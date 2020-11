Hannover

Wie schmeckt rumänische Küche? Wie kochen wir uns gesund und schlank? Und wie bekommen Kinder Lust aufs Kochen? Antworten finden sich in diesen spannenden neuen Kochbüchern. Viel Spaß am Herd!

Für das Lotta-Leben

„Mein Lotta-Leben; Das Kochbuch“, Christian-Verlag, 160 Seiten, 17,99 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Alice Pantermüller hat Lotta erfunden – die „blockflötisch total unbegabte“ Zehnjährige mit „zwei Blödbrüdern“. Die Tagebücher (bislang 16 Bände) sind Kult bei kleinen Leserinnen.

Die Rezepte: Lottas Mama kocht gerne „Ajudingsbums“, doch damit haben Kinder nichts am Hut. Auch Bujabäss und Pottofö sucht man unter den 60 Rezepten vergebens. Dafür aber Pfannkuchentorte, Pizzaschnecken oder Wackelpudding. Das Kochbuch ist ausdrücklich als Anleitung für Kinder zum Selbermachengedacht. Lotta erklärt, wie man ein Rezept richtig liest, den Arbeitsplatz gut vorbereitet, bei welchem Schritt man Elternhilfe braucht und dass heißes Fett „Aua“ macht. Süß illustriertes Einsteiger-Kochbuch, das Spaß am Herd macht.

Für sardische Gefühle

Letitia Clark: „Isola Sarda“, Ars Vivendi, 256 Seiten, 26 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Letitia Clark stand in Londons Toprestaurants am Herd. Seit 2017 lebt sie auf Sardinien auf einem Bauernhof – schreibt, malt und kocht.

Das Buch: Mehr als Rezepte – Kochbücher sind in Clarks Augen auch Chroniken von Traditionen, Geschichten, Erinnerungen. Essen ist Liebe, Freundschaft, ein Fest. Deshalb erzählt die Autorin, wie Sarden leben und feiern, wie wichtig der „Aperitivo“ ist oder warum eine „Merenda“ so viel mehr ist als ein einfacher Snack. Jedes Gericht verweist auf eine Lebenssituation, eine Person oder ein Gefühl – Joghurtkuchen, frittierte Salbeiblätter in Bierteig, Marcellas Tomatensauce oder Guiseppes marinierter Lachs. Das Buch ist eine Hommage an Hausmannskost im besten Sinne des Wortes, denn die sardische Küche ist rustikaler, wilder und einfacher als die von Festland-Italien. Clark betont, dass sie meist einfache Zutaten verwendet, doch lokale Besonderheiten wie Bottarga (aus dem Rogen von Meeräschen) oder Pane carasau (Notenpapierbrot) sind schwerer zu beschaffen. Trotzdem: Allein die Lektüre des Buches fühlt sich an wie ein Urlaub.

Für die perfekte Kruste

Lutz Geißler: „Krume und Kruste“, Becker-Joest-Volk, 336 Seiten, 29,95 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Lutz Geißler ist eigentlich Geologe, den Ruf als „Brot-Papst“ hat er sich erworben, weil er mit Leidenschaft und Ausdauer für die Rückkehr zur alten Handwerkskunst kämpft. Dabei wollte der Naturwissenschaftler 2008 mit seinem ersten selbstgebackenen Brot nur „den Kopf lüften“.

Das Buch: Schnell-schnell geht nicht. Geduld und Zeit sind die wichtigsten Faktoren beim Brotbacken, das weiß man bereits aus unzähligen Geißler-Büchern. In „Krume und Kruste“ arbeitet der Autor an Feinheiten, erklärt Schritt für Schritt, wie man bei 25 klassischen Rezepten den Knusper-Effekt und das locker-elastische Innenleben hinbekommt. Dabei geht es auch darum, wie tief der Teigling angeschnitten wird, oder wie das Brot am Anfang der Backzeit im Ofen bedampft wird. Mit dabei: Weizensauerteigbrot, Gerster, Ciabatta und Laugengebäck, aber auch Fladenbrot, Bagel, Croissant und Brioche. Fortgeschrittene vertiefen ihr Wissen. Aber auch Anfänger profitieren von detaillierten Bilderstrecken, in denen gezeigt wird, wie man Teig knetet, dehnt und faltet.

Für Heimatgefühle

Caroline Loße: „Vegane Heimatküche“, Christian-Verlag, 192 Seiten, 24,99 Seiten. Quelle: Verlag

Die Autorin: Caroline Loße hat einen Uni-Abschluss in Sensorik und kognitiver Psychologie. Auf ihrem Instagram-Account Sugarberry folgen der Foodbloggerin fast 700.000 Menschen. Ihre Spezialität sind vegane Smoothie-Bowls.

Das Buch: Die Rezepte von Oma vergisst man nie! Doch in der Zeit, aus der sie stammen, waren tierische Produkte in der Küche eine Selbstverständlichkeit, auch wenn Fleisch als Luxus galt. Loße geht es darum, die Aromen dieser Erinnerungen zu bewahren. Vor jedem Kapitel stellt sie vegane Grundrezepte für Dressings oder Saucen vor, gibt zwischendurch klassische Küchentipps – und wird kreativ. Ihre Kohlrouladen sind mit Kichererbsen und Bohnen gefüllt, das „Jägerschnitzel“ sind panierte Zucchinischeiben, das Gulasch wird mit Jackfruit zubereitet, im Zwiebelkuchen sorgen rote Zwiebeln für den vertrauten Farbtupfer, den eigentlich der Speck bringt. Viele Rezepte brauchen derartige Kniffe aber gar nicht: „Raacher Maad“ (Kartoffelpuver) oder Linsensuppe sind per se vegane Heimatküche.

Für Gesundheitsbewusste

Anne Fleck: „Schlank und gesund“, Becker-Joest-Volk, 192 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorinnen: Sie ist die Ärztin, der die Menschen vertrauen. Anne Fleck wurde als „ Doc Fleck“ im NDR bekannt, sie ist eine renommierte Präventiv- und Ernährungsmedizinerin. Die Rezepte steuern mit Bettina Matthaei und Su Vössing bekannte Küchenexpertinnen bei.

Das Buch: Nein, „ Doc Fleck“ erfindet mit diesem Werk das Rad nicht neu. Die Erkenntnisse zum Thema Darmgesundheit, Selbstheilungskräfte des Körpers, Ernährungsumstellung und Willenskraft findet man bereits in vier Bestsellern der Medizinerin. Doch im Theorieteil sind die wichtigsten Infos kompakt zusammengefasst, die „Doc-Fleck-Methode“ wird Einsteigern klar und nachvollziehbar erläutert. Der Rezeptteil ist eine Art „Best of“ der bisherigen Bücher, plus 30 neue Gerichte. Die sollen schlank machen – und das Risiko für Diabetes, Herzinfarkt oder Demenz senken. Das sollte funktionieren: Denn „Lachs auf Pfannengemüse mit Ingwer“ oder „Grüner Spargel mit Linsen-Gremola“ sind Gerichte, die auf jeden Fall Appetit auf gesunde Ernährung machen.

Für hilfreiches Wissen

Arthur le Caisne: „Küchenwissen“, Dorling-Kindersley, 240 Seiten, 19,95 Seiten. Quelle: Verlag

Der Autor: Der Franzose Arthur le Caisne ist Wissenschaftsjournalist, der an Küchenthemen mit Akribie und Methode herangeht. Für ein Buch über den richtigen Umgang mit Fleisch ging er bei einem Schlachter ins Praktikum, in einem anderen Werk schlüsselt er auf, wie viel Chemiewissen man in der Küche einsetzen kann.

Das Buch: Kleine Kinder stellen niemals dumme Fragen. Diese Einstellung nimmt sich le Caisne zum Vorbild und verspricht im Untertitel „verblüffende Antworten auf mehr als 700 Fragen“. Nehmen wir das Schneidbrett: Holz ist hygienischer als Kunststoff – weil Tannine im Brett Bakterien abtöten, die auf Plastik weiterleben und sich vermehren. Aha! Und ein Steak kommt nie blutig aus der Pfanne: „Das Tier muss beim Schlachten völlig ausgeblutet sein“, erklärt der Küchenexperte. Der rote Saft liegt am Myoglobin – ein Protein, das Sauerstoff in den Muskeln transportiert. Deshalb ist das Fleisch kräftiger Rinder tiefrot, das von Hühnern aber hell. Und warum salzt man bei einer Vinaigrette als ersten Schritt den Essig? Weil sich die Kristalle im Wasser des Essigs auflösen – im Öl würden sie sofort mit einer feinen Fettschicht ummantelt werden. Herrliches Nerd-Wissen, aus dem man allerlei hilfreiche Schlüsse für den Umgang mit Lebensmitteln ziehen kann. Toll illustrierter Ratgeber!

Für Krimiköche

Jörg Maurer: „Wer kocht, hat keine Zeit zu morden“, Christian-Verlag, 192 Seiten, 19,99 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Ehemaliger Deutschlehrer, Journalist, Musikkabarettist – und Schöpfer des bayerischen Kommissars Hubertus Jennerwein. Jörg Maurer hat seit 2009, dem Start seiner Krimireihe, 13 Romane geschrieben. Im aktuellen – „Den letzten Gang serviert der Tod“ – wird ein Gourmet ermordet.

Das Buch: 65 kriminell gute Gerichte verspricht Maurer. Die meisten werden die Leser des aktuellen Jennerwein-Krimis erkennen. Bei seinen Ermittlungen in einem Sterne-Restaurant lernt der Kommissar einiges über kartoffelgeschuppten Steinbutt, Kimchi-Spätzle und Mango-Tarte. Maurer garniert die detailliert aufgeschriebenen und nachvollziehbaren Rezepte mit Anekdoten aus den Büchern – und dem eigenen Leben. Vor Kapiteln wie „Brotzeit“ oder „Hauptgerichte“ streut er Mini-Krimis, philosophische Betrachtungen oder ironische Seitenhiebe ein. Fans werden sich über Maurers lakonische Kommentare und Rezepttitel wie „Rinderroulade nach Art des fetten Königs“ freuen, weil sie den schrägen Humor des Autors kennen.

Für Entdecker

Irina Georgescu: „Carpatia – eine kulinarische Reise durch Rumänien“, Ars Vivendi, 224 Seiten, 26 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Irina Georgescu ist in Bukarest geboren und aufgewachsen. Heute lebt sie in England und gibt Kochunterricht.

Das Buch: Italien kann ja jeder. Spanien und Frankreich sind auch kein Problem. Für klassische Urlaubsziele gibt es Kochbücher zuhauf. „Gerichte aus dem Herzen Rumäniens“, die Georgescu verspricht, sind hingegen verheißungsvolles Neuland. Kulinarisch ist das Land ein Schmelztiegel, man trifft auf griechische, türkische, slawische oder österreichische Einflüsse. Groß geschrieben wird Geselligkeit – Vorspeisen werden wie Mezze auf großen Platten serviert. Wer sich auf das Buch einlässt, bekommt Appetit auf typisch rumänische Gerichte wie Polenta, auf großzügigen Einsatz von Knoblauch, Dickmilch und eingelegtes Gemüse. Hinter dem Nationalgericht „Sarmale“ stecken kleine Kohlrouladen, „Scovergi“ sind Joghurt- und Käsefladen, die wie Popcorn geknabbert werden. Vielleicht sind Donaudelta, Schwarzmeerküste oder die Karpaten ja das Urlaubsziel 2021.

Von Andrea Tratner