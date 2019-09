Pocher: Verliebt und verlobt auf der Pferderennbahn

Langenhagen

Und diese Suggestion funktionierte sogar ansatzweise: Pünktlich zum Start des ersten Rennens um 13 Uhr hörte der ergiebige Regen auf, und die trockene Periode dauerte bis zur Kür des feschesten Trachtenträgers gegen 17 Uhr.

Der Herbst zeigte sich in Langenhagen dennoch von seiner feuchten und kühleren Seite und hätte für den Galoppsportfreund eher die Wahl des Ostfriesennerzes nahegelegt. Erstaunlich, wie viele der insgesamt 5600 Besucher sich trotzdem für Dirndl und Krachlederne passend zum Oktoberfest-Motto entschieden hatten. Auch Comedian Oliver Pocher, der aus der Region stammt, war beeindruckt von der bayerischen Affinität. „Ich treffe hier in Hannover mehr gut aussehende Menschen in Tracht als gestern auf der Wiesn“, sagte der 41-Jährige, der mit seiner Partnerin Amira Aly (27), Fotomodel und Make-up-Artistin, die Dirndl- und Lederhosenparade auf der Neuen Bult moderierte. Das Paar erwartet noch in diesem Jahr ein Kind.

Die Sieger des Dirndl-Wettbewerbs. Quelle: Dröse

Warme Worte für die alte Heimat

Pocher, der seit Jahren in Köln lebt, fand für die alte Heimat noch mehr warme Worte: „Ich freue mich, dass ich wieder einmal hier bin.“ Und er ließ es sich nicht nehmen, zur Krachledernen schwarz-grüne Kniestrümpfe mit dem Logo seines Lieblingsvereins Hannover 96 zu tragen. „Passend zu meinen Zweitliga-Waden“, sagte er schmunzelnd.

Bürgermeister in Leder-Kniebundhose

Auftritte auf der Bühne am Rennbahn-Eingang hatte unter anderem der Musiker Giovanni Zarrella. Mirko Heuer, Bürgermeister der Stadt Langenhagen und „politischer Hausherr“ auf der Neuen Bult, hinterließ in Leder-Kniebundhose einen so nachhaltigen Eindruck, dass er den dritten Platz im Trachtenwettbewerb ergatterte.

Zahlreiche Prominente wie Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter des erfolgreichen Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf, und Benjamin Chatton, Geschäftsführer von Hannover Concerts, genossen einfach die spannenden Pferdeduelle.

Gregor Baum mit Oliver Pocher und Amira Aly. Quelle: Dröse

Trainer mit Grund zum Feiern

Und da hatten die heimischen Trainer viel Grund zum Feiern. Dominik Moser stellte mit Außenseiterin Anna Magnolia aus dem Gestüt Brümmerhof die Siegerin im Großen Preis der BMW-Niederlassung Hannover, einem mit 25 000 Euro dotierten Listenrennen. „Der Jockey ist auf der Zielgeraden klug in Position geblieben“, lobte Moser den Franzosen Julien Guillochon. „Und der Stute liegt der weiche Boden.“ Große Freude gab es auch bei den Besitzern, den Eheleuten Julia und Gregor Baum. „Jetzt bin ich wieder gesund“, sagte HRV-Präsident Baum strahlend, ihn plagte eine starke Erkältung.

Moser und Brümmerhof stellten mit Shamox noch einen Sieger im 9. Rennen, außerdem gewann mit Luciani (Gestüt Haus Ittlingen) ein weiterer von Moser vorbereiteter Galopper das 10. Rennen. Bult-Kollege Bohumil Nedorostek freute sich über einen Klasseauftritt von Chesnee im 4. Rennen, und Hans-Jürgen Gröschel erlebte, wie Saxone im 6. Rennen vorn lag. Und im 8. Rennen setzte sich Shannon durch, die Stute gehört der Bult-Legende Otto-Werner Seiler.

Von Carsten Schmidt