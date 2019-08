Hannover

Nico Christou wurde in eine Gastronomie-Familie geboren, entschied sich, alles anders zu machen und studierte Betriebswirtschaftslehre. Doch schließlich zog es ihn in die Gastro-Branche zurück. Heute betreibt er drei Restaurants.

Warum sind Sie Wirt geworden?

Eigentlich wollte ich nie Wirt werden, da ich in der Gastronomie groß geworden bin und etwas Anderes tun wollte. Andererseits hatte ich dadurch aber auch erlebt, wie schön Gastronomie sein kann. Nach 16 Jahren in der Informationstechnik bei einem Reiseunternehmen war der Wunsch nach Veränderung doch groß. Vor sieben Jahren bot sich dann die Chance, das Hotel Restaurant Steinkrug zu übernehmen. Ich habe es nie bereut. Jetzt sind es sogar schon drei Locations: das Hotel-Restaurant Steinkrug, das Hotel-Restaurant Pinkenburg und das Restaurant Zur Linde.

Wo haben Sie das letzte Mal richtig gut gegessen?

Im Schlosshotel Fleesensee in der Mecklenburgischen Seenplatte hat es mir ausgesprochen gut geschmeckt.

Ihre drei Lieblingsgastronomien in Hannover und Umgebung?

Das Pier 51 am Maschsee, die Ziegenbuche in Bad Münder und das Pan y vino in Altwarmbüchen.

Was ist Ihr Lieblingsgericht aus Mamas Küche?

Pastizio! Ein traditioneller griechischer Nudelauflauf mit handgemachter Creme, Hack und dicken Nudeln. Alles nach Mamas Geheimrezept.

Was würden Sie niemals essen?

Austern! Das Aussehen ist mir nicht geheuer und das Schlürfen finde ich befremdlich.

Welche drei Eigenschaften braucht ein guter Wirt?

Freundlichkeit, betriebswirtschaftliches Denken, Ausdauer. Wir arbeiten nicht von neun bis 17 Uhr. Wenn man um zehn Uhr anfängt und um 22 Uhr aufhört, muss man das aushalten.

Gastronomie stresst – wie schaffen Sie Ausgleich?

Durch Spaziergänge mit meinem Hund „Big“, einem großen Schweizer Sennenhund, jeden Morgen, jeden Abend, egal wie lange ich arbeite. Er ist so ausgeglichen und gibt mir die Ruhe, die ich brauche.

Wie beschreiben Sie den perfekten Gast?

Wenn er die Mitarbeiter und das Essen schätzt. Er ist genauso höflich, wie man ihm entgegenkommt. Wenn er schon die Mitarbeiterin nicht schätzt, wird er das Essen noch weniger schätzen.

Was ist die Todsünde in der Gastronomie?

Arroganz – sowohl beim Gast als auch beim Wirt. Arrogante Wirte begrüßen ihre Gäste nicht und schauen ihnen nicht in die Augen. Arroganten Gästen fehlt es an Wertschätzung. Alles, was wir tun, dient dem Zweck, dass sich der Gast wohlfühlt. Das sollte er respektieren.

Welche Lebensmittel nehmen Sie auf eine einsame Insel mit?

Schafskäse, Ciabatta, Oliven, Soja-Joghurt, Parmaschinken. Ich habe eine Laktoseintoleranz, deshalb muss es der Soja-Joghurt sein.

Welcher Satz von Gästen nervt Sie?

„Bitte zügig“. Wir sind schließlich kein Schnellrestaurant. Das kann mich zur Weißglut treiben, weil das Essen bei uns eben frisch zubereitet wird.

*12. Dezember 1968 in Kastoria ( Griechenland). Christou stammt aus einer Gastro-Familie. Nach seinem BWL-Studium arbeitete er 16 Jahre im IT-Bereich. 2012 übernahm er das Hotel Restaurant „Steinkrug“, 2016 das Restaurant „Zur Linde“in Ihme-Roloven, seit diesem Jahr betreibt er außerdem das Hotel Restaurant „ Pinkenburg“. Im Lokal „Zur Linde“ ist donnerstags „Schnitzel-Donnerstag“, jedes Schnitzel kostet dann 9,90 Euro. Hauptgerichte kosten 8,90 Euro („Riesen-Currywurst“) bis 22,90 Euro (Rumpsteak). www.zurlinde-ronnenberg.de

Von Stella-Sophie Wojtczak