Hannover

Kinderleicht durch den Hauptstadtdschungel zischen, ohne Anstrengung vorbei an staugepeinigten Autofahrern und keuchenden Radlern, ihre neidischen Blicke im Rücken – so hatte ich es mir ausgemalt. Ich sah mich, wie ich erfrischt lachend am Ziel vom Gefährt hüpfte, ohne Parkplatzsorgen, frei von jeglicher Bindung an ein Transportmittel. Ich, der moderne Stadtmensch: locker, spontan, umweltfreundlich. An irre Taxifahrer, holpriges Kopfsteinpflaster und schwergängige Bremsen hatte ich nicht gedacht. Auch wie erschreckend hoch sich ein abgesenkter Bordstein anfühlen kann, weiß ich nun – seit meiner ersten Testfahrt mit einem Miet-E-Scooter in Hannover.

Leicht zu finden: Bei den Anbietern Tier und Lime sind auf der Karte der App die freien E-Scooter zu orten. Quelle: Florian Petrow

Um es gleich vorwegzuschicken: Doch, E-Rollerfahren kann Spaß machen. Vor allem im sicheren Bereich eines abgetrennten Radwegs, mit viel Platz und wenig Konkurrenz. Die Hölle aber, wie schon ein französischer Philosoph wusste, das sind die anderen. Denn überall wo sich der Verkehr mixt, Autos, Radfahrer, Busse oder sogar Fußgänger um die Ressource Verkehrsweg streiten, ist man mit seinem kleinen Roller – zumindest gefühlt – recht weit unten in der Hackordnung.

Taxifahrer hat mich schlichtweg nicht gesehen

Ich bekam das nicht zuletzt zu spüren, als mir ein Taxifahrer am Steintor die Vorfahrt nahm. Er hatte mich wohl schlichtweg nicht gesehen. Nach meinem hühnerartigen Angstmanöver mit heftigem Schlenker bei gleichzeitiger Vollbremsung war von der mondänen Coolness auf zwei kleinen Rädern nicht mehr viel übrig.

Zugegeben, heikle Situationen wie diese gibt es auch auf dem Fahrrad. Auf dem kleinen motorbetriebenen Roller fühlt man sich jedoch deutlich ungeschützter.

Handling vom Scooter ist gewöhnungsbedürftig

Das liegt vor allem am gewöhungsbedürftigen Handling des Scooters: Der kleine Antriebshebel am rechten Daumen – er wird nach unten gedrückt – reagiert erst wenn man ein, zwei mal in Tretrollermanier Abschwung gegeben hat. Dann fasst das „Gas“ recht abrupt. In wenigen Sekunden ist man bei den maximalen 20 kmh. Dazwischen geht jedoch wenig. Fährt - selbst erlebt - eine Radfahrerin mit Handy am Ohr minimal langsamer vor einem, während links am Radweg die Autos vorbeirauschen, sieht man mit einer aufgezwungenen Stop-and-go-Fahrweise hinter ihr recht albern aus.

Auf einer Straße unterwegs: Scooter- und Autofahrer. Quelle: Florian Petrow

Andererseits ist man auf offener Straße mit seinen 20 Stundenkilometer eigentlich zu langsam und wünscht sich in die Pedale zurück. Und weg von der Straße wünschen einen offenbar auch die ausgebremsten Autofahrer, die mit aufheulendem Motor das rollende Hindernis überholen.

Kleine Räder sind ein Minuspunkt

Zweiter großer Minuspunkt im Handling: Die kleinen Räder: Jede Unebenheit im Pflaster rüttelt Gefährt und Fahrer durch. Kopfsteinpflaster ist eine Tortur, lässt sogar die Sonnenbrille hüpfen. Selbst angesenkte Bordsteine werden zu ungeahnten Schikanen. Das alles nagt am Sicherheitsgefühl.

Für die Sicherheit objektiv relevant ist das Anzeigen eines Abbiegemanövers – üblicherweise per seitlich ausgestreckten Arm. Das ist auf dem Scooter aber nahezu unmöglich. Sehr klein ist nämlich auch der Lenker – und entsprechend instabil. Ich habe es jedenfalls nicht über mich gebracht, ihn aus den Händen zu lassen.

Entsperren geht ganz einfach

Weniger Probleme bereitet dagegen das „Entsperren“ des Scooters. Hat man die nötige App der Anbieter (in Hannover sind das „Tier“ aus Berlin – und seit neuestem das kalifornische „Lime“) heruntergeladen, kann man in ein, zwei Handgriffen den Roller freischalten. Während bei Lime ein QR-Code gescannt wird, erkennt Tier automatisch den Roller in unmittelbarer Nähe. Stehen allerdings mehrere Roller und potentielle Nutzer nebeneinander, kann es dann schonmal zu Verwechslungen kommen. Kerngebiet ist die Innenstadt. Roller findet man derzeit aber von Waldhausen im Süden (Lime sogar inklusive Döhren) bis Oststadt, List und um Herrenhäuser Gärten im Norden sowie von Linden bis zum Zoo.

Entsperren geht einfach über die App. Quelle: Florian Petrow

Bezahlt wird per Paypal oder Kreditkarte. Einen Euro kostet das Entsperren, pro Minute zahlt man bei Tier 15 Cent, bei Lime 20 Cent. Das Nutzen geht fix, aber das Geld ist auch fix weg: Für eine kurze Lime-Fahrt von zehn Minuten kamen schnell mal 3,20 Euro zusammen. Ein Öffie-Ticket wäre in meinem Fall schon günstiger gewesen. Allerdings hätte ich dann auch auf den Nervenkitzel verzichten „müssen“.

Scooterfahren „geht auf den Rücken“

Was man als Scooter-Anfänger geleistet hat, weiß man, wenn man nach einer Stunde Testerei vom Roller steigt. Das ganze geht ganz schön auf den Rücken. Ob es an der nicht vorhandenen Federung oder der leicht verdrehten aufrechen Position liegt – keine Ahnung. Auf jeden Fall macht einen der Scooter nicht gerade jünger. Und kinderleicht war es mit ihm auch nicht.

Ob ich ihn nochmal nutzen werde? Vielleicht. Wenn ich die letzten Meter zum Bahnhof nicht mehr laufen will, etwa. Jetzt freue ich mich erst einmal auf den Fahrradsattel. Und auf entspannte, kostenlose 25 Km/h.

Wie viele Scooter kommen noch?

Sie fahren nahezu geräuschlos und gehören mittlerweile zum Stadtbild: die Rede ist von E-Scootern. Seit Ende Juli können auch die Hannoveraner auf das alternative Fortbewegungsmittel zurückgreifen. Pünktlich zum Maschseefest startete das Berliner Unternehmen Tier seinen Verleih-Service in der City. Angefangen mit 250 Exemplaren, sind inzwischen bis zu 1.000 Scooter des Anbieters verfügbar. Seit Donnerstag hat Tier aber Konkurrenz durch den kalifornischen Anbieter „Lime“ - und Hannover damit hunderte E-Roller mehr. Die Fragen werden lauter: Kommt da noch mehr?

„Wir gehen erst mal nicht davon aus“, beschwichtigt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald, gibt aber zu: „Vor der offiziellen Straßenzulassung der E-Scooter stand die Stadt mit sechs Anbietern in Kontakt. Darunter auch Tier und Lime.“ Und wenn sich nun doch ein Unternehmen dazu entschließen sollte? „Grundlegend gibt es keine Richtlinien, die weiteren Anbietern verbieten, auf den Markt zu gehen“, erklärt Steigerwald.

Alle müssen sich an Auflagen halten

Allerdings hat die Stadt einen Auflagen-Katalog erstellt, an den sich alle Verleiher halten müssen. Zum Beispiel dürfen keine E-Scooter in besonders sensiblen Bereichen abgestellt werden, wie „Fußgängerzonen, Grünanlagen, Parks, Veranstaltungsorten und Friedhöfen.“ Wenn der Stadt jedoch gravierende Störungen gemeldet würden, müssten diese umgehend vom Anbieter behoben werden.

Doch nicht nur die Unternehmen stehen in der Pflicht: auch die Nutzer. So informiert der ADAC auf seiner Website, dass dieselben Promille-Grenzen wie für Autofahrer gelten: Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit 500 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg geahndet wird. Auch das Fahren auf dem Fußweg oder wenn „zwei Personen auf einem Roller fahren“, erklärt Polizeisprecher Mirco Nowak, „wird das im Rahmen des Streifendienstes geahndet.“

Immer mehr Scooter-Verletzte im Krankenhaus

Nicht nur, dass es verboten ist: Es ist auch gefährlich. Das zeigte Mitte August der Unfall einer 26-Jährigen am Jahnplatz in Vahrenwald. Durch die Mitnahme zweiten Person ließ die Bremskraft ihres E-Scooters nach, wodurch beide gegen eine Mauer fuhren und die 26-Jährige Fahrerin mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Auch die Medizinische Hochschule hat bereits einige E-Scooter-Unfälle aufgenommen. Den MHH-Unfallforscher Heiko Johannsen wundert das nicht: „Wenn mit dem E-Roller ein neuer Verkehrsteilnehmer hinzukommt, müssen sich erst mal alle Parteien daran gewöhnen. Da kommt es anfangs natürlich auch zu mehr Unfällen.“ Dabei ist das Verletzungsbild ähnlich wie bei Fahrradunfällen: „Schürfwunden und Prellungen sind am häufigsten. Bei schweren Unfällen kommt es auch zu Bein- und Schulterbrüchen sowie Kopfverletzungen.“ Dennoch geht er bei E-Scootern nur von einem Trend aus: „Es ist neu und alle wollen es ausprobieren. Wenn sich aber das Wetter wieder ändert, wird es für die meisten wieder langweilig.“

Von Simon Polreich