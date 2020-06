Mit und ohne Beefer: So macht Grillen Spaß

Hannover

Bei Oliver Hodemacher vom Mövenpick am Kröpcke landen nicht nur Ribeye-Steak, Lachs und Kalbshüftsteak auf dem Grill, sondern auch Rhabarber! Auch wenn dieses Wochenende die Sonne und die Juni-Temperaturen mit uns Verstecken spielen – der Sommer und die Grillsaison fangen gerade erst an!

Für diese Folge der NP-Serie „Kochen mit Hannovers Profis“ nutzt Hodemacher bei zwei Rezepten ein Trendgerät: Der Beefer ist ein Hochleistungsgrill für Fleischfreaks, der nach dem Vorbild amerikanischer Steakhousegrills konstruiert wurde. „Dabei wird durch einen Hochleistungsbrenner 800 Grad Oberhitze erzeugt“, erklärt Hodemacher. Beim Beefer kommt das „Höllenfeuer“ von oben, innerhalb von wenigen Sekunden bildet sich eine knusprige Kruste. „Durch die sogenannte Maillard-Reaktion entstehen die wunderbaren Röstaromen, die ein gutes Steak ausmachen. Außen knusprig, aber innen saftig.“

Gebeefter Lachs mit Schnittlauchmayo

Gebeefter Lachs mit Schnittlauchmayo. Quelle: Christian Behrens

Schnittlauch waschen und in ein hohes Gefäß geben. Mit Olivenöl pürieren und mit Salz und Zucker abschmecken. Wasabi-Erbsen in einem Mörser pulverisieren. Tomaten waschen und halbieren. Kirschen entsteinen. Tomaten und Kirschen mit wenig Olivenöl anbraten, Apfelsaft hinzugeben und mit Zucker bestreuen. Mit Salz und Chili abschmecken.

Beefer vorheizen und den Lachs leicht mit Olivenöl einreiben. Den Fisch auf das Rost legen und für fünf Minuten auf unterer Stufe in den Beefer schieben. Dann für ein bis zwei Minuten direkt unter die Hitze setzen. Das Gleiche mit der anderen Seite handhaben.

Tomaten-Kirsch-Ragout, Schnittlauchpesto, je ein Viertel des gebeeften Lachs und Wasabi-Erbsen-Pulver nebeneinander auf dem Teller anrichten.

Zutaten für vier Portionen 1 Lachsfilet ohne Haut (400 Gramm, Sushi-Qualität) 400 Gramm Cocktailtomaten 1 Kilo Kirschen 2 Bund Schnittlauch 4 Esslöffel Wasabi-Erbsen oder Wasabi-Erdnüsse 100 Milliliter Apfelsaft Olivenöl Salz, Pfeffer Zucker Chili nach Belieben

Buttermilchkalb vom Grill

Buttermilchkalb vom Grill. Quelle: Christian Behrens

Am Vortag die Kalbssteaks in der Buttermilch einlegen.

Den Grill vorbereiten (wir verwenden einen Kugelgrill): Holzkohle entzünden und mindestens 30 Minuten durchglühen lassen, bis eine weiße Ascheschicht entstanden ist. Glut in der Mitte anhäufen, damit man unterschiedliche Temperaturzonen erhält.

Etwa 30 Minuten vor Zubereitung das Steak aus dem Kühlschrank nehmen. Marinade zum Bestreichen des Steaks bereiten: Joghurt mit Gewürzpulver, Soja-sauce, Paprikamark und einem Teelöffel Olivenöl verrühren. Die ungeschälten Knoblauchzehen auf vier Metallspieße stecken und an den Rand des Grills legen. Deckel schließen (Lüftung halb geöffnet) und rund 20 Minuten grillen. Die Haut soll ruhig etwas schwarz werden, sie schützt die Zehen und wird später entsorgt.

Steaks aus der Buttermilch nehmen, Buttermilch entsorgen. Fleisch etwas trocken tupfen und eine Minute in die Mitte des Grills legen (hier ist die Hitze sehr groß), Deckel schließen. Nach einer Minute Steaks wenden (nicht einstechen, Zange benutzen) und nun die gegrillte Oberseite mit Marinade bestreichen. Deckel wieder schließen und eine weitere Minute grillen. Steaks wieder wenden, zweite Seite mit Marinade bestreichen und Steaks an den Rand des Grills legen, wo weniger Hitze herrscht. Deckel schließen und Fleisch unter zwei- bis dreimaligem Wenden bis zum gewünschten Garpunkt grillen. Bei Bedarf abermals mit Marinade bestreichen. Für Medium-Fleisch etwa fünf Minuten, je nach Grill und Hitze. Fingerprobe machen!

Zwei Minuten vor Beendigung des Grillens die Pfirsiche halbieren, Steine entfernen. Mit der Schnittseite nach unten nahe an den Rand des Grills legen. Steaks vom Grill nehmen, in doppelte Alufolie einschlagen und zwei bis drei Minuten ruhen lassen.

Salatblätter auf die Teller legen, mit Balsamico und Olivenöl beträufeln. Steaks auspacken, auf Salatbetten legen, Fleischsaft darüber geben, salzen und pfeffern. Pfirsich und Knoblauchspieß dazulegen. Die Knoblauchzehen mit den Fingern aufreißen und das cremige und süße Knoblauchfleisch auf die Steaks streichen. Durch das Grillen verliert der Knoblauch seine Schärfe, wird sehr mild und aromatisch. Dazu passt frisches Baguette.

Zutaten für vier Portionen 4 Kalbshüftsteaks à 250 Gramm 1200 Milliliter Buttermilch 12 Esslöffel Joghurt 4 Esslöffel Paprikamark 2 Teelöffel orientalisches Sieben-Gewürze-Pulver 4 Teelöffel Sojasauce 4 Pfirsiche 20 frische Knoblauchzehen 4 Handvoll Salatblätter Dattel-Balsamico Olivenöl

Gebeeftes Ribeye mit Gewürzbutter

Gebeeftes Ribeye mit Gewürzbutter. Quelle: Christian Behrens

Für die Gewürzbutter die Orangenschale in sechs kleine Stücke schneiden. Die Butter mit allen Zutaten vorsichtig erhitzen und bei geringer Temperatur etwa 30 Minuten ziehen lassen. Vorsicht: die Butter nicht zu heiß werden lassen.

Kartoffeln waschen und in ausreichend Salzwasser etwa 20 Minuten kochen. Das Wasser abgießen und die Kartoffeln in die Beefer-Gastroschale legen. Den Beefer auf volle Leistung vorheizen. Die Kartoffeln in der Schale auf die unterste Einschubhöhe in den Beefer schieben. Unter mehrmaligem Wenden rund fünf Minuten rundherum bräunen.

Die Ribeye-Steaks nacheinander auf mittlere Einschubhöhe von jeder Seite etwa eine Minute im sehr heißen Beefer garen. Bis zum gewünschten Bräunungsgrad wiederholen. Die Steaks ruhen lassen und dabei mehrmals wenden, bis die entsprechende Kerntemperatur er-reicht ist. Nach Belieben vor dem Servieren noch mal nachbeefen. Mit Meersalz würzen, mit Butter servieren.

Zutaten für vier Portionen Für die Gewürzbutter: 1 unbehandelte Orangenschale 200 Gramm weiche Butter 1 Teelöffel fermentierte Paprika 2 Kardamonkapseln 10 Salbeiblätter Für die Kartoffeln: 500 Gramm kleine neue Kartoffeln (wie La Ratte oder Bamberger Hörnchen) Salz Für die Steaks: 4 Ribeyesteaks ohne Knochen à 300 bis 400 Gramm Meersalz

Rhabarber-Dessert vom Grill

Rhabarber-Dessert vom Grill. Quelle: Christian Behrens

Rhabarber putzen und in einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Mit Zucker und Vanillezucker mischen und in vier leicht ausgebutterte Weckgläser (neun Zentimeter Durchmesser und fünf Zentimeter Höhe) geben und mit dem Deckel abdecken.

Mandelstifte in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Rhabarber in den Weckgläsern auf dem heißen Grill zehn bis 15 Minuten garen und warm mit je einer Kugel Vanilleeis und mit Mandelstiften bestreut servieren.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Rhabarber 40 Gramm brauner Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 3 Esslöffel Mandelkerne in Stiften 4 Kugeln Vanilleeis etwas Butter 4 Weckgläser

