Neustadt

2020 sollte ein großes Jahr werden für Bjoern Penno (41) und sein „Jedermanns“ in Neustadt – die Bücher waren voll mit Messe-Caterings und Veranstaltungen. Dann kam Corona. Egal, welche Lockerungen die Politik vielleicht ab 20. Dezember erlaubt: Der Koch hat jetzt schon beschlossen, bis zum 15. Januar nicht mehr zu öffnen und nur Außer-Haus-Verkauf anzubieten.

Was war das für ein Gefühl, als der zweite Lockdown beschlossen wurde?

Auch wenn manche Kollegen mich jetzt hassen werden – am Ende war ich fast ein wenig erleichtert, als es raus war. Als die Maßnahmen verschärft worden sind und wir weniger Gäste an den Tischen bewirten durften, haben wir das sofort gemerkt. Das Geschäft war schon fast nicht mehr wirtschaftlich. Ich konnte nachts teilweise nicht mehr schlafen, weil ich einfach in der Luft hing. Zwei meiner Köche sind schon gegangen und versuchen jetzt, in der Industrie Fuß zu fassen. Gute Leute, die sieben Jahre bei mir waren.

Wohnzimmeratmosphäre: Das „Jedermanns“ in Neustadt am Rübenberge. Quelle: Ilona Hottmann

Wie gehen Sie mit der aktuellen Situation um?

Wir sind mit dem „Jedermanns“ in das Take-Away-Geschäft eingestiegen, die Gastronomie im Segler-Verein in Großenheidorn haben wir auf Eis gelegt. Und dann haben wir noch ein Streetfood-Konzept: Mit „Frittenhimmel“ sind wir normalerweise auf Festivals und Veranstaltungen. Jetzt haben wir vor einem Supermarkt einen festen Standort, weil wir einfach nicht mehr wussten, was wir machen sollen.

Wie sieht ihre Außer-Haus-Karte aus?

Die Karte ist relativ einfach und wechselt jede Woche. Und sie richtet sich nach den Produkten, die lieferbar sind, und dem Personal. Es steht nur noch einer in der Küche, vorher waren wir drei. Ich kann auch keine kurz gebratenen Gerichte wie Medaillons auf die Karte setzen, weil die nicht auf dem Garpunkt beim Gast ankommen würden – das ist aber mein Anspruch.

Wie reagieren Ihre Gäste?

Sie unterstützen uns, das haben wir auch im Frühjahr schon gemerkt. Wenn wir Essen liefern, dann bekommen wir manchmal kleine Schokolädchen, Pralinen, eine Karte oder einen Umschlag fürs Team, dass wir uns mal etwas Gutes tun sollen. Und vor allem ganz viele liebe Worte, auch über die sozialen Medien. Das große Plus in dieser schlimmen Situation ist, das diese menschliche Wärme da ist. Ich bin gerührt darüber, was für tolle Gäste wir haben – wie sie einen virtuell in den Arm nehmen!

Bjoern Penno *23. Februar 1979 in Hannover, aufgewachsen in Neustadt. Die Ausbildung zum Koch macht Penno im Ratskeller in Nienburg, anschließend reist er ein paar Jahre. Im „Mühlengasthof“ in Landesbergen bewirtet er viele prominente Gäste, darunter Ursula von der Leyen und Christian Wulff. Mit Ende 20 macht er sich mit dem „Jedermanns“ ( Marktstraße 8, Neustadt, Telefon 05032/645 50) selbstständig. Weil der Laden schwer in Gang kommt, holt er sich beim TV-Format „Die Küchenchefs“ Hilfe – mit Erfolg. Derzeit liefert das „Jedermanns“ täglich außer montags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr. Auf der Außer-Haus-Karte stehen zum Beispiel Schnitzelgerichte, Roulade (13,90 Euro) oder Salate und Auflauf (9,90 Euro). Alle Infos unter www.jedermanns.net

Warum heißt ihr Restaurant „Jedermanns“?

Es soll ein Lokal für jeden Mann und jede Frau sein. Wir haben auch keine klare Linie auf der Karte, wir servieren deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen. Außerdem herrscht im Restaurant Wohnzimmeratmosphäre, jeder soll sich wie zu Hause fühlen. Der Namens-Vorschlag kam übrigens von meiner Mutter.

Wollten Sie schon immer Koch werden?

Das war Verzweiflung (lacht). Eigentlich wollte ich Architektur studieren. Ist ja fast identisch: Jetzt baue ich Teller zusammen. Ich bin über einen Ferienjob zu Ostern in die Branche reingekommen. Zum Lernen und Studieren hatte ich damals keine Lust mehr, so fing alles an. Inzwischen ist es meine Berufung und macht mir noch genauso viel Spaß wie vor 25 Jahren.

Kein Betrieb: Das Lokal will Bjoern Penno erst wieder ab 15. Januar öffnen - wenn die Politik das erlaubt. Quelle: Ilona Hottmann

Welche fünf Lebensmittel würden Sie mit auf eine einsame Insel mitnehmen?

Die Kartoffel ist für mich wichtig. Ein guter Wein auch. Fisch brauche ich nicht mitnehmen, den bekomme ich ja im besten Fall an der Insel. Und Salat wäre noch gut.

Wo gehen Sie selber gerne essen?

In Hannover habe ich einen Geheimtipp: Die „Lister Laube“ von Peter Dubrowski – das ist in der Gartenkolonie beim Lister Bad. Von außen wirkt es wie ein Vereinslokal, aber es ist drinnen sehr nett eingerichtet, das Essen ist toll. In Neustadt schaue ich gerne bei Kollegen vorbei: „Isy Going“ ist ein Burgerladen mit einem sehr coolen Betreiber. Oder das „Incontro M35“ – ein guter Italiener.

Welches ist das Lieblingsgericht ihrer Kindheit?

Rinderroulade mit Rotkohl und Klößen. Das hat meine Oma gemacht, wenn es besondere Anlässe gab. Sie hatte früher eine Landwirtschaft, wenn die Ernte eingebracht war, hat sie für alle Helfer, die Familie und natürlich auch uns Kinder gekocht. Damit verbinde ich positive Erinnerungen.

Die „Grüne Fee“ bringt das Essen: Das „Jedermanns“ setzt auf Lieferdienst und Außer-Haus-Verkauf. Quelle: Ilona Hottmann

Was gibt es Weihnachten bei Ihnen zuhause zu essen?

Wir machen es uns normalerweise im Restaurant am 24. Dezember gemütlich – mit einem Frühstücksbrunch fürs Team. Abends ist dicht, es ist schließlich ein Familienfest, das sollen auch unsere Angestellten genießen können. Privat holen wir uns viele Käsesorten, gutes Brot vom Bäcker unseres Vertrauens und einen guten Wein. Essen an Heiligabend soll kein großer Aufwand, sondern kommunikativ sein. Da steht das Essen dann mal nicht im Mittelpunkt.

Die aktuelle Verordnung gilt bis 20. Dezember. Wie gehen Sie damit um?

Wir werden, auch wenn wir es dürften, dieses Jahr nicht mehr aufmachen. Bis 15. Januar bleiben beide Lokale geschlossen. Sie hochzufahren kostet uns viel zu viel Geld – wir müssten ja Lebensmittel kaufen und die Kühlhäuser vollmachen. Wir machen weiter mit der kleinen Außer-Haus-Karte und Weihnachtsmenüs auf Vorbestellung. Es ist zu unsicher, bis zum 20. Dezember auf eine Entscheidung zu warten.

Haben Sie einen Wunsch für 2021?

Mein großer Wunsch ist, dass zum Sommer hin wieder ein Stück Normalität einkehrt. Nicht nur für mich und die Gastro-Kollegen, sondern für alle Branchen, die von der Pandemie betroffen sind.

Von Luisa Verfürth