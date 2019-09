„Earth & Sky“: Hier shoppt man mit gutem Gewissen

Hannover

Rosmarin und Thymian aus ökologischer Ernte, hübsche Armbänder mit Schmucksteinen, die fair gehandelt wurden, flauschige Yogaklamotten mit Bio-Zertifikat, Massivholz-Regale, die nach Wald duften. „Earth & Sky“ heißt der neue Laden in der Röselerstraße, der korrekten Genuss verspricht. „Es geht darum, Rücksicht auf die Natur zu nehmen“, erklärt Inhaberin Rita Brunsmann (40). Und vielleicht auch darum, sich beim Leben zu bedanken.

2013 wurde bei der Halb-Sizilianerin („Ich spreche leider kein Italienisch, mein Vater hatte sich in Deutschland total integriert“) ein Tumor in der Bauchhöhle entdeckt – 1,8 Kilo schwer. „Man sagte mir, dass ich noch sechs Monate zu leben habe“, berichtet sie gefasst von diesem Schock-Moment, der das Leben der studierten Betriebswirtin mit Fachrichtung Möbelhandel auf den Kopf stellte. „Es war eine krasse Ansage.“

„Ich will etwas Sinnvolles machen“

Die Operation gelang, Brunsmann erholte sich, besiegte die Krankheit. „In der Reha habe ich mir Gedanken über das Leben gemacht“, erinnert sie sich. Nach der OP war klar, dass sie und ihr Lebensgefährte Felix Eschermann (35) keine Kinder bekommen können. „Aber ich wollte etwa Sinnvolles machen, etwas bewegen – Werte vermitteln.“

Ausgewählte Mode: Bei „Earth & Sky“ haben alle Klamotten Öko-Siegel. Quelle: Christian Behrens

In jeder freien Minute beschäftigte sich die Möbelexpertin mit der Suche nach Labeln, die ökologisch und fair produzieren. „Das war mein verrücktes Hobby“, sagt sie im Rückblick. Der Traum von einem eigenen Laden war da, der Alltag spielte sich aber erstmal als Angestellte in einem Küchenstudio ab, später wechselte Brunsmann in die Immobilienbranche, machte einen weiteren kleinen „beruflichen Seitensprung“ und schnupperte in die bunter Werbewelt der Agentur ihres Lebensgefährten. Ihr Plan: „Mit 40 will ich es geschafft haben.“

Vor einer Woche öffnete sie die Ladentür von „Earth & Sky“ im Herzen der City. Punktlandung. „Ich werde im Oktober 41“, sagt Brunsmann vergnügt. Warum hat sie die Röselerstraße als Standort gewählt? „Ich fühle mich in dieser Ecke Zuhause, meine beiden letzten Arbeitsstellen waren auch hier im Viertel.“ Nicht unerheblich seien aber auch der nahegelegene Biosupermarkt Denns und ein Reformhaus, deren Kunden möglicherweise auch bei ihr vorbeischauen.

2010 plant Brunsmann auch Vorträge

Und dann vielleicht auch auf der Bank (natürlich aus recyceltem Holz!) vor dem Laden Platz nehmen. „Sie wird schon gut genutzt“, hat die 40-Jährige nach wenigen Tagen gemerkt. Ihre Mission: „Wir müssen mehr miteinander reden, Kommunikation ist wichtig.“ Deshalb gibt es im hinteren Bereich des 200 Quadratmeter großen Ladens eine Kaffeebar und zwei große Holztische – „nächstes Jahr will ich auch Vorträge zu Themen wie Ernährung, Gesundheit und Naturkosmetik anbieten.“

Kleine Pause: Rita Brunscmann und Felix Eschermann sitzen vor „Earth & Sky“ in der Röselerstraße. Quelle: Christian Behrens

Umwelt- und Klimaschutz sind brandaktuell – „aber ich bin nicht auf den Zug aufgesprungen, mich beschäftigt das ja schon jahrelang“, erklärt Brunsmann, in deren Laden sogar Öko-Kassenzettel ohne chemische Farbstoffe aus dem Drucker kommen. Doch durch die „Fridays for Future“-Bewegungsei das Verständnis größer geworden, „das tut jetzt keiner mehr als Spinnerei ab“. Auch von ihren Kunden bekomme sie tolle Reaktionen auf ihr mit viel Herzblut ausgewähltes Sortiment – „das rührt mich oft zu Tränen.“

Der Kranich von „Earth & Sky“ ist ein Glücksvogel

Brunsmann ist mit großen Emotionen dabei, man merkt, dass Bioprodukte wie ökologische Haargummis oder Handtaschen aus innovativem Apfelleder ihre Leidenschaft sind. Dazu passt auch das Logo von „Earth & Sky“ – ein Kranich, der steil nach oben steuert.

Besondere Marken sind die Spezialität des Ladens. Quelle: Christian Behrens

„Er ist ein Glücksvogel, der Himmel und Erde verbindet“, erklärt Brunsmann – und hat gleich eine Geschichte parat, die ihre emotionale Bindung zu dieser Zeichnung verdeutlicht. „Ich mache schon lange Qui Gong.“ Der Name der Figur, die sie für ihre erste Unterrichtsstunde vorbereiten sollte: „Fliegen wie der Sagenvogel“. Könnte ein gutes Omen sein.

Zehn Prozent Rabatt in der Eröffnungswoche

Noch bis einschließlich 7. September gibt es bei „Earth & Sky“ ( Röselerstraße 2) im Rahmen der Eröffnungswoche zehn Prozent Rabatt auf alles.

Von Andrea Tratner