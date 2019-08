Hannover

Zwei, die sich mörderisch gut verstehen: Sitzt man mit diesen beiden Krimi-Autorinnen an einem Tisch, merkt man sofort, dass die Chemie stimmt.Heike Wolpert (53), die bereits in vier Bänden Kater Socke auf Mörderpirsch in Hannover geschickt hat. Und Claudia Rimkus (63), deren Debütroman „Eichengrund“ mit Ermittlerin Charlotte Stern vergangenes Jahr für Furore gesorgt hat. Für „Mörderisches aus Hannover“ haben sie sich zusammengetan.

„Wir waren gleich auf einer Wellenlänge“, erzählt Rimkus, die von Wolpert über Facebook angeschrieben worden war. „Ich hatte im Programmheft unseres gemeinsamen Verlags entdeckt, dass noch eine Autorin aus Hannover kommt“, erzählt Wolpert über die Entdeckung, die der Beginn einer Freundschaft war.

Der Auftrag: 11 Kurzkrimis und 125 Freizeittipps

Wolpert, die als Business-Analystin bei der Nord/LB arbeitet, hatte von ihrer Lektorin beim Gmeiner-Verlag (spezialisiert auf so genannte „Regional-Krimis“) bereits den Auftrag bekommen, den Hannover-Band der „Mörderisch“-Reihe zu verfassen – Städte wir Stuttgart, Aachen, Freiburg und Bremerhaven haben bereits Bücher mit dieser Mischung aus Kurzgeschichten und Freizeittipps. „Ich habe direkt Claudia gefragt, ob sie das mit mir zusammen machen will.“

Das Ergebnis ist ein unterhaltsamer Hannover-Streifzug: Elf Kurzkrimis kombiniert mit 125 Infotexten zu markanten Gebäuden, besonderen Lokalen, Kulturinstitutionen und Stadtgeschichte. Wer Lust hat, auf den Spuren von Kommissarinnen, Tätern oder Ermittlern zu wandeln, wird seinen Spaß an dem Taschenbuch haben.

„Tödliche List“ von Bahlsen bis Café Lohengrin

„Das hat total viel Spaß gemacht“, strahlt Rimkus. Fügt aber hinzu: „Die Recherche für die Tipps war aufwendig.“ Das Duo hat sich die Stadt aufgeteilt: Wolpert verwebt in „Tödliche List“ das Thema Mietwucher mit Schnäppchen beim Bahlsen-Fabrikverkauf, Infos über die Lukaskirche und die Auftritte der Laienspielgruppe „Pudernäschen“ im Café Lohengrin (Sedanstraße 35).

Rimkus entwickelt in „Ein Häuflein Asche“ in einer Südstadt-Villa einen raffinierten Racheplan. Inklusive Hintergrundinfos zum Schützenfest, Landesmuseum und Maschsee. Einer der Dampfer der Üstra-Flotte, die auch in der Story vorkommt, schippert gerade am Pier 51 vorbei, wo die NP die beiden Autorinnen trifft.

Tierischer Held: Heike Wolpert schreibt Krimis über Kater Socke. Quelle: Nancy Heusel

Das Buch sollte so aktuell wie möglich sein, doch auch in Hannover dreht sich das Rad der Zeit schnell. „Das LaSall in der Südstadt kommt in einer Geschichte vor – zum Glück hab ich kurz vor Drucklegung noch mitgekriegt, dass der Besitzer gewechselt hat“, erzählt Rimkus. „Und ich war traurig, dass das Katzencafé in der Langen Laube geschlossen wurde“, sagt Wolpert, die ihren eigenen Kater Socke zum Krimihelden gemacht hat.

Viermal ermittelt Kater Socke in Hannover

Der vierte Band „Katergericht“ ist seit kurzem auf dem Markt. Und darauf ist Wolpert ziemlich stolz: „Das Stichwort Hannover ist auf dem Cover verschwunden, der Katzenkrimi hat seine eigene Nische.“ Rückmeldungen von begeisterten Lesern in ganz Deutschland und Österreich sprechen dafür.

Das Buch: „Mörderisches aus Hannover“ Auf dem Cover ziehen in sattem Grün die Buchsbaumhecken im Großen Garten Herrenhausen ihre labyrinthischen Kreise. „Das passt“, findet Claudia Rimkus. „Eine Kurzgeschichte ist ja auch so was wie ein kleines Labyrinth“. Elf Irrgärten bauen sie und Heike Wolpert in „Mörderisches aus Hannover“ ( Gmeiner-Verlag, 244 Seiten, 12 Euro) auf. Es ist eine Sammlung kleiner, gemeiner Storys über Rache, Hass und Leidenschaft. Und ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Wolperts Serienheld Kater Socke taucht auf, Rimkus hat in ihre allererste Geschichte mit Ermittlerin Charlotte Stern aufgefrischt. Linden, Südstadt, List – die Schauplätze der Verbrechen sind stets garniert mit Freizeittipps, die Hannover von historischer, touristischer und kulinarischer Seite zeigen. Und überraschende Vorschläge machen: Von Tipp 1 wie Leinemasch ( Döhren) bis Tipp 125 wie European Cheese Center ( Anderten).

Der „Regional-Krimi“ – in der deutschen Literaturszene ist er eine Erfolgsgeschichte, der Boom mit mörderischen Geschichten aus Metropolen und Kleinstädten hält ungebrochen. „Es ist aber auch eine Schublade“, bedauert Rimkus, die im Hauptberuf in der Verwaltung des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums arbeitet. „Viele dieser Bücher werden unterschätzt, es kommt doch auf die Geschichte an.“

Spätes Debüt: Erst mit 61 Jahren veröffentlichte Claudia Rimkus ihren Krimi „Eichengrund“. Quelle: Frank Wilde

Nachdem in ihrem Debüt „Eichengrund“ in einem (fiktiven) Seniorenheim gemordet wurde, wählte Rimkus für „Rabeneck“ (erscheint im Frühjahr) ein Internat. Der dritte Band steht kurz vor Fertigstellung, er spielt in einer psychiatrischen Klinik. „Und das vierte Buch hab ich schon angefangen.“

Auch Wolpert arbeitet bereits am fünften Werk – diesmal ist es wirklich ein Regional-Krimi, die gebürtige Württembergerin lässt in ihrer alten Heimatstadt Bad Mergentheim im Taubertal morden. Ihre Jobs haben beide Autorinnen nicht aufgegeben. „In Deutschland gibt es vielleicht 100 Schriftsteller, die wirklich vom Schreiben leben können“, glaubt Rimkus, die außerdem von drei Enkelkindern auf Trab gehalten wird und eine begeisterte Fotografin ist. Wolpert schafft das Pensum „ein Buch pro Jahr“, weil sie Urlaub, Wochenenden und täglich etwas Zeit investiert. „Ein paar Zeilen müssen jeden Tag sein.“

„Mörderisches aus Hannover“ lesen die beiden beim Krimi-Fest übrigens am 6. September in einem Oldtimer-Bus der Üstra – die Karten wurden im Vorfeld verlost, alle Plätze sind bereits vergeben. An drei Stationen, an denen in der Kurzkrimi-Sammlung das Böse lauert, wird Halt gemacht. Übrigens:In einer NP-Umfrage unter hannoverschen Buchhändlern landeten beide Autorinnen unter den Top fünf der Krimiautoren, die Hannover zum Tatort machen.

Das sind die Höhepunkte des Krimifestes

Dasneunte Krimifest findet vom 3. bis 19. September statt. Eine Auswahl der interessantesten Lesungen:

Er wurde gerade mit dem renommierten Glauser-Preis für den besten Kriminalroman ausgezeichnet: Max Bronski liest am 4. September ab 19 Uhr in der Hinterbühne ( Hildesheimer Straße 39 a). Karten kosten zwölf Euro

liest am 4. September ab 19 Uhr in der Hinterbühne ( 39 a). Karten kosten zwölf Euro Er ist einer der Großen der Krimiszene: Max Bentow stellt „Rotkäppchens Traum“ am 5. September ab 19.30 Uhr in der Apostelkirche ( Celler Straße 78) vor. Tickets kosten neun Euro.

Bentow stellt „Rotkäppchens Traum“ am 5. September ab 19.30 Uhr in der Apostelkirche ( 78) vor. Tickets kosten neun Euro. Er stellt seinen neuen Krimi vor: Thorsten Sueße ist Facharzt für Psychiatrie, in „ Hannover sehen und Sterben“ geht es um das Thema Schlafwandeln und ein tödliches Klassentreffen. Lesung am 11. September ab 19 Uhr im Museum für Energiegeschichte(n) in der Huboldtstraße 32. Karten kosten 12 Euro.

sehen und Sterben“ geht es um das Thema Schlafwandeln und ein tödliches Klassentreffen. Lesung am 11. September ab 19 Uhr im Museum für Energiegeschichte(n) in der Huboldtstraße 32. Karten kosten 12 Euro. Er mordet im idyllischen Oberbayern und schafft es stets auf die Bestsellerlisten: Andreas Föhr stellt „Tote Hand“ am 12. September ab 19.30 Uhr im Bücherhaus am Thie ( Marktstraße 14) in Barsinghausen vor. Karten kosten 12 Euro.

stellt „Tote Hand“ am 12. September ab 19.30 Uhr im Bücherhaus am Thie ( 14) in vor. Karten kosten 12 Euro. Er lädt Hannovers Massenmörder Fritz Haarmann mal wieder zum Dinner: Am 18. September ab 20 Uhr schlüpft Rainer Künnecke in „Bis(s) zum letzten“ in die Rolle des berüchtigten „Vampirs aus Hannover “. Das Stück im Leibniz-Theater (Kommandanturstraße 7) kostet 25,90 Euro Eintritt.

Massenmörder mal wieder zum Dinner: Am 18. September ab 20 Uhr schlüpft Rainer Künnecke in „Bis(s) zum letzten“ in die Rolle des berüchtigten „Vampirs aus “. Das Stück im Leibniz-Theater (Kommandanturstraße 7) kostet 25,90 Euro Eintritt. Sie ist Hannovers Krimikönigin: Susanne Mischke hat mit ihren Bodo-Völxen-Büchern die Regional-Krimiecke verlassen. Am 19. September liest sie ab 19.30 Uhr in der Polizeikantine (Waterloostraße 7) aus „Zärtlich ist der Tod“. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Von Andrea Tratner