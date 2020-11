Hannover

Die Fenster zur Theaterstraße sind mit tiefdunkler Folie beklebt. „Wir wollten nicht, dass die Leute auf die Baustelle schauen können“, erklärt Giorgio Kosmidis (42) die Maßnahme. Zusammen mit Dario Ruiz Morrone (33) und Ali Suwed (39) hat er im ehemaligen „Espada“ das „Kouro“ eröffnet. Zumindest für drei Tage Ende Oktober. „Drei fantastische Tage“, wie das Trio betont.

Dann kam der zweite Lockdown. „Wir haben ja damit gerechnet“, sagt Kosmidis gelassen. Die dunkle Folie blieb erstmal, in plakativen weißen Buchstaben steht nun „Lock-down Pick-up“ in den Fenstern – der Außer-Haus-Verkauf startete nahtlos. Und wird in den umliegenden Büros von Banken und Versicherungen offenbar auch gut angenommen. „Kouro“ steht aber nicht nur für Sushi – auch wenn Sashimi, Maki (und vor allem die hochpreisigen „Signature Rolls“) als Augen- und Gaumenschmaus angerichtet werden.

Sie wollen „besondere Momente“ schaffen

Das Ziel von Kosmidis, Ruiz Morrone und Suwed ist viel höher angesiedelt. „Unser Business ist es, besondere Momente zu schaffen.“ Es gehe um das Gefühl, die Stimmung an einem Abend in einem Lokal. In der Theaterstraße 14 haben die neuen Wirte, die aus den Bereichen Marketing, Eventplanung und Catering stammen, einen speziellen Ort geschaffen.

Elegante Grau- und Schwarztöne dominieren in dem Lokal, das zu „Espada“-Zeiten eher im goldglänzenden Look Gäste anzog. Die Sushi-Sets sind Maßanfertigungen, der Klecks Wasabi trägt den „K“-Stempel, die Sojasauce ist in Flakons abgefüllt. „Es ist die Liebe zum Detail“, betont Kosmidis. Die merkt man auch im To-go-Geschäft: Die Sushi-Stücke kann man in stylischen, nachtschwarzen Pappschachteln abholen. „Das Material ist FSC-zertifiziert, stammt also aus ökologischer Forstwirtschaft. Die Farbe ist wasserbasiert“, erklärt Kosmidis. „Wir wollen möglichst nachhaltig arbeiten.“

Mit Soja-Flakon: So wird „Kouro“-Sushi serviert. Quelle: Handout

Und eine geheimnisvolle Aura um das Lokal schaffen. „Wir bieten nicht nur Fisch und Reis. Wir lassen uns treiben von Trends und Zeitgeist“, bekommt man zu hören. Es gehe darum, Traditionen zu wahren – aber auch zu brechen. „Wir brauchen Vergangenheit, um die Zukunft zu gestalten“, sagt Kosmidis. Sein Geschäftspartner Dario Ruiz Morrone schränkt hingegen ein: „Die Vergangenheit ist aber immer noch Realität.“ In diesem Sushi steckt Philosophie ...

Was der Name „Kouro“ bedeutet, will das Trio auch nicht enthüllen. „Kouro ist alles, was ich erlebt habe“, sagt Kosmidis stellvertretend für sich, seine Kompagnons, die zukünftigen Gäste. „Alle sollen selber eine Verbindung zu der Marke herstellen.“ Alle drei haben eine sehr persönliche Verbindung zu dem Lokal, das in den 90ern „Senza“ hieß: „Wir haben hier öfter die Schule geschwänzt“, gesteht Kosmidis. Allerdings haben er und seine Partner nun einen neuen Weg im Restaurant kennengelernt: Eine offene Treppe führt ins Obergeschoss – „25 Stufen, mindestens“, schätzt Suwed und klopft sich auf die Oberschenkel. „Das tut uns allen auch gut“, sagt er über die sportliche Leistung im Service. Sieben Meter lange Samtvorhänge fließen an dieser Ecke an den Wänden herunter. Sie aufzuhängen war ebenfalls „ein hartes Stück Arbeit“.

„So nachhaltig“ wie möglich: Das Sushi wird in Pappschachteln verpackt. Quelle: Behrens

Die „Kouro“-Macher kennen sich seit etwa 15 Jahren, haben „mit Unterbrechungen“ immer mal wieder gemeinsam an Projekten gearbeitet. „Das ist wie eine offene Beziehung“, wird gescherzt. Eine Beziehung, die Hannover eine schöne neue Location beschert hat. „Wir hatten ja auch viel Zeit, uns damit zu befassen“, sagt der 42-Jährige mit den griechischen Wurzeln über die Monate, in denen die Eventbranche nun schon zu Untätigkeit verdammt ist.

War die Eröffnung eines Restaurants mitten in der Corona-Pandemie mutig? „Es kostet mehr Mut, untätig zu sein“, finden die „Kouro“-Chefs. Sie haben Großes vor in der Theaterstraße, wollen sich mit anderen Gastronomen vernetzen. „Das ist eine tolle Lage hier, es passiert gerade viel.“

„Kouro“-Sushi landet bei Instagram

Was die Neu-Gastronomen gerade glücklich macht, sind die Reaktionen der Kunden. „Sie schicken uns Instagram-Posts unserer Sushi-Sets, die sie zu Hause kunstvoll auf dem Küchentisch anrichten – da kriege ich Gänsehaut“, freut sich Kosmidis. Noch mehr dürfte er sich aber auf den Tag freuen, an dem dann endlich die schwarze Baustellenfolie runterkommt und den Blick für das Lokal öffnet.

Außer-Haus-Verkauf Dienstag bis Freitag von zwölf bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr. Sonnabend und Sonntag von 15 bis 21.30 Uhr. Bestellung unter Telefon 0511/70816155. Infos unter dieser Adresse.

Von Andrea Tratner