Beinstrecker.

FleXX-Beinstrecker: Hier zieht die Muskulatur im unteren Rücken, Knien, und Waden. Vor allem Läufer spüren das deutlich. Quelle: Nancy Heusel

Schnell bekomme ich eine Ahnung, was bei diesem Zirkel die wirkliche Herausforderung ist: Ich stehe mit den Fußspitzen auf einer Metallstange, die Fersen herabgesenkt, die Beine sind gestreckt. Den Oberkörper knicke ich nach vorne bis in den rechten Winkel und greife mit ausgestreckten Armen zwei Haltegriffe. Jetzt soll ich ins Hohlkreuz gehen, während die Fersen bei gestreckten Beinen weiter nach unten gedrückt werden. Das zieht wunderbar die Bänder in den Knien lang.

Das zweite Übungsgerät, der Flexx-Pilz, sieht monumental aus. Ich stelle mich an die Wand, ein Bein wird waagerecht hochgelegt, den Oberkörper knicke ich dieses Mal seitlich über eine Halterung ab. Cirka zehn Sekunden soll man diese Position halten. Dieses Mal merke ich, wie ich die ganzen seitlichen Stränge bis zum Anschlag dehne. Danach kommt die andere Seite dran, so bleibt alles im Gleichgewicht.

flexx-pilz: Die Dehnung über die Seite stärkt die Adduktoren und Abduktoren, sowie das Gesäß. Quelle: Nancy Heusel

Die vierte Übung ist der Flexx-Spagat. Auch bei dieser Übung wird erst das eine Bein, dann das andere Bein nach vorne geschoben. Bei dem Gerät geht man so weit wie möglich in den Spagat, indem man die bewegliche Ebene mit der Ferse auf einer Schiene so weit wie möglich nach vorne schiebt. „Achte dabei, die Hüfte nicht abzuknicken“, warnt Bernstein.

Flexx-Spagat: An dieser Station wird der untere Rücken, der Hüftbeuger und die verkürzte Muskulatur um die Knie trainiert. Quelle: Nancy Heusel

Die folgenden drei Übungen sind im Aufbau ähnlich, auch wenn sie immer auf andere Muskelgruppen im Rücken abzielen. Bei ihnen kniet oder steht man und beugt sich nach hinten über unterschiedlich hohe Stützen. Knie, Bauch-, Brust- und, Rückenmuskeln werden hier besonders beansprucht und in die Dehnung gebracht. Bei den Übungen nach hinten spielt eine psychische Komponente mit: Um sich nach hinten fallen zu lassen, braucht man Vertrauen in den eigenen Körper, die Beweglichkeit und die Muskulatur.

Zweimal gehe ich durch den Zirkel – am Ende steht wieder der Beweglichkeitstest an: Ich komme mit beiden Handflächen problemlos auf den Boden.

Der Check Für wen geeignet?Für alle Menschen, egal ob Leistungs- oder Freizeitsportler. Perfekt ist der Zirkel für Menschen, die im Alltag viel sitzen. Was bringt das? Die vielen Beugepositionen im Alltag werden durch gezielte (Rückwärts-)bewegungen beim Flexx-Training aufgebrochen. Das sorgt für mehr Beweglichkeit. Spaßfaktor:Der Zirkel ist schnell durchlaufen, jede Übung wird nur zehn bis 15 Sekunden gehalten. Richtig Spaß macht es, wenn man anschließend merkt, wie viel vitaler und aufrechter man herumläuft. Das Studio: Das Daily Fitness Plathnerstraße (Telefon 0511/ 235 37 23) wurde 2001 gegründet. Sowohl das Studio in der Plathnerstraße als auch die Filiale in der Sutelstraße sind frisch renoviert. Auf insgesamt 4000 Quadratmeter können die Kunden trainieren, es gibt mehr als 80 Kurse, dazu Cardio- und Kraftbereiche, Freihantelflächen und neben dem Flexx-Training auch in beiden Studios einen E-Gym-Zirkel.

Experte: „Fitness muss der Mensch erwerben“

Andreas Bernstein (61) war Leistungssportler, hat Sport studiert und ist Inhaber von zwei Fitnessstudios in Hannover – dem Daily Fitness in der Plathnerstraße und dem in der Sutelstraße. Wichtig ist ihm, dass er in den inhabergeführten Studios als Ansprechpartner vor Ort ist.

Trainer Andreas Bernstein (61) Quelle: Nancy Heusel

Was ist das Flexx-Training ?

Flexx ist ein Training zu Verbesserung der Beweglichkeit und der Alltagsmobilität.

Warum ist das so wichtig?

Die Muskulatur wird anders als beim Muskelaufbau in die Länge trainiert. So wird das verklebte und verspannte Bindegewebe gelockert, um die Flexibilität der Wirbelsäule zu steigern. Das führt zur Linderung von Rückenschmerzen und muskulären Dysbalancen.

Für wen ist das Training besonders geeignet?

Besonders geeignet ist es für Menschen mit Rückenschmerzen, die durch langjährige Fehlhaltungen im Alltag entstehen.

Wie wirkt das Training?

Es findet wie beim Faszientraining eine Regeneration von verspannten Muskelketten statt. Die Muskelketten werden ähnlich wie beim Yoga durch das Flexx-Gerät unterstützt. Sie werden zehn bis 15 Sekunden maximal gedehnt, bis ein leichtes Zittern eintritt. Das ist das Zeichen für den Muskel, sich anzupassen, in die Länge zu wachsen und somit für eine Entlastung des Skelettbereiches zu sorgen. Flexx wirkt auf eine Entlastung der Gelenke, Bandscheiben und sorgt für die Herstellung von Schmerzfreiheit. Oft werden Rückenschmerzen schon nach einem Durchgang gelindert. Und das kann durch zwei weitere Trainingseinheiten in den folgenden zehn Tagen aufrecht erhalten werden.

Wann sollte man das Training einplanen?

Optimal wird der Flexx-Zirkel zweimal vor jedem Training und einmal nach dem Training durchlaufen. Die Dauer des gesamten Trainings beträgt etwa 15 Minuten und kann idealerweise mit einem 30-minütigem Krafttraining verbunden werden. Das Flexx-Training ist als Begleiter für jeder Art von Sport sehr zu empfehlen. Die Fußballer des RB Leipzig und FC Turin beispielsweise greifen auf diese Methode zurück, um Verletzungen zu vermeiden und ihre Flexibilität zu erhöhen. Auch die Erholungszeiten werden drastisch reduziert.

Wie oft sollte man als Ergänzung zum Krafttraining in den Flexx-Zirkel gehen?

Unsere Empfehlung: zweimal in der Woche. Das ist für alle wichtig, die ihrem biologisch bedingtem Muskelabbau entgegenwirken wollen. Fitness muss der Mensch erwerben und bewahren, mit einem Aufwand von zwei Stunden in der Woche ist das möglich, denke ich. Wer mag, kann aber auch täglich im Zirkel trainieren.

