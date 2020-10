Hannover

Der hölzerne Buddha thront auf dem Tisch, strahlt Ruhe aus. Anders als Günther Lamers (57). Der quirlige Antiquitätenhändler aus der Altstadt weiß nämlich, dass er wegen dieser Figur noch einiges an Recherche vor sich hat. „Das ist eines von 1000 Teilen, von dem wir noch nicht alles wissen“, gibt er zu. Sein Plan: Experten hinzuziehen, Vergleichsobjekte begutachten. Erst dann kann er einen Schätzwert festlegen für die Versteigerung im Frühjahr bei der neuen Firma „Tiergarten Auktionen“. „Es ist ein lebenslanges Lernen.“

Jöhrensstraße 16, der spitze Giebel des Fachwerkhauses findet sich im Logo von „Tiergarten Auktionen“. Fans seltener Briefmarken und Münzen kennen diese Adresse, sie war Stammsitz von Sammler Hans Grobe – die Firma unter diesem Namen hätte 2020 hundertjähriges Bestehen gefeiert. „Wir wollen unser Geschäft in der Tradition weiterführen“, erklärt Christine Baumgarte (37), warum die nächste Auktion für Briefmarken und Münzen am 2. Oktober unter diesem Namen läuft.

Markantes Haus: In der Jöhrensstraße 16 kann man die „Lose“ für Auktionen nach Terminabsprache auch besichtigen. Quelle: privat

Die 37-Jährige ist eigentlich Mediengestalterin, kümmert sich als Gesellschafterin – der dritte im Bunde ist Henrik Reimann (49) – um Organisation und Abläufe. Und findet „das Thema sehr spannend. Mein Mann sammelt selber, er ist Spezialist für Schweizer Briefmarken.“ Sie hat sich gerne in das Abenteuer Auktionshaus gestürzt, hat schon bei zwei Versteigerungen ganz klassisch den Hammer geschwungen, während Gebote online, per Telefon oder mit Handzeichen gegeben wurden. „Es sind verrückte Leute mit viel Leidenschaft um einen herum.“

Günther Lamers kennt man aus TV-Formaten

Einer davon ist Gesellschafter Günther Lamers. Der Antiquitätenhändler ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Aber auch ein kauziger Typ, der in TV-Formaten wie „Schrott oder Schätzchen“ auf NDR immer für einen Spruch gut ist. Und bei dem ununterbrochen das Handy klingelt. „90 Prozent der Nachlässe, die mir angeboten werden, bekomme ich auf Weiterempfehlung“, sagt er selbstbewusst, nachdem er mit knappen Fragen bei einem Anrufer abgeklopft hat, ob sich eine Besichtigung lohnt. Namen? Verrät er nicht. Diskretion und Verschwiegenheit gehören zum Geschäft.

Gute Adresse: In Hannovers Altstadt hat Günther Lamers ein Antiquitätengeschäft. Quelle: Franson

Lamers hat sein Hobby zum Beruf gemacht. „Mein Vater hat schon gesammelt“, erzählt er. „Als die Familie meines besten Freundes ihren alten Gutshof verkauft hat, haben wir neben der Schule die alten Sachen auf den Flohmärkten verkauft.“ Das Jäger-Gen war bei ihm erwacht, seit 1999 ist er in Hannover, betreibt in der Altstadt seinen Laden an der Kramerstraße. „ Hannover ist ein guter Standort – viele alte Firmensitze, eine Universität. Da findet man interessante Nachlässe.“

Aber auch viel Durchschnittsware. „Wenn ich eine Wohnung betrete, kann ich im Bruchteil einer Sekunde einschätzen, ob es sich lohnt“, sagt er selbstsicher. Lamers stellt sein Licht nicht unter den Scheffel. Münzen, Briefmarken, Gemälde und Schmuck sind sein Metier. Er sagt zwar offen: „Ich kenne nur ein Promille des Marktes.“ Dramatische Pause. „Aber das ist wirklich viel!“

Auf Position drei im aktuellen Tiergarten-Auktionskatalog steht ein „Schwarzer Einser“ mit Mühlradstempel, „frische Farbe und feine tadellose Erhaltung“ attestiert ein Experte. 1000 Euro sind veranschlagt, es können laut Baumgarte aber auch 3000 werden. „Das war 1849 die erste deutsche Briefmarke“, erklärt sie den Wert, der Sammler aus aller Welt elektrisiert. „Da sitzen auch Philatelisten aus Peking nachts vor dem Rechner, wir haben auch Anmeldungen aus Australien und Kanada.“ Was sie fasziniert: „Philatelie sieht das Ganze.“ Heißt: Eine lose Marke ist meist weniger wert als die Marke auf einem Briefumschlag, der eine interessante Reise um die Welt hinter sich hat.

Rarität: „Der „Schwarze Einser“ war die erste deutsche Briefmarke. Quelle: Tiergarten Auktionen

Corona befeuert das Antiquitätengeschäft. „Die Leute sind zuhause und haben Zeit, mal in ihren Keller oder auf den Dachboden zu gucken“, glaubt Baumgarte. Im ZDF sei die Show „ Bares für Rares“ ein Dauerbrenner. „Da ist natürlich immer die Hoffnung dabei, auf das große Ding zu stoßen, das weckt den Schatzjäger-Instinkt.“

Es geht um Briefmarken , Schmuck , Porzellan

Sammler sind in der Corona-Zeit heiß auf Auktionen. „Die großen Antikmärkte und Messen, auf denen Leute sonst stöbern, finden ja nicht statt“, erklärt Lamers den Hype um die Online-Versteigerungen. Besonders begehrt sind derzeit Briefmarken aus der Zeit vor der chinesischen Kulturrevolution, diese Marken aus den 40er und 50er Jahren habe lange niemand beachtet. „Da kann sich der Preis verhundertfacht haben“, so der 57-Jährige. Für Überraschungen gut sei oft auch alter Schmuck, anders sei das bei Porzellan: „Da sind die Kunden oft enttäuscht. Aber Meissen wurde in der DDR nun mal millionenfach hergestellt ...“

Begehrt: Diese Porzellanfiguren stammen aus der Manufaktur „Dresden“. Quelle: Rainer Dröse

Im Frühjahr soll die erste Antiquitäten-Auktion unter seinem Namen laufen. Nicht nur der Buddha kommt dann unter den Hammer, auch eine Winterlandschaft von Otto Modersohn (1865-1943), die Lamers auf etwa 25.000 Euro schätzt und die nach dem NP-Termin sofort wieder im Safe verschwindet. „Seine Frau Paula Modersohn-Becker ist heute 30-mal teurer“, sagt der Experte mit einem Schmunzeln. Und referiert über die Irrungen und Wirrungen des Kunstmarktes.

Den habe er früher nach heiß begehrten Gemälden mit grasenden Rindern durchforstet. „Dann kam BSE und der Romantik-Hype war vorbei“, so seine These, die bei den Kollegen Erstaunen auslöst. Lamers ist eben immer gut für eine Anekdote, einen Spruch oder einen Schwank aus dem Leben eines Antikjägers. Das macht ihn ja auch so TV-tauglich. „Tja“, sagt er mit einem Augenzwinkern, „ihr habt hier den Meister.“

