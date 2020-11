Hannover

„Huch, da sind ja schon Leute!“ Das Pärchen in einer Küche irgendwo in Hannover winkt um 18.45 Uhr freundlich in die Kamera, wir winken freundlich zurück. Um 19 Uhr soll es erst losgehen – aber man weiß ja nie, welche Tücken der Technik einen bei der ersten Online-Weinprobe erwarten.

George Feiter und Gela Käding, die durch den Abend führen werden, sind auch schon online – sie sitzen in „ Feiters Weinzeit“ in Linden-Mitte. Der Blick durch das Fenster zeigt den dunklen Lichtenbergplatz, hin und wieder huschen Passanten vorbei, schneiden Scheinwerfer durch die Nacht. „Guck mal, die fangen schon an zu trinken“, tönt es wieder aus dem Lautsprecher. Gefolgt vom Ploppen eines Korkens, Gläser klirren, es wird gekichert. So geht Online-Weinprobe!

So läuft die Weinprobe bei George Feiter

Ein Klick auf den Zoom-Link – und schon ist man drin im Abendvergnügen, das den zweiten Lockdown versüßt? Ein bisschen Vorbereitung gehört dazu. Mittags das Weinpaket (fünf Flaschen für 59 Euro) abholen, wir haben außerdem Essen bei Feiter bestellt. Für 25 Euro pro Person hat er eine Antipastiplatte mit Käse, Salami, Frischkäsecreme und Pesto, gegrillten Kürbisspalten, Zucchini und Pilzen, gefüllten Zwiebeln und Tomaten vorbereitet. Die Hauptgerichte – Rinderrouladen mit Rosmarinkartoffeln und Ratatouille für mich, Cannelloni mit Spinat-Ricotta-Füllung für meinen Mann, den Vegetarier – können später in Aluboxen im Ofen aufgewärmt werden. Als Nachtisch gibt es eine Schale mit Mango-Tiramisu.

Das Abendprogramm: Fünf Weine und eine Vorspeisenplatte haben wir im Weinladen von George Feiter abgeholt. Quelle: Tratner

„So hat man sozialen Kontakt, beim Abholen oder Liefern der Ware kommt man ja schon mal ins Gespräch“, freut sich Weinhändler Feiter, der den Laden an der Stephanusstraße seit 16 Jahren betreibt, außerdem die Kochschule „Der Geschmacksverstärker“ und erst seit September die Bar. Schon im Frühjahr hatte er auf Online-Weinproben gesetzt, in einem Dutzend Runden das Publikum informiert, über Weine aufgeklärt und bestens unterhalten. „ George und ich, wir ticken ziemlich gleich“, erklärt Side-Kick Gela Käding „den Show-Effekt“ des Abends. „Da ist eine tiefe Verbundenheit.“ Das Duo trifft sich vorab, isst gemeinsam und strukturiert den Abend.

Mein Mann und ich strukturieren vorab unser Wohnzimmer. Wo steht der Laptop? Welchen Ausschnitt zeigt die Kamera? Das Papier-Kuddelmuddel auf der Anrichte muss aus dem Blickfeld verschwinden, die Vorhänge werden gerade gezogen. An diesem Abend bekommen wir schließlich auch Einblicke geschenkt: Vierergruppen haben sich an festlich geschmückten Tafeln zusammengefunden, andere Teilnehmer sitzen in einer gemütlichen Küche, manche fläzen sich auf dem Sofa, hin und wieder hopsen Kinder durchs Bild.

Wollsocken unter dem Tisch

Einen Dresscode gibt es nicht für eine Online-Weinprobe, doch instinktiv brezelt man sich ein bisschen auf – schließlich wird gleich ein Vino Frizzante für 9,90 Euro geöffnet. Dass unter dem Tisch die Füße in gemütlichen Wollsocken stecken, sieht ja keiner. Anonymität ist aber auch nicht angesagt: „Da sind ja Dirk und Andrea“, höre ich eine Stimme, meine Freundin Uta will virtuell mit mir anstoßen. Die Linden-Quote bei diesem Zoom-Treffen ist hoch. „60 bis 70 Prozent der Leute sind Stammgäste“, bestätigt Feiter, der aber auch schon Weinpakete und Links nach Hamburg, Berlin oder Freiburg verschickt hat.

Konzentriertes Riechen: Dirk Tietenberg und Andrea Tratner machen mit bei der Online-Weinprobe. Quelle: Christian Behrens

Als es dann um 19 Uhr losgeht, herrscht Disziplin im Funkkanal, alle 14 Teilnehmer schalten die Mikros stumm und lauschen Feiter und Käding, die uns auf eine „Italien-Rundreise“ mitnehmen. Aber erstmal zu „Red Red Wine“ von UB40 selig mitsingen und schunkeln – auch in den kleinen Zoom-Fenstern sieht man, wie Menschen am Abendbrottisch mitwippen. Dann wird es ernst. „Was riecht ihr?“ will Feiter wissen, als wir synchron die Nase in den Frizzante aus Venetien halten. Die Tipps reichen von Grapefruit bis Ananas, der Winzer behauptet „weiße Blüten“. Schmecken tut dieser Schaumwein allen.

Lesen Sie auch: So wächst Wein in der Wedemark

Darüber hinaus gibt es viele Infos: Wie man das italienische Qualitätssystem mit den Siegeln IGT, DOC und DOCG interpretiert, dass Italiens Regierungsbezirke deckungsgleich mit den Weinanbauregionen sind, dass es in dem Land mehr als 400 zugelassene Rebsorten gibt. „Aber in fünf Jahren ist China an der Spitze der Weinproduktion“, prognostiziert Feiter.

In der zweiten Runde probieren wir einen Lugana vom Gardasee. Der leichte Sommerwein ist voll im Trend – „da hat sich der Absatz verdoppelt“, verrät Feiter. Käding referiert über das Vulkangestein, auf dem die Reben reifen. „Man schmeckt die Kühle, es ist, als würde man an einem Stein lecken“, findet sie. Der nächste Weißwein, Gran Maestro aus Apulien, hingegen ist wärmer, voller.

Nächste Runde: George Feiter zeigt in die Kamera, welcher Wein jetzt dran ist. Quelle: Christian Behrens

Die weiteren Ausführungen werden aber kurz von „Ahs“ und „Ohs“ aus dem Off überlagert – auch wir klicken auf den Bildschirm von Janet und schauen, wer da zu später Stunde noch wach geworden ist: Janet wiegt ihren Säugling auf dem Arm. Sie sitzt (scheinbar) alleine vor der Kamera. „Eine Freundin in Hamburg ist ebenfalls zugeschaltet“, erzählt sie uns im Chatfenster. „Es ist toll, dass wir in Corona-Zeiten auf die Entfernung zusammen etwas erleben können.“

„Wir wollen zeigen, wie vielfältig Wein ist“

Um 20 Uhr gibt es zehn Minuten Pause mit Hits von Adriano Celentano, dann geht es weiter mit Rotwein. Feiter, der gebürtiger Amerikaner ist, will mit uns auf das endlich offizielle Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl anstoßen. In Sachen Donald Trump teilen alle Teilnehmer seine Meinung, am Sangiovese aber scheiden sich die Geister. „Er schmeckt besser, als er riecht“, beteuert Käding, doch das Publikum ist gnadenlos ehrlich. Aber: „Das ist Toskana für Einsteiger, der Wein hat eine typisch italienische Handschrift“, erklärt sie. Leicht gekühlt passe er super zu Grillgerichten. „Es gibt kein Richtig und kein Falsch“, wird Feiter später ausführen. „Wir wollen zeigen, wie vielfältig Wein ist.“

Die fünfte Flasche – ein Primitivo aus Manduria – versöhnt, wir schwenken eifrig die Gläser wie Profis („damit bricht man die Oberfläche auf“), riechen, nehmen einen großen Schluck („so aktivieren wir im Mund alle fünf Sinne“) oder schlürfen lautstark („Sauerstoff aktiviert das Aroma“). Am Ende sind wir mehr als satt, nicht nur der Wissensdurst ist nach einer abschließenden Frage- und Antwort-Runde und vielen Anekdoten aus dem Leben eines Weinhändlers gestillt. „Die, die heute nur zu zweit vor der Kamera waren, müssen den Rest morgen trinken“, verabschieden sich unsere Gastgeber.

Das sind schöne Aussichten. Zumal der Weg ins Bett kurz ist, für den Abend kein Babysitter ausgelöst werden muss. Bleibt nur der Abwasch morgen – auf unserem Tisch stehen zehn benutzte Weingläser. Sieht aus, als wäre es eine schöne Party gewesen!

