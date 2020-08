Hannover

Sie sind die Aromabomben des Spätsommers: In den folgenden Rezepten spielen Tomaten die Hauptrolle! Jörg Lange vom Lindenkrug verarbeitet sie zu afrikanischen und französischen Spezialitäten und weiß, wie man Tomaten-Himbeer-Ketchup einfach selbst herstellt. Der Profikoch schätzt die Tomate als kulinarischen Allrounder: „Sie kann mit Früchten wie Melonen, mit Kräutern wie Lavendel und Oregano und mit Gewürzen wie Chili und Koriander kombiniert werden.“ Ein Hoch auf die Tomate!

Schakschuka

Exotisch: Schakschuka. Quelle: Wallmüller

Diese Spezialität der nordafrikanischen und israelischen Küche wird zum Frühstück genauso gerne wie zu Abend gegessen. Ich habe das Rezept etwas angepasst und freue mich, dieses tolle Gericht für Sie zu kochen.

Wir beginnen mit Zwiebeln, Paprika und Knoblauch, klein geschnitten und gehackt. Ich schwitze diese Zutaten in einer großen Pfanne mit dem Olivenöl glasig. Dabei schneide ich die reifen Tomaten in Stücke und gebe sie in die Pfanne. Alles köchelt etwa zehn Minuten vor sich hin, wobei ich mit gemahlenem Koriander und Kreuzkümmel abschmecke und mit gehackter Chili, Kastanienhonig und etwas Zimt würze. Etwas Salz und Pfeffer dazu geben, dann vorsichtig die vier Eier in die Pfanne schlagen. Sie pochieren langsam in dem fruchtig-würzigen Tomatenragout.

Die Hitze weiter reduzieren und für etwa fünf Minuten einen Deckel aufsetzen. Zum Schluss garniere ich mit frisch geschnittenem Koriander; alternativ bietet sich auch Schnittlauch oder Petersilie an. Genießen Sie dieses Gericht unkompliziert und familiär direkt aus der Pfanne mit einem knusprig-frischen Weißbrot.

Zutaten für 4 Personen 2 Zwiebeln 500 Gramm rote Spitzpaprika 4 Esslöffel Olivenöl 1 Kilo reife Tomaten 4 Eier Koriander, gemahlen und frisch Kreuzkümmel 4 Knoblauchzehen 1 Chilischote 4 Esslöffel Kastanienhonig 1 Teelöffel Zimt Pfeffer Salz

Tomaten vom Blech

Kunterbunt: ein Blech voller Tomaten. Quelle: Wallmüller

Wir starten mit reifen, bunten Tomaten aller Sorten, die hübsch auf dem Backblech verteilt werden. Besonders große Exemplare, zum Beispiel die Ochsenherzen, werden halbiert, damit die Stücke eine ähnliche Garzeit haben. Für das Aroma kommt die aufgeschnittene Knoblauchknolle zwischen die Tomaten, als nächstes die Zwiebeln. Ich favorisiere Schalotten, die sauber geputzt und je nach Größe halbiert werden. Über das gesamte Blech gebe ich nun etwa sechs Esslöffel Olivenöl, grobes Meersalz, Pfeffer aus der Mühle und einige Löffel Honig.

Zuletzt schneide ich den Ziegenkäse in mundgerechte Stücke und arrangiere sie auf dem Blech. Das wandert nun für 15 bis 20 Minuten bei 160 bis 180 Grad in den Ofen. Hier verbinden sich die Aromen miteinander, der Zucker karamellisiert leicht, der Knoblauch verteilt seine ätherischen Öle.

In der Zwischenzeit reble ich den Thymian, den ich sofort über das Gericht streue, wenn ich es aus dem Ofen nehme. Kurz vor dem Servieren kann man auch weitere frische, hitzeempfindlichere Blattkräuter wie Basilikum hinzufügen. Dazu reicht ein tolles Brot und ein frisches Getränk.

Zutaten für 4 Personen 1,5 Kilo verschiedenste Tomaten 1 frische Knoblauchknolle 12 Schalotten (oder 3 bis 4 Zwiebeln) ½ Bund Thymian 6 Esslöffel Olivenöl Meersalz, Pfeffer, Honig 2 Rollen Ziegenweichkäse (à 200 Gramm)

Tomaten-Himbeer-Ketchup

Fruchtig: Ketchup aus Tomaten und Himbeeren. Quelle: Wallmüller

Wenn es besonders viele Tomaten aus eigener Zucht gibt, können sie auch eingekocht werden. Ich empfehle diesen fruchtig-würzigen Ketchup, den Kinder lieben und der auch bei einem luxuriösen BBQ funktioniert.

Der Ketchup kocht sich eigentlich von alleine: Ich befreie die Tomaten von Blüten und Stielansatz und schneide sie in grobe Stücke. Dazu kommen die Himbeeren, nach und nach die gewürfelten Zwiebeln und der gehackte Knoblauch. Schnell köchelt alles in einem großen Topf zusammen, während ich den Ingwer schäle und hacke. Die restlichen Zutaten wandern in den Topf, wobei ich das Geliermittel mit dem Zucker vorher gut vermengt habe. Ich setze den Deckel auf und lasse die Mischung fünf bis zehn Minuten weiter köcheln, bevor ich mit dem Pürierstab alles zu einer geschmeidigen Masse verarbeite.

Jetzt ist Zeit zum Probieren, während der Topf auf dem Herd weiter vor sich hin köchelt, um die Aromen zu verbinden und die fruchteigenen Pektine zum Einkochen freizusetzen. Je nach Reifezustand der Tomaten müssen wir noch mehr Zucker zugeben.

Lassen Sie einen kleinen Klecks vom fast fertigen Ketchup auf einem Teller abkühlen – so kontrollieren Sie Geschmack und Konsistenz in dem Zustand, in dem Sie den Ketchup später servieren. Wir füllen den Ketchup in sehr saubere Einmachgläser oder Flaschen ab. Industrieprodukte können ab sofort einpacken!

Zutaten für 4 Personen 1,2 Kilo sonnengereifte Tomaten 200 Gramm Himbeeren 1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 10 Gramm Ingwer 3 Esslöffel Himbeer-essig 4 Esslöffel Rohrzucker 1 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver 1 Teelöffel Currypulver 1 Prise Salz ein paar Tropfen Tabasco ½ Tütchen Geliermittel für Konfitüre (2:1)

Tomaten-Clafoutis

Französisch: Clafoutis mit Tomate. Quelle: Wallmüller

Ein Clafoutis ist eine Süßspeise aus dem französischen Limousin und berühmt in der Variante mit Kirschen. Da die Tomate als kulinarischer Allrounder sowohl mit kräftigen Gewürzen als auch mit fruchtigen (wie Vanille und Lavendel) harmoniert, habe ich mich für ein Tomaten-Clafoutis entschieden.

Dazu rühre ich aus Mehl, Eier, Milch, Sahne, Zucker (in dem ich meine ausgeschabten Vanilleschoten aufbewahre) und etwas Salz einen klumpenfreien Teig. Ich spendiere eine halbe Tüte Backpulver, dann erreicht er das Volumen, in dem er locker und fein aufgeht. Ich würze mit Vanillearoma und etwas Lavendel. Dazu habe ich die Blüten, die man im Reformhaus auch für Tees kaufen kann, in eine Gewürzmühle gegeben und sie verarbeitet wie Pfeffer aus der Mühle.

In einer großen ofenfesten Pfanne schwenke ich die Kirschtomaten durch die schäumende Butter und gieße den kompletten Teig hinzu. Im vorgeheizten Backofen backt diese Mischung aus Auflauf und Kuchen in etwa 15 Minuten bei 180 Grad gar und ist perfekt, wenn sie leicht anfängt zu bräunen. Ich serviere die Stücke mit Puderzucker und gezupfter Zitronenmelisse.

Zutaten für 4 Personen 500 Gramm Kirschtomaten 6 glückliche Eier 250 Milliliter Sahne 250 Milliliter Milch 200 Gramm Mehl 150 Gramm Vanillezucker 3 Prisen Salz ½ Päckchen Backpulver Lavendel, Zitronenmelisse, Puderzucker etwas Butter für die Pfanne

