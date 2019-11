Paul Janke und die „Chippendales“: Hannover ist seine zweite Heimat

Hannover

„Ich bin zugegebenermaßen nach 30 Auftritten mit den Jungs nicht mehr ganz so aufgeregt wie am Anfang“, sagte der Ex-„ Bachelor“ und führte die NP exklusiv hinter die Kulissen des Theaters am Aegi. Janke moderiert die „Let’s Misbehave“ Jubiläums-Show der Strip-Herrschaften, zählt zu den Publikumslieblingen.

Paul Janke ganz entspannt im Tourbus vor der Show im Theater am Aegi. Quelle: Ilona Hottmann

Vor dem schweißtreibenden Auftritt vor kreischender Kulisse nahm Janke die NP sogar mit in den Nightliner, dem gigantischen Tourbus, mit dem die Truppe umherreist. Während sich im unteren Bereich so etwas wie der Aufenthaltsraum und die Küche für alle zusammen befindet, schlafen die Gentleman aus Las Vegas oben in ihren Mini-Kojen – Janke hat dagegen ein richtiges Zimmerchen, mit Bett, Sofa, Fernseher und Playstation. Als Einziger! „Ich habe es hier wirklich gut“, sagt er mit Blick auf den doch beengten Raum, „trotzdem schlafe ich lieber im Hotel.“ Das Team, mit der 38-Jährige erfolgreich durch die Lande tourt (es ist Jankes zweites Mal), beschreibt er in diesem Jahr „als besonders harmonisch“. Heißt: Die Truppe versteht sich, es regieren eher die Anpassungsfähigen, störende Alphatiere sind keine dabei – „die bringen dann doch Unruhe in die Gruppe“.

Paul Janke und NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic auf der Bühne im Theater am Aegi. Quelle: Ilona Hottmann

Hannover ist Jankes zweite Heimat

In Hamburg hat der Blondschopf gerade sein Heimspiel absolviert, „in der Barclay Arena zu stehen war schon toll“. Auf Hannover, irgendwie ja ein bisschen zweite Heimatstadt, hier hat Janke gut drei Jahre gelebt, ehe er bekannt wurde. Unterschiede im Publikum macht der Hamburger Jung definitiv aus, was weniger mit der Anzahl der hauptsächlich weiblichen Zuschauer zusammenhängt – „sondern mit der Region und auch dem Wochentag“, weiß der Teilzeit-Stripper. Am Wochenende wird eher fester gefeiert, auf einen Montag geht es dann doch etwas ruhiger zu.

Hartes Training absolviert

Janke genießt das Gefühl im Rampenlicht und auch die Nähe zum Live-Publikum: „Im Gegensatz zu den TV-Shows bekommst du hier direkt Feedback.“ Ihm macht die Show großen Spaß, „es ist pures Entertainment und eine coole Show.“ Dafür hat Janke hart trainiert, seinen ohnehin fitten Körper (er spielte jahrelang als Profi Fußball) noch weiter gestählt. Folgt eine Fortsetzung? Am 7. Dezember ist mit dem Auftritt in Berlin ja erstmal Schluss mit T-Shirts zerreißen. „Schauen wir mal, wie es mit den Jungs weitergeht.“

Von Mirjana Cvjetkovic