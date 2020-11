Hannover

Mit Elfie hat alles angefangen. 2014 eröffnete Sonay Hardt (44), die von allen Elfie genannt wird, ihren Vintage-Laden „Elfie & Ignaz“ in der Nordstadt. Elfie ist Hardts Spitzname, weil sie zuvor Möbel mit Goldstaub restaurierte und ständig mit Goldstaub bedeckt war – wie eine Elfe. Ignaz ist der Spitzname ihres Partners Yavuz Cobanli (41), der ihre zweite Hand ist. Jetzt hat sich Hardt noch mehr Elfen an ihre Seite geholt: die Nachwuchs-Designerinnen Stefanie Sieverding (29), Lorena Winkler (30) und Ieva Vanaga-Plischke (36). Und ihre Schatzgrube ist mittlerweile eine Schatzhöhle.

Denn Hardt hat ihren Laden in der Oberstraße 8 verlassen – und ist in den Hinterhof gezogen. Nur ein paar Meter von ihrem ersten Geschäft entfernt, liegt eine große Halle verborgen, die mit ihrem gemütlichen Charme an eine Scheune erinnert: 750 Quadratmeter, hohe Decken, eine alte, steile Holztreppe, die die zwei Etagen verbindet. Hier verkauft Hardt nun ihre kleinen und großen Schätze, sie hat sich um das 15-Fache vergrößert.

Anzeige

„Elfie & Ignaz“ ist umgezogen

Hat man den Laden im Hinterhof erstmal gefunden, betritt man eine andere Welt – und das Auge ist ein bisschen überfordert: Jeden Zentimeter der 750 Quadratmeter hat Hardt ausgenutzt. Kleiderstangen, die so vollhängen, dass sie unter dem Gewicht der Klamotten zu brechen drohen. Sie tragen alte Traditionsblusen mit verspielten Stickereien oder Kleider aus den 50ern.

Elfies Bühne: Hier stellt Sonay Hardt besondere Stücke aus – zum Beispiel dieses Kür-Kleid aus den 80ern. Quelle: Dröse

„Das hier ist mein ältestes Kleid und mein ganzer Stolz“, sagt Hardt und zeigt auf ein schwarzes Brautkleid, das an der Wand hängt. Es ist etwa 150 Jahre alt, damals heiratete man noch in Schwarz. „Es ist unverkäuflich. Eine 93 Jahre alte Dame hat es mir vermacht, es ist von ihrer Großmutter.“ Dann zeigt Hardt ihren zweiten Kleider-Schatz: ein weißes Kür-Kleid aus den 80ern, dieses sieht eher nach Brautkleid aus. „Ich habe es extra auf ein kleines Podest gestellt, so ein Kleid gehört auf die Bühne.“

Gegenüber der Bühne haben „Elfie & Ignaz“ eine Bar gebaut – aus dem Metall eines Gerüsts. Hier steht Cobanli hinter der Theke, mixt kühle Drinks und kocht heißen Kaffee. Gleich daneben ist Hardts Kasse, ein museumstaugliches Teil von 1927. Auf dem Tresen liegen funkelnde Schmuckstücke – alte Schätze, die Elfie neu aufbereitet.

Elfies Schatzreich: In der neuen Halle gibt es auch eine Bar. Quelle: Dröse

Möbel , Kleider und Schmuck bei „Elfie & Ignaz“

Zwischen den proppevollen Kleiderständern stehen wuchtige Holzkommoden, Lampen wie aus Omas Wohnzimmer – und sogar eine Sitzgruppe aus einem alten Hotel. „Ich hänge an jedem einzelnen Teil, ich kenne jede Geschichte dazu. Das hier ist meine Traumwelt“, sagt Hardt und an dem Glanz in ihren Augen wird deutlich, dass sie es wirklich so meint.

Hardt arbeitet mit Firmen zusammen, die Haushalte auflösen – die meisten Teile stammen also von Verstorbenen, aus Privatinsolvenzen oder von Senioren, die ins Heim gehen. Oben stehen alte Betten, dazwischen haben Hardts und Cobanlis Hunde ihre Schlafplätze: Bonni und Emma folgen Frauchen auf Schritt und Tritt und gehören zum „Elfie & Ignaz“-Inventar.

Wenn man sich so umschaut, fragt man sich, wie der ganze Kram zuvor in den kleinen Laden an der Straße passen konnte. „Gar nicht, es war viel zu eng!“ Deshalb hatte Hardt schon lange ein großes Kellergewölbe, ebenfalls im Hinterhof, wo sie ihre Möbel ausstellte. Vorne gab es die Kleidung.

Im ehemaligen „Elfie & Ignaz“ wird wieder Mode verkauft

Und dort gibt es unter dem Namen „O8 Studio“ (für Oberstraße 8) noch immer Mode. Neue Kleidung, mit einem ähnlich nachhaltigen Gedanken. Stefanie Sieverding vertreibt hier ihr Label „Dörpwicht“. Das ist Plattdeutsch und bedeutet „Dorfmädchen“. „Weil ich ein Dörfmädchen bin“, sagt Sieverding und lacht. „Ich komme aus einem Dorf zwischen Osnabrück und Bremen und bin mit Plattdeutsch aufgewachsen. Ich schnacke noch immer gern Plattdütsch“, fügt sie im Dialekt hinzu.

Diese drei Nachwuchs-Designerinnen sind jetzt im O8 Studio zu Hause: Stefanie Sieverding (von links), Lorena Winkler und Ieva Vanaga-Plischke. Quelle: Dröse

Ihre Kollegin Lorena Winkler versteht nur Bahnhof, denn sie stammt aus Heidelberg, beherrscht dafür aber einen ganz anderen Dialekt: Badisch. Und auch bei ihr fließt die Heimat in ihre Marke ein – besser gesagt die Heimat ihrer Mutter. „Sie kommt aus Spanien und heißt Moya mit Nachnamen. Mein Label Wayom ist also Moya von hinten gelesen –mit dem Anfangsbuchstaben von Winkler.“

Um den Ursprung ihrer Familie mütterlicherseits zu würdigen und die modischen Einflüsse ihrer Kindheit zu bewahren, macht Winkler spanisch beeinflusste Mode: feminine Schnitte, bunte Muster, leichte Stoffe, viele luftige Blusen.

Nachhaltige Mode von Dörpwicht, Wayom und Hint Looks

Bei Sieverding geht es derber zu: dunkle Stoffe, moderne Schnittmuster, Designs aus Netzstoff oder dickem Leder. Doch eins haben beiden Labels gemein: die Nachhaltigkeit. „Jeder meiner Stoffe kommt aus Deutschland, ich produziere hier vor Ort – und mache Teile mit Zero Waste“, erklärt Sieverding. Das heißt: Die Designerin näht Stoff mit einer besonderen Technik so zusammen, dass sie keine Reste wegschneiden muss.

Arbeit im O8 Studio: Lorena Winkler (links) und Stefanie Sieverding. Quelle: Dröse

Winklers nachhaltiger Gedanke: Kein Teil wird nachproduziert – und erst am Ende des Jahres ergibt sich ein komplettes Outfit. „Wir machen Slow Fashion“, erklärt sie. „Man sollte sich bewusst ein Teil pro Monat – oder weniger – kaufen, dafür aber in guter Qualität. Am Ende des Jahres reicht das.“

„Die Textilindustrie ist die schmutzigste überhaupt“

Beide Frauen haben in der Modeindustrie gearbeitet, unter anderem bei großen Marken. Und da legte sich bei beiden ein Schalter im Kopf um: „Es ist ganz, ganz schlimm, was die Textilindustrie macht“, sagt Winkler. „1000 mal schlimmer als die Fleischindustrie. Die Textilindustrie ist das schmutzigste Geschäft der Welt. Verdrecktes Wasser, Abfälle, unmenschlich behandelte Menschen, weite Transportwege“, ergänzt sie und wird lauter. „Da werde ich echt sauer.“ Ihr Appell: „Jeder sollte seine Kleidungsgewohnheiten genauso überdenken wie seine Essgewohnheiten – und mal hinterfragen, was die Textilindustrie tut.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Dritte im Bunde: Ieva Vanaga-Plischke. Sie näht Männer-Accessoires – Fliegen, Einstecktücher, Westen. Ihr Label heißt „Hint Looks“, „weil Hint auf Englisch Hinweis bedeutet. Und ein Accessoire wie eine Fliege ist der Hinweis auf ein gutes Outfit.“ Vanaga-Plischke arbeitet mit einer Seidenweberei in Krefeld zusammen. Möchte sie ein bestimmtes Muster, zum Beispiel Bananen oder Wassermelonen, wird der Stoff nur für sie gewebt. „Das ist mein Prinzip der Nachhaltigkeit – und dass ich alles hier vor Ort selber nähe.“

Die gebürtige Lettin hat die Handarbeit in ihrer Heimat Riga gelernt. „Dort wächst man noch damit auf. Gerade in meiner Kindheit hatten die Menschen wenig und mussten sich ihre Kleidung selber nähen.“ Warum sie nicht für sich selbst näht, sondern für Männer? „Weil es für Frauen schon so viel gibt – und die Männer vernachlässigt werden“, lautet die simple Antwort. „Als ich Stoffmärkte besuchte und die gelangweilten Männer beobachtete, wusste ich, ich möchte ihnen Spaß an Mode bereiten.“

Elfie und ihre Elfen: Sonay Hardt (von rechts) mit Stefanie Sieverding, Lorena Winkler und Ieva Vanaga-Plischke. Quelle: Dröse

Sonay Hardt liebt ihre drei Mädels. „Sie sind mir die Liebsten – deshalb sollten sie den Laden bekommen, mit dem bei mir alles angefangen hat.“ Sie ergänzen das „Elfie & Ignaz“-Reich – denn wer dort ein Kleidungsstück kauft, das noch angepasst werden muss, kann dies vorne bei den drei jungen Designerinnen erledigen lassen. Aus der Oberstraße 8 ist ein nachhaltiger Vintage- und Mode-Hotspot geworden.

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

Von Josina Kelz