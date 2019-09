Hannover

Die Freude war schon groß, als sie ihr neuestes Buch „Von mir hat er das nicht“ (Blaulicht, 148 Seiten, 9,90 Euro) zum ersten Mal in den Händen hielt. „Es war aber nicht mehr ganz so spektakulär wie beim ersten Mal.“ So kennt man Ninia Binias (36): fröhlich, frei raus, frech.

„Es ist aber trotzdem cool“, sch...