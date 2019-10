Nico Santos: Darum ist Hannover sein Musik-Mittelpunkt

Hannover

Bei ihm dreht sich vieles um Hannover: Im großen NP-Interview spricht Popstar Nico Santos (26) darüber, welche Rolle die Stadt in seinem Leben spielt.

Herr Santos, Sie treten in Hannover am 26. Oktober beim Tag des Handballs in der Tui-Arena auf. Ist das auch Ihr Sport?

Ich bin ja auf Mallorca aufgewachsen, die Sportart war damals auf der Insel nicht so populär wie Fußball oder Basketball. Die Energie bei Handballspielen finde ich allerdings einmalig, das ist eine ganz andere Liga als bei anderen Sportarten.

Sie verbringen als Musiker und Produzent viel Zeit im Studio. Wahrscheinlich im Sitzen. Wie halten Sie sich da fit?

Ich sitze tatsächlich sehr viel, nicht nur im Studio. In der Bahn, im Flugzeug, auf dem Weg zu Terminen. Und seit Neuestem lasse ich mich von einem Trainer beim Kickboxen so richtig auspowern. Zweimal die Woche gehe ich hin und bin danach so kaputt, dass ich im Anschluss manchmal gar nichts mehr machen kann (lacht).

Woran arbeiten Sie eigentlich gerade?

An neuem Material für mein zweites Album, endlich habe ich wieder die Zeit. Ich war ja ziemlich viel unterwegs und da war es schwer, Muße und Ruhe zu finden, konzentriert an Songs zu arbeiten. Jetzt tu ich es und bin absolut happy darüber.

Die Jury: Mark Forster, Nico Santos, Rea Garvey, Alice Merton und Sido bei „The Voice of Germany“. Quelle: dpa

In der aktuellen Staffel von „ The Voice of Germany“ haben Sie einen Posten als Coach, in der sogenannten „Comeback Stage“ für ausgeschiedene Talente. Ist es in dieser Hinsicht doch ganz gut, das fünfte Rad am Wagen zu sein?

Das ist der Hammer. In Wahrheit habe ich den besten Platz, weil ich für Talente der Retter bin (lacht). Das macht wirklich eine Menge Spaß. Und ich lerne auch jede Menge von den Kandidaten.

Was denn zum Beispiel?

Sie erzählen mir von sich aus, wie sie mit der Musik angefangen haben, wer sie inspiriert hat. Ich bin da ja selbst ein Nerd, habe immer wieder mal über Monate hinweg einen Künstler studiert – Michael Jackson, Elvis, James Brown. Viele Talente wurden von ganz anderen Künstlern inspiriert. Ich finde es spannend zu erfahren, welche Songs für sie bahnbrechend gewesen sind. Das inspiriert mich.

Nico Santos *7. Januar 1993 als Nico Wellenbrink in Bremen. Sein Vater Egon. Wellenbrink (74) wurde durch den Werbespot als „Melitta-Mann“ berühmt. Als Santos ein Baby ist, zieht die Familie nach Mallorca. Schon als kleiner Junge kommt er mit Musik in Berührung, lernt Klavier, singt und tanzt. Nach dem Abi, das er auf Spanisch absolviert, studiert er Tontechnik in Köln. Schon lange, ehe er selbst als Künstler auf der Bühne steht, ist er als Produzent und Autor erfolgreich: Er schreibt mit Sarah Connor (39) an ihrem Album „Muttersprache“ mit, ist am Hit „Wir sind groß“ von Mark Forster (35) beteiligt. Mit ihm arbeitet er in diesem Jahr erstmals bei „The Voice“. Im Spätsommer 2017 erscheint mit „Rooftop“ sein erster großer Hit, das Album „Streets of Gold“. folgt. Seine Musik ist im Film „Fack Ju Göhte 2“ sowie in „Tatort“- Folgen zu hören. Santos hat eine Freundin, das Paar lebt in Berlin.

Macht Arbeit vor der Kamera eigentlich Spaß? Das ist ja eine neue Erfahrung für Sie.

Absolut! Mir bereitet das viel Freude. Und am besten finde ich, dass man keinen Akzent hört (lacht). Ich habe ja immer nur mit meinen Eltern Deutsch gesprochen, hatte nie Deutschunterricht. Mein Vokabular hat sich eindeutig verbessert, obwohl ich mich erwische, das ich manchmal anstatt eines Wortes nur „Dings“ sage. Dann muss ich es im Kopf aus dem Spanischen erstmal übersetzen.

Derzeit könnte es bei Ihnen nicht besser laufen: Ihr Song „Better“, den Sie im Duett mit Lena Meyer-Landrut singen, ist ein Hit.

Die Nummer ist wirklich der Wahnsinn, schon wegen der Entstehungsgeschichte. Ich habe das Lied mit einem Kumpel geschrieben und angefangen, dazu zu rappen. Ich dachte gleich: Das Lied wäre perfekt für Lena. Ich habe sie angeschrieben, 20 Minuten später stand sie im Studio. Und einen Monat später war der Song fertig. In der Welt der Popmusik kommt so etwas so gut wie nie vor: Man muss den Song mixen, mastern, produzieren. Bei uns hat einfach alles gepasst, es war einfach perfekt. Ich bin immer noch Fan von dem Lied! Und freue mich, dass die Leute draußen es auch so mögen.

Gutes Team: Lena Meyer-Landrut und Nico Santos bei der Verleihung des 10. Deutschen Radiopreises auf der Bühne. Quelle: dpa

Sie haben mit ihr schon häufig zusammengearbeitet – warum funktioniert das mit Ihnen so gut?

Vor drei Jahren haben wir schon viel Zeit im Studio verbracht und zusammen gearbeitet. Ich denke, dass es gut passt, weil wir beide zu den wenigen deutschen Künstlern zählen, die auf Englisch singen, im fast gleichen Alter sind, die gleiche Musik mögen und im Studio gleich verrückt sind. Es passt einfach perfekt.

Und dann zieht Sie Hannover auch irgendwie magisch an: Lena ist Hannoveranerin, der Produzent Abaz, mit dem sie arbeiten, stammt aus der Region, die meisten aus Ihrer Band sind Hannoveraner.

Das stimmt (lacht). Irgendwie sind es alle, die zu meiner Musikwelt gehören.

Von Mirjana Cvjetkovic