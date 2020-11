Burgwedel

Licht und Schatten liegen in diesen Tagen so nah beieinander: Der Restaurantführer „ Gault & Millau“ hat seine aktuellen Bewertungen verkündet – die „Ole Deele“ in Burgwedel zählt mit 17 von 20 Punkten weiterhin zu den vier besten Restaurants Niedersachsens. Das Gourmet-Lokal hatte außerdem im März seinen Michelin-Stern verteidigt. Und hat offenbar doch keine Zukunft: Zum 31. Januar 2021 ist vermutlich Schluss. „Wir führen Gespräche mit Inserenten“, bestätigt Inhaberin Elfrun Kühn (63). „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber wir als Familie sind wohl Ende Januar raus.“

Vier der neun Mitarbeiter hätten schon die Kündigung bekommen. Schuld sei allein die Corona-Pandemie und die erneute Schließung mit ungewisser Zukunftsperspektive. „Das Restaurant lief nach dem ersten Lockdown bombe, wir hatten sogar Wartelisten“, sagt Kühn über die wirtschaftlich stabile Situation. Doch das ewige Hin und Her mit Kontaktbeschränkungen, Kurzarbeit, erneuter Schließung habe sie dazu gebracht, den schon lange gefassten Ruhestandsplan vorzuziehen. „Wir hätten unter normalen Umständen noch zwei Jahre gemacht. Aber der Corona-Stress war so groß. Es spukte irgendwann in unseren Köpfen herum, früher aufzuhören.“ Die Großmutter von zweijährigen Zwillingen will sich in Zukunft auch um ihre Enkel kümmern.

Anzeige

Kurzfristige Öffnung sei „logistisch nicht zu machen“

Kühn hadert außerdem mit der Politik, die am 20. Dezember Gastronomie-Öffnungen in Aussicht stellt – während die aktuellen Infektionszahlen darauf hindeuten, dass nach den Weihnachtstagen die nächste Schließung drohen könnte. Für ein Sterne-Restaurant sei das illusorisch. „Das ist logistisch nicht zu machen. Wir verarbeiten hochwertige Produkte, haben lange Lieferwege für die Ware.“

Elfrun Kühn verabschiedet sich nach 14 Jahren von der „Olen Deele“. Quelle: Frank Wilde

14 Jahre führte sie das Restaurant, das allerdings immer nur eine Nebenbeschäftigung war – ihr Mann Matthias und Sohn Sebastian führen die Geschäfte des Dienstleistungsunternehmens Perfekta in Langenhagen. Aber: Im Lokal „steckt viel Herzblut. Ich stand drei Tage neben mir, als der Entschluss kam.“ Ganz loslassen kann sie offenbar nicht: „Wenn wir den richtigen Nachfolger finden, dann bin ich sehr glücklich.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Seit 2011 leuchtet ein Michelin-Stern über dem denkmalgeschützten Haus aus dem Jahr 1828 in Burgwedel. Was bringt die Zukunft für das Restaurant? „Eine Schnitzelbude wird es nicht“, bekräftigt Kühn. „Es wird wohl eher in die Richtung Fine Dining gehen. Es geht nicht mehr darum, die Sterne vom Himmel zu holen.“

In den vergangenen Jahren hatte das Team um Küchenchef Benjamin Gallein (34) die Hände nach dem zweiten Stern ausgestreckt. Leider erfolglos. Damit hat sich Kühn abgefunden: „Wir sind nun mal nicht skandinavisch. Der Guide Michelin rennt dem Trend hinterher.“ Der frühere „Ole-Deele“-Küchenchef Tony Hohlfeld war für sein „Jante“ am Braunschweiger Platz im Frühjahr mit einem zweiten Stern ausgezeichnet worden.

Will in der Region bleiben: Küchenchef und Sternekoch Benjamin Gallein. Quelle: Frank Wilde

„Ole Deele“-Küchenchef Benjamin Gallein (34) will sich Zeit nehmen für Zukunftspläne. „Ich führe lose Gespräche“, sagt der Koch, der die Gäste fünfeinhalb Jahre lang mit Sterne-Gerichten verwöhnt hat. „Die aktuelle Situation ist schwierig für neue Projekte“, sagt er über die Corona-Pandemie. Sein Blick zurück ist durchaus wehmütig: „Es war eine sehr schöne Zeit, ich bin Familie Kühn sehr dankbar für diese Riesen-Chance.“ Gallein, der aus Magdeburg stammt, hat aber bereits entschieden: „Ich will in der Region Hannover bleiben.“

Elfrun Kühn hofft, dass möglichst viele Restaurants in der Pandemie überleben: „Ein Leben ohne Gastronomie wäre der Horror.“

Lesen Sie auch

Von Andrea Tratner