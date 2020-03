Musik für Senioren: Fred Meier-Klocker spielt Schlager vor Heimen

Hannover

„ Bella bella bella bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh“ – plötzlich erklingt da das Lied von den Capri Fischern und ein Mann mit weißem Bart, Seglerkappe und Mikrofon steht auf der grünen Wiese vor dem Balkon und singt. Fred Meier-Klocker, 73, bekannt in Hannover als Freddy Caruso und saisonaler Wattkutschenfahrer in Cuxhaven, lässt sich auch in der Corona-Krise etwas einfallen, um Menschen in seinem Alter und weitaus älter zu erfreuen. Das Kontaktverbot hält er natürlich ein, aber mit neuer Verstärkeranlage kann sich der Musiker vor Alten- und Pflegeheime platzieren, singen und spielen – und die Menschen auf den Balkonen schunkeln vergnügt mit.

Konzert auf grüner Wiese

Wie kam das Ganze? „Ich habe Kontakte zum Heidehaus in Berenbostel und habe dort einfach angerufen und gefragt, ob ich auf der grünen Wiese ein kleines Konzert für die Leute geben soll“, erzählt Fred Meier-Klocker. Zuvor hatte er sich selbst gefragt, was er in diesen Zeiten tun kann, um die Menschen aufzuheitern, zu unterhalten und sie ein wenig die Sorgen vergessen machen zu lassen. Natürlich unentgeltlich. „Das ist mein Anteil für die Gesellschaft, das ist das, was ich jetzt tun kann.“

Schunkeln auf dem Balkon

Gesagt, getan: Am ersten Sonnabend kamen „so 40-50 Leute, die wurden zum Teil in Rollstühlen von den Pflegern auf die Balkone gebracht, im Eingangsbereich waren dann auch noch einige der Bewohner und natürlich das Personal“. Als Einstieg spielte er auf der Mundharmonika die „Ode an die Freude“, dann folgte ein Streifzug durch das Liederrepertoire, das viele der Senioren mitsingen können. „ Capri Fischer“, „Rote Lippen soll man küssen“, „Das kannst du mir nicht verbieten“, „Über sieben Brücken“ – das sei alles hochemotional gewesen. „Die haben mitgesungen und mitgeklatscht. Und wollten, dass ich wiederkomme.“

Das tut er . Am Dienstag sang er bereits wieder im Heim in Barsinghausen, „wo meine Cousine ihren 97. Geburtstag feierte“. Und wenn das Wetter wärmer wird - „die Leute frieren ja sonst auf den Balkonen“ - wird er auch vor anderen Seniorenheimen stehen, spielen und singen.

Lieder für die Nachbarschaft

Auch seine Nachbarn in der List erfreut Fred Meier-Klocker mit kleinen Konzerten, die er vor allem den Pflege- und medizinischen Kräften widmet. Immer wieder sonntags um 18 Uhr ertönt die „Ode an die Freude“ auf Mundharmonika oder Lieder wie „Amazing grace“ mit der Klarinette. Gerade wurde er gefragt, ob er nicht auch Kinderlieder vom Balkon oder auf dem Hinterhof spielen mag, „Auf der Mauer, auf der Lauer“ kann jeder Knirps mitsingen, den „Hasen Augustin“ ebenso. Klar macht er das.

Kabarett und Kutschenfahrten

Meier-Klocker hat sein Musikerhandwerk bei der Bundeswehr gelernt - von 1966 bis 1977 spielte er als Klarinettist im Marinemusikkorps Ostsee, (heute Kiel) und im Heeresmusikkorps Hannover ebenfalls Klarinette, trat dort ebenfalls als Big-Band-Sänger auf. Seit 28 Jahren tritt er mit dem Ensemble „Hebebühne“ zur Weihnachtszeit mit dem Programm „Crunchy-X-mas“ auf, vor vier Jahren erfüllte er sich seinen Kindheitstraum, machte die Prüfung zum Kutschenfahrer und fährt seit drei Jahren die Wattpferdekutschen von Sahlenburg ( Cuxhaven) zur Insel Neuwerk. In dieser Saison wollte er das auch musikalisch untermalen, deswegen hat er sich den Verstärker besorgt – den er nun vor den Seniorenheimen einsetzt.

Fred Meier-Klocker wird gern vor weiteren Senioren- und Pflegeeinrichtungen spielen und singen, Anfragen unter 0179/5200699.

Von Petra Rückerl