Kabarettist Matthias Brodowy (48) spaziert in der Dunkelheit durch die leergefegte Innenstadt Hannovers. Der Asphalt ist nass, die Stimmung ist trotz der Weihnachtslichter düster, Brodowys Miene ernst. Sänger Heinz Rudolf Kunze (63) musiziert mit Martin Huch (67) auf der Bühne des Theaters am Aegi, doch sie haben kein Publikum. Genauso geht es dem Pianisten Lars Vogt (50) im Opernhaus. Musikproduzent Mousse T. (54) sitzt allein in seinem Tonstudio, Kino-Besitzer Hans-Joachim Flebbe (69) hat die Sitzplätze im geschlossenen Astor für sich alleine.

Dramatische Szenen im neuen Kurzfilm „Can you hear your heART“ des hannoverschen Regisseurs Nikolaj Georgiew (54), den er am 25. November in den sozialen Medien veröffentlicht. Es geht um den Herzschlag der Kunst. „Ich möchte damit die Aufmerksamkeit auf die Situation der Kulturschaffenden und Künstler in der Corona-Zeit lenken, ich möchte damit zeigen, wie es ihnen jetzt geht“, erklärt er sein Projekt. „Es geht nicht um mich, denn mir geht es gut, deshalb kann ich meine Künstler-Freunde unterstützen. Und es geht auch nicht um die Politik – es geht einfach nur um das Innenleben unserer Künstler.“

Die Idee des Lockdown-Films

Die Idee kam dem Filmemacher, als er am ersten Tag des zweiten Lockdowns von einer Produktion in Hamburg zurück nach Hannover fuhr. „Ich saß im Auto und hörte Musik. Auf einmal kamen mir die Bilder von all den Künstlern in den Kopf, die jetzt alleine in ihrer eigentlichen Arbeitsumgebung sitzen und nichts machen können.“

In Hannovers leerer Innenstadt: Kabarettist Matthias Brodowy. Quelle: Georgiew

Er rief noch am selben Tag seinen Freund Matthias Brodowy an und fragte ihn, was er davon hält, aus dieser Vision einen Film zu machen. Brodowy war nicht nur begeistert von der Idee, sondern auch im Boot. Nur eine Woche später begannen die Dreharbeiten – symbolhaft am Freitag, den 13. Innerhalb einer Woche war alles im Kasten. „Ich hatte meine Vision im Kopf, ich wusste genau, wie der Film aussehen soll. Deshalb konnte alles schnell abgedreht werden, ich brauchte meistens nur eine Aufnahme.“

Diese Kulturschaffenden sind dabei

Und sie alle hatten zugesagt: Die Musiker Anca Graterol (68) und Ossy Pfeiffer (50) im leeren 96-Stadion, Veranstalter Nico Röger (33) in der stillen Swiss Life Hall, der Mädchenchor Hannover in der Christuskirche, Slam-Poetin Nina LaGrande alias Ninia Binias (37) auf der Bühne des Theaters am Küchengarten, Entertainer Desimo (54) im Apollo-Kino, Schauspielerin und Sängerin Denise M’Baye (44) im Capitol. Alle vor leeren Zuschauerrängen.

Wenn er durch das verwaiste Kino gehe, blute ihm das Herz, sagt Hans-Joachim Flebbe im Interview: „Es ist eine Katastrophe für die ganze Kinobranche. Das Problem ist, dass wir unverschuldet in diese Situation gekommen sind, die durch staatliche Hilfen ausgeglichen werden sollte. Aber die sind eine einzige Mogelpackung für uns.“ Das Astor habe bereits einen Verlust von 2,7 Millionen Euro eingefahren, Fördergelder beliefen sich auf maximal 150.000 Euro. „Das ist noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das macht mich extrem sauer.“

Im leeren Astor: Kino-Besitzer Hans-Joachim Flebbe. Quelle: Georgiew

Mousse T. findet auch positive Worte: „Es ist für kreative Menschen eine sehr herausfordernde, aber auch eine sehr wichtige Zeit. Sachen, die man vor sich hergeschoben oder aus Zeitmangel nicht angegangen ist, kann man jetzt machen“, sagt der Musikproduzent im Behind-the-Scenes-Material zu Georgiew. Er nutze die Zeit ohne Auftritte, um „wieder richtig geile Musik zu machen.“ Denn die Studioarbeit komme sonst zu kurz. „Das bekommt meinen Kopf sehr gut.“ Der Film von Georgiew sei ein Zeichen der Solidarität – und gerade jetzt sei man stärker, wenn man sich die Hände reicht.

Alleine im Tonstudio: Musikproduzent Mousse T. Quelle: Georgiew

Anca Graterol und Ossy Pfeiffer freuen sich auch, bei Georgiews Projekt dabei zu sein: „Gerade jetzt ist es für uns Künstler wichtig, nicht nur rumzumeckern und zu pöbeln, sondern auch Gefühle zeigen.“ Das tut der Film, er geht ans Herz. „Das war mein Ziel. Seit 30 Jahren versuche ich, Emotionen bei den Menschen zu erzeugen.“ Mit diesem Projekt ist es Georgiew besonders gelungen. „Selbst Hartgesottene sagten mir, sie hätten geweint. Das ist das größte Kompliment überhaupt.“

Der ergreifendste Moment kommt am Schluss des Films: Brodowy steht vor der Oper, dort steht auf einem großen Plakat „Die Sehnsucht ist groß“. Der Kabarettist schaut in die Kamera und sagt: „Ich weiß nicht genau wann, aber eins weiß ich: Wir sehen uns wieder.“ Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen werden bunt. So wie auch die Zeiten irgendwann wieder bunter werden.

