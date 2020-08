Ossy Pfeiffer kommt aus Beirut: Familie von Explosion betroffen

Hannover

Ossy Pfeiffer (50) war gerade mit seiner Partnerin Anca Graterol (68) auf Kreta, als das Handy klingelte. Seine Mutter Claudette Pfeiffer (73) rief an: „Ich wusste direkt, irgendwas muss passiert sein. Meine Mutter hätte mich sonst nicht angerufen“, so der hannoversche Musiker. „Sie war ganz aufgeregt und erzählte mir von einer Explosion in Beirut. Wir schalteten sofort CNN ein.“

Dort sah Pfeiffer die schrecklichen Bilder aus seiner Heimatstadt. Der 50-Jährige ist in Beirut geboren, hat seine ersten Lebensjahre dort verbracht. Ein Teil seiner Familie lebt noch immer dort. „Wir hatten Angst um meinen Onkel, den Bruder meiner Mutter. Er wohnt mit meiner Tante in Hafennähe.“ Dort, wo am 4. August 2020 eine Lagerhalle detonierte.

Kindheitserinnerungen: Ossy Pfeiffer als kleiner Junge im Libanon. Quelle: privat

Zum Glück gab es schnell Entwarnung: Der Onkel meldete sich, er und seine Frau seien in Sicherheit. „Sie hatten Glück im Unglück: Sie waren zum Zeitpunkt der Explosion zu Besuch bei Freunden in den Bergen. Wären sie daheim gewesen, hätten sie vielleicht nicht überlebt oder wären auf jeden Fall taub von dem Knallgeräusch.“ Freunde des Onkels seien gestorben. Die Wohnung: verwüstet. Zersplitterte Fensterscheiben, umgestürzte Regale, überall Staub. Das Zuhause war zunächst unbewohnbar.

Ossy Pfeiffer floh mit fünf Jahren aus Beirut

Szenen, die Pfeiffer selber kennt. Als er fünf Jahre alt war, flohen die Eltern mit ihm aus dem zerbombten Beirut. Am 25. September 1978 flogen in der libanesischen Hauptstadt die ersten Fabriken in die Luft. Am 30. September flüchtete die Familie – nach Hannover, die deutsche Heimat von Ossys Vater Peter Pfeiffer (83). In Badenstedt lebte noch dessen Vater, also Ossys Opa, Oswald Pfeiffer († 65), ein Modedesigner. Nach ihm ist Ossy benannt, mit bürgerlichem Namen heißt er Oswald.

Die Flucht: Ein Artikel von 1976 berichtet, wie die Pfeiffers (Ossy als Fünfjähriger in der Mitte) von Beirut nach Deutschland zurückgekehrt sind. Quelle: privat

Der kleine Oswald blieb beim Großvater Oswald, als die Eltern einige Zeit später nach Beirut zurückkehrten. Denn Peter Pfeiffer hatte dort eine Textilfabrik und eine Herren-Boutique, er war wie sein Vater Modemacher geworden. „Das war keine gute Idee, alles wurde wieder zerbombt, sie haben es aber wieder heile zurück nach Deutschland geschafft.“ Das endgültige Aus vom Traum im Paris des Nahen Ostens. „ Beirut war damals eine Traumstadt, wunderschön – und Moslems und Christen lebten friedlich miteinander.“

Namenspate und Großvater: Ossy mit seinem Opa, dem Modemacher Oswald Pfeiffer. Nach ihm wurde Ossy benannt. Quelle: privat

Von Ägypten nach Beirut : Die unglaubliche Liebesgeschichte der Eltern

Ein Grund, warum die Eltern damals nach Beirut gegangen waren. Zuvor lebten sie in Ägypten. „Die Liebesgeschichte meiner Eltern ist unglaublich: Meine Mutter ist gebürtige Ägypterin, lebte in Alexandria. Dort hatte mein Vater in den 60ern ein Modeunternehmen“, erzählt Ossy. „Meine Mutter besuchte eine deutsche Schule in der Stadt, ihre Abiklasse machte 1965 einen Ausflug in Papas Betrieb.“ Dort verliebte sich Pfeiffer unsterblich in die zehn Jahre jüngere Claudette.

Doch deren Familie zog kurz darauf nach Beirut, denn die Stadt war moderner, fortschrittlicher als Alexandria. „Also entschied mein Vater, ihr zu folgen und zog ebenfalls nach Beirut.“ Dort heirateten sie, Claudette stieg mit in Pfeiffers Modebetrieb ein, 1970 kam ihr erstes Kind Oswald zur Welt. Als Claudette mit ihrem zweiten Sohn hochschwanger war, die Flucht nach Deutschland. Alexander († 43) kam in Hannover zur Welt, starb vor drei Jahren an einem Schlaganfall.

Familie: Ossy (rechts) mit seinen Eltern Claudette und Peter Pfeiffer und dem kleinen Bruder Alexander. Quelle: privat

Doch die Familie blieb nicht in Deutschland, weder nach der ersten, noch nach der zweiten Flucht aus dem Libanon. „Mein Vater wurde zum freien Modeberater, ging dahin, wo er Arbeit hatte.“ So lebten die Pfeiffers fünf Jahre lang im Irak ( Bagdad), ein Jahr auf Malta, in der Türkei, in Libyien, im ägyptischen Kairo, im asiatischen Manila.

Ossy Pfeiffer * 23. Februar 1970 in Beirut ( Libanon). Pfeiffer ist Enkel des hannoverschen Modesdesigners Oswald Pfeiffer ( 65), Sohn des Modeberaters Peter Pfeiffer (83) und der gebürtigen Ägypterin Claudette Pfeiffer (73). Er wächst viersprachig auf, lernt bereits als Kind Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch. 1986 gründet Pfeiffer seine erste Band „Take Up Sticks“, 1990 steigt er als Schlagzeuger bei Anca Graterols (67) Band „Big Mama & The Kids“ ein. 1992 werden die beiden ein Paar. Im gemeinsamen Frida Park Studio arbeitet er als Musikproduzent, ist Interpret und Produzent der 96-Hymne „Alte Liebe“ und macht aktuell Musik mit seiner Band „Ignore The Sign“. Mit Graterol und Katzen lebt Pfeiffer in der Oststadt.

Zu dem Zeitpunkt war Ossy bereits ein Teenager. „Die Bildungsmöglichkeiten auf den Phillippinen waren nicht so gut, deshalb entschied ich, auf ein Internat am Bodensee zu gehen.“ Für seinen Abschluss ging er zurück nach Hannover, die Eltern kehrten 1988 endgültig zurück, leben noch heute in Großburgwedel.

Ossy Pfeiffer : Gebürtig aus Beirut , heute waschechter Hannoveraner

Und Ossy, der könnte kaum verwurzelter in Hannover sein. Musikalisch machte er sich einen Namen mit dem Song „96 –Alte Liebe“, trat mit seiner Partnerin Anca Graterol (die beiden sind seit 1992 ein Paar) als Stadionsänger auf. Mit der Hymne für die Stadt sangen sie sich in die Herzen der Hannoveraner – und tun es noch immer.

Echte Hannoveraner: Ossy Pfeiffer singt mit Anca Graterol „96 –Alte Liebe“ Quelle: Becker

Anca hat Ossy übrigens nie sein Beirut gezeigt. „Ich war in den 90ern noch einmal alleine dort und es war schrecklich. Ganze Straßenzüge waren nicht mehr existent. Das Haus, in dem mein Vater die Boutique betrieb, war verwahrlost.“ Er möchte nie wieder dorthin. Und er hofft, dass sein Onkel und Tante dort weg können. „Ihre Kinder leben in den USA. Für sie ist es jetzt schwer zu flüchten, ihr Geld ist nichts mehr wert. Wir sind täglich in Kontakt.“

Und egal, ob die Detonation ein Unglück oder ein Anschlag war: „Es ist schlimm, in jedem Fall.“ Ossy trauert um seine Heimstadt, der einstigen Traumstadt des Nahen Ostens.

Von Josina Kelz