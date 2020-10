Hannover

Nudeln nach dem Kochen abschrecken? Kommt Öl ins Wasser? Oliver Hodemacher vom Mövenpick am Kröpcke erklärt die definitive Pasta-Formel: „Auf einen Liter Wasser nur 100 Gramm Nudeln und zehn Gramm Salz geben. Mit einer Gabel umrühren. Drei Minuten vorher testen und je nach gewünschter Bissfestigkeit weiterkochen. Der Trick: Einen Fünf-Liter-Topf kaufen, da passt eine Packung Spaghetti rein. Nudeln nicht abschrecken, sondern sofort servieren. Pasta schmeckt am besten frisch aus dem Wasser.“ Ist doch ganz einfach! Hier kommen seine Rezepte zum Weltnudeltag.

Rezept eins: mit Roastbeef und Erbsen. Quelle: Nancy Heusel

Sesamnudeln mit Roastbeef

Für die Sauce den Ingwer sehr fein hacken. Mit Tahin, Sojasauce, Limettensaft und Honig verrühren. Die Sauce sollte leicht cremig sein und sich gut umrühren lassen. Mit Currypulver würzen. Sesamsaat in der Pfanne rösten und dazugeben.

Die Kaiserschoten waschen und quer halbieren. Karotten waschen, schälen und in sehr feine Streifen schneiden. Chilischote waschen, halbieren, die Kerne entfernen und quer in sehr feine Streifen schneiden

Wasser im Wasserkocher erhitzen und damit die Band- oder Mie-Nudeln, das Gemüse und die Chilistreifen übergießen, aufkochen und ziehen lassen. Dabei mehrmals durchrühren, bis sich die Nudeln gut voneinander lösen.

Nudeln und Gemüse abgießen, das Roastbeef in Streifen schneiden und zu den Nudeln geben, mit der Sesamsauce verrühren und servieren.

Zutaten für 4 Portionen 300 Gramm aufgeschnittenes kaltes Roastbeef 400 Gramm feine Bandnudeln oder Mie-Nudeln 400 Gramm Zuckererbsen oder Kaiserschoten 1 große Karotte 10 Esslöffel Tahin-Sesammus 100 Milliliter dunkle Sojasauce 0,2 Liter frisch gepresster Limonensaft 0,1 Liter Honig 6 Zentimeter langes Stück Ingwer 2 rote Chilischoten 2 Teelöffel mildes Currypulver Salz und Pfeffer aus der Mühle Sesamsaat

Pasta mit Bohnen, Minze und Ziegenkäse

Rezept zwei: mit Bohnen und Minze. Quelle: Nancy Heusel

Nudelgrieß mit einer kräftigeren Prise Salz und den 175 Milliliter Wasser zu einem elastischen Teig verkneten, zudecken und 30 Minuten ruhen lassen.

Dicke Bohnen in reichlich kochendem Salzwasser zwei Minuten kochen, abgießen, kalt abschrecken. Wer will, kann nun die grünen Bohnenkerne aus den hellen Hüllen knipsen – das braucht ein bisschen Zeit und muss nicht unbedingt sein. Aber die grünen Bohnenkerne sehen sehr hübsch aus und gerade bei den größeren Bohnenkernen kann die Hülle ein wenig zäh schmecken. Knoblauch schälen und in Scheibchen schneiden, Peperoncino hacken. Minzblättchen in größere Stücke zupfen.

Mit einer Nudelmaschine oder einem Nudelholz den Teig dünn ausrollen, dabei mit etwas Grieß oder Mehl bestäuben. Dann in Bandnudeln oder andere nicht zu feine Nudelformen schneiden. Die Nudeln in einem großen Topf mit Salzwasser je nach Dicke drei bis fünf Minuten bissfest kochen.

Knoblauch und Peperoncino im Olivenöl anbraten, Minze und Bohnen zugeben. Pasta mit einem Sieblöffel aus dem Wasser heben, mit der Butter tropfnass zu den Bohnen geben. Bei großer Hitze durchschwenken, ab- schmecken und anrichten, den Käse über die Nudeln reiben.

Zutaten für 4 Portionen Für den Teig: 400 Gramm feiner italienischer Nudelgrieß (oder Weizenmehl, Dinkelmehl, Spätzlemehl) Salz 1 Esslöffel Olivenöl 175 Milliliter Wasser Für die Sauce: 400 Gramm Dicke-Bohnen-Kerne, auch Saubohnen oder Ackerbohnen genannt (frisch oder TK) 2-3 Knoblauchzehen 1 getrocknete Peperoncinoschote 6 Stängel Minze 2-3 Esslöffel Olivenöl Salz 2 Esslöffel kalte Butterwürfel 100 Gramm Ziegen- oder Schafs-käse

Pasta mit Shitake und Frühlingszwiebeln

Rezept drei: mit Pilzen und Zwiebeln. Quelle: Nancy Heusel

Die Frühlingszwiebeln waschen, die oberen und unteren Enden abschneiden, den Rest in dünne Scheiben schneiden. Die Shiitakepilze putzen, die Stiele entfernen und die Pilze klein schneiden. Die Schalotte abziehen und fein würfeln.

Die Pilze in eine heiße Pfanne ohne Öl geben und mit einer Prise Meersalz würzen. Schalotten dazugeben und farblos anschwitzen. Mit Pernod ablöschen. Sahne dazugeben und einmal aufkochen lassen, dann den Schmand unterrühren. Mit Meersalz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Zuletzt die Frühlingszwiebeln dazugeben.

Die gewünschte Pasta nach Anleitung in gesalzenem Wasser al dente kochen. Nach dem Kochen das Nudelwasser zum größten Teil abgießen, danach die Nudeln mit einem kleinen Rest Wasser zu den Pilzen geben und gut durchschwenken.

Zutaten für 4 Portionen 4 Frühlingszwiebeln 400 Gramm Shiitakepilze 1 Schalotte 100 Milliliter Pernod-Anislikör 0,2 Liter Schmand 0,2 Liter frische Sahne Olivenöl Salz und Pfeffer aus der Mühle 400 Gramm Pasta nach Wahl

Pasta al Curry mit Scampi

Rezept vier: mit Curry und Scampi. Quelle: Nancy Heusel

Kochen Sie die Rigatoni nach den Angaben des Herstellers. Sie sollten al dente sein.

Für die Sauce das gesamte Gemüse bis auf die Tomaten in Olivenöl anbraten. Die Gemüsemischung mit dem Whisky ablöschen, kurz flambieren und mit dem Tomatensugo und den frischen Tomaten angießen. Curry je nach Geschmack zugeben, einmal kurz aufkochen lassen, dann je nach gewünschter Konsistenz und Geschmack die Sahne hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und die fertig al dente gekochten heißen Rigatoni mit der Sauce vermischen.

Kurz vor dem Servieren den fein geschnittenen Basilikum unterziehen, die Scampi in einer separaten Pfanne braten und alles zusammen auf einem Teller dekorativ anrichten. Wer mag, kann sich noch frischen Parmesan über sein Pastagericht reiben und je nach Geschmack mit Pfeffer und Salz nachwürzen.

Zutaten für 4 Portionen 400 Gramm Rigatoni 8 Scampi oder 12 Riesengarnelen, in grobe Würfel geschnitten 12 Frühlingszwiebeln, fein geschnitten 1 kleine Zucchini, in feinen Scheiben 8 kleine Brokkoliröschen 8 Champignons, geviertelt 10 halbierte Kirschtomaten 0,2 Liter Tomatensugo 4 Esslöffel Whisky, Single Malt 1 Esslöffel Currypulver 0,2 Liter frische Sahne Olivenöl Salz und Pfeffer aus der Mühle ½ Bund frischer Basilikum

