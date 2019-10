Oliver Pocher und Amira Aly heiraten auf den Malediven

Hannover/Maledieven

Sie haben es getan – und zwar an einem der wohl schönsten Fleckchen der Erde: Oliver Pocher (41) und seine Amira Aly (26) haben auf den Malediven geheiratet.

Schon seit gut einer Woche ist das Paar im Sechs(!)-Sterne-Resort Jumeirah Vittaveli zu Gast, dort haben sie laut „ RTL.de“ im kleinsten Kreis (nur 13 Gäste waren dabei) „Ja“ gesagt.

Die 26-Jährige trug ein weißes Brautkleid, das um sich ihren Babybauch schmiegte, Aly ist im achten Monat schwanger. Fotos postete sie Sonntagnachmittag bei Instagram. Der launige Kommentar, der zur Traumkulisse passt: „Ganz normaler Tag im Paradies.“

Auch Pocher hatte in den vergangenen Tagen auf Instagram vom Malediven-Trip berichtet – mit seinem typischen Humor. „Nur Assis hier“ steht als Kommentar neben einem kurzen Video, in dem Aly freundlich in die Kamera lächelt – ihr (Noch-)Verlobter rutscht derweil im Hintergrund gröhlend über eine Rutsche ins babyblaue Wasser.

Von Pochers Hochzeits-Outfit sieht man in den sozialen Medien leider nichts, die Braut trug einen transparent-luftigen Traum aus weißer Spitze. Nach NP-Infos hatte sie auch in Hannover ( Pochers Heimatstadt) nach einem passenden Outfit Ausschau gehalten.

Zuletzt war das Paar beim Oktoberfest-Renntag am 30. September auf der Pferderennbahn Neue Bult in Hannover gewesen. Pocher trug Krachlederne und Weste, über seine „Zweitliga-Waden“ hatte er Kniestrümpfe seines Lieblingsvereins Hannover 96 gestreift. Bei seiner Liebsten wölbte sich die rosa Dirndlschürze über den Babybauch.

Verliebt, verlobt und jetzt verheiratet: Oliver Pocher mit seiner Verlobten Amira Aly auf der Pferderennbahn Neue Bult. Quelle: Dröse

Im nächsten Jahr, also nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes, wollen es die beiden dann nochmal richtig krachen lassen – und zwar auf dem „Parookaville“-Festival in Weeze! Da hatten sie sich auch verlobt.

Von Mirjana Cvjetkovic